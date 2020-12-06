Ayağı Kırılan Köpeğe Polis Sahip Çıktı
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesine sığınan ayağı kırık yaralı köpeğe polisler sahip çıktı.
Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden arka ayaklarından birinin kırıldığı belirlenen bir köpek gittiği Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde ekipler tarafından tedavi ettirilmek üzere muhafaza altına alındı. Tedavisi için çalışma başlatılan yaralı köpeğin tedavisi tamamlanıp iyileşinceye kadar Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde tutulacağı bildirildi.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.