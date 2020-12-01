“Krediye ulaşmak daha kolay olacak”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), yatırımcılara destek vermeye devam ediyor. Bu kez de verdikleri avansla yatırım yapmak isteyenlere katkı sunan TKDK, avans sistemiyle yatırımların daha hızlı bir şekilde hayata geçmesini hedefliyor. Avans sistemiyle alakalı gazetecilere bir açıklama yapan TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, TKDK olarak bugüne kadar yapılan yatırımlarda Malatya ve Türkiye’ye birçok katkı sunulduğunu söyledi.

“TKDK KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR”

TKDK’nın daha fazla katkı sunmaya devam ettiğini ifade eden Tunç,

TKDK her geçen gün kendini biraz daha geliştirerek, ‘vatandaşlarımıza daha fazla imkânı nasıl sunabilirim’ diye araştırmalarını yaparak daha fazla katkı sunmaya devam ediyor. En son çıkan ve sektörel anlaşmaya dâhil edilen avans sistemimiz bundan sonra yatırımcılarımızın yatırımlarını yapabilmek adına daha önemli hale gelecek. Sisteminizin geçen yıl yüzde 10 avans verilmesi işlemi, bu yıl Sayın Bakanımızın da ve Merkez Başkanımızın da gayreti ile yüzde 50’ye çıkarıldı ve sektörel anlaşmaya da dâhil edildi. Bundan sonra proje yapmış bütün faydalanıcılarımızın projesi onaylandıktan sonra hibelerinin yüzde 50 oranında bizden avans talep edebilecekler ve alabilecekler. Böylelikle işe başlamadan yüzde 50 avans ile birlikte işlerini daha kolay yapabilecekler. Yatırımlarını çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirebilecekler.

şeklinde konuştu.

“AVANS MİKTARI YÜZDE 10 ORANINDAYDI”

“TKDK’nın kolaylıkları bunlarla da bitmeyecek”

diyen Tunç, şunları dile getirdi:

Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktalarda faydalanıcılarımızın dönütleri de bizler için çok önemli. Bunun için de biz faydalanıcılarımızla sürekli istişare halindeyiz. ‘Yatırımlarımızı daha kolay nasıl hayata geçirebilir ve sürekli nasıl sağlayabiliriz’ diye istişarelerde bulunuyoruz. Buna göre her türlü kolaylığı yapabilmek ve bunları sözleşmenize koyabilmek için çabalıyoruz. Bundan sonra TKDK’ın yatırımı çok daha kolay olacak. İlk etapta avans miktarı yüzde 10 oranındaydı. Şimdi yüzde 50 oldu. Yüzde 50 avans bütün faydalanıcılarımızı, yatırımcılarımızı daha çok rahatlatacak. Krediye ulaşmak daha kolay olacak. Yani bu yıl biraz daha kayısıcılık ile ilgili öndeyiz. Kayısıcılıkla ilgili daha da önde olacağız.