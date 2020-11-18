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/ 18 Kas 2020 - 16:43

Yöresel Ürünlere Talep Çok

Malatya’nın Darende ilçesinde yetişen doğal ürünler Yöresel Darende Pazarı ile alıcısıyla buluşuyor. Hevenk eriğinden sumağına, dut pekmezinden alıç mermelatına, incaz eriğinden kenger sakızına kadar birçok ürünü bünyesinde barındıran yöresel pazara Türkiye’nin hemen her yerinden talep oluyor. Yöresel Pazar, yol üstünden geçen vatandaşların uğrak noktası olduğu gibi çevre illerden de büyük ilgi görüyor.