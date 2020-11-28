Askıda Ekmek Projesi Yaygınlaşıyor

Battalgazi Belediyesi, maddi durumu iyi olan vatandaşların, ihtiyaç sahibi kimseleri incitmeden yardım etmelerini sağlayan ‘ Askıda Ekmek’ projesini ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin ekmek teminini kolaylaştırmayı hedefleyen proje kapsamında Battalgazi Belediyesi’nden talepte bulunan 50 fırında daha uygulama başlatıldı. Uygulama sayesinde dar gelirli vatandaşların ekmek ihtiyacı ücretsiz karşılanacak. Uygulamadan dolayı memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, toplumu güçlü kılan, ayakta kalmasını, geleceğe güvenle bakmasını sağlayan hususların yardımlaşma, dayanışma ve hamiyet duyguları olduğunu söyledi.

Muhtarlardan Güder’e teşekkür

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık,

Battalgazi Belediye Başkanımıza bu güzel uygulama için teşekkür ediyorum. Gerek tarihte gerekse de inancımızdan dolayı bu projeyi ben bir ibadet olarak görüyorum. Bazı muhalefet partileri bunu olumsuz anlamda siyasi malzeme olarak kullanır ama bu bir ibadettir. İnsanlarla yardımlaşmamız gerekiyor. Böyle hayırlı işlerin devamını diliyorum.” derken, Battalgazi mahalle muhtarı Mehmet Boğa, “Uygulamayı başlatan Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Uygulama inşallah bütün mahallelerimizde devam eder

şeklinde konuştu.

Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli de,

Yerli yerinde bir karar. İnsanlarımız maddi durumu iyi olmayan kardeşlerine bir ekmek katkısında bulunuyor. Bu proje ile fırınlarda maddi durumu dar olan insanlarımız ekmeklerini ücretsiz temin edebiliyor. Ben projenin devam edilmesini sağlayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Küçük Mustafapaşa Mahallesi Muhtarı Koray Özdemir ise “Askıda ekmek uygulamasını mahallemizde de hayata geçiriyoruz. Güzel bir uygulama. Fırıncılarımız talepte bulunuyor. Battalgazi Belediyesi ekiplerimizde hemen fırınlarda uygulamayı başlatıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum

ifadelerini kullandı.

"İnsani bir sorumluluğu yerine getiriyoruz"



İnsani bir sorumluluğu yerine getirdiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Türkiye’de ilk olarak ilçemizde başlatılan sosyal sorumluluk projesi ‘Askıda Ekmek’ uygulamasını Battalgazi’mizde ara vermeden devam ettiriyoruz. Bu projeyi mahallelerinde ve fırınlarında uygulamak isteyen muhtar ve esnaflarımız bizlere ulaşıyor ve bizlerde talep edilen mahallelerde uygulamamızı başlatıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak buradaki amacımız, dar gelirli vatandaşlarımıza da yardımcı olabilmek ve yaşadıkları şehirde en temel ihtiyaçları olan ekmeği teminde birbirlerine yardımcı olabilmeleri konusunda bir imkan ve fırsatı inancımız, imanımız ve insani bir sorumluluk gereği olarak da yerine getirmektir. ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerif-i uyarınca maddi durumu iyi olan hemşerilerimizin kendileri için ekmek alırken alım gücü düşük olan vatandaşlarımızı da düşünerek bir ekmek de onlar için askıya aldırmalarına vesile oluyoruz. Milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu ülkede yaşamanın hazzını, aidiyetini ve mutluluğunu hep birlikte paylaşacağız.

diye konuştu.