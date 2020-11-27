4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar
Malatya’da meydana gelen 4,7’lik depremin şiddeti, yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayına da yansıdı.
Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğündeki deprem, kent merkezinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sırasında Malatya’da yayın yapan Vuslat TV’de sarsıntının şiddeti ekranlara yansıdı. Rıfat Gökçe’nin hazırlayıp sunduğu program sırasında yaşanan depremde arkada bulunan fonların sallanması ekranlara yansırken, sunucu ve konuğu kısa süreli panik yaşadı.
Öte yandan aynı TV kanalının muhabirlerinin Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ile yaptığı röportaj sırasında da deprem paniği yaşandı. Kayıt sırasında yaşanan deprem ile birlikte Birlik Başkanı Kurtoğlu’nun dua etmesi ve sonrası da kameralara yansıdı.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.