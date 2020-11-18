Yöresel Ürünlere Talep Çok
Malatya’nın Darende ilçesinde yetişen doğal ürünler Yöresel Darende Pazarı ile alıcısıyla buluşuyor. Hevenk eriğinden sumağına, dut pekmezinden alıç mermelatına, incaz eriğinden kenger sakızına kadar birçok ürünü bünyesinde barındıran yöresel pazara Türkiye’nin hemen her yerinden talep oluyor. Yöresel Pazar, yol üstünden geçen vatandaşların uğrak noktası olduğu gibi çevre illerden de büyük ilgi görüyor.
Yöresel Darende Pazarı işletmecisi Esnaf Adnan İlhan, sadece Darende’ye ait olan incaz eriği hakkında bilgi verdi. İlhan,
İncaz, Darende’ye ait olan tozlu erik, siyah erik yani bu erik sadece ve sadece Darende ilçesinde üretilir. Diğer illerde ve ilçelerde karşılaşamazsınız. Kabuğu soyulan siyah erik cinsi budur. Her türlü eriğin kurutması olur ama bunun kabuğu soyularak kurutulur. İncazımız, komposto olarak ve kuru yemiş olarak tüketilebilir. Sindirim sistemi ve bağırsakların bir numaralı dostudur. Darende’mize has bir üründür, mevsimsel olduğu için yılın belirli döneminde vardır.
dedi.
“SADECE DARENDE İLÇESİNDE ÜRETİLİR”
Esnaf Adnan İlhan Darende’ye özgü olan iki erik çeşidi hakkında bazı açıklamalar yaptı. Esnaf İlhan,
İncaz, Darende’ye ait olan tozlu erik, siyah erik yani bu erik sadece ve sadece Darende ilçesinde üretilir. Diğer illerde ve ilçelerde karşılaşamazsınız. Kabuğu soyulan siyah erik cinsi budur. Her türlü eriğin kurutması olur ama bunun kabuğu soyularak kurutulur. İncazımız, komposto olarak ve kuru yemiş olarak tüketilebilir. Sindirim sistemi ve bağırsakların bir numaralı dostudur. Darende’mize has bir üründür, mevsimsel olduğu için yılın belirli döneminde vardır. Yani her zaman elimizde bulunmaz. Mesela Hevenk eriğini de duymamışsınızdır. Hevenk eriğini diğer eriklerden ayıran özellikleri vardır. Mayhoş ve çok leziz bir tadı vardır. Bu erik dedelerimizden kalan çok eski bir eril türüdür. Maalesef bu eriğin soyu tükenmek üzere bizde bunları yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz.
şeklinde konuştu.
“ÜRÜNLERİMİZ DARENDE’YE ÖZELDİR”
Yöresel Darende Pazarı’nda bulunan tüm ürünlerin Darende’ye ait olduğunu belirten İlhan,
Bunun yanında tüm ürünlerimiz Darende’ye özeldir. Dutumuz Darende’ye özeldir. Şeker oranı yüksek olduğu için çevre illerde de çok tercih edilen bir türdür. Elma kurularımız var, elmaları kurutarak kışın tüketilebilir hale getiriyoruz. Hem çerez olarak hem de komposto olarak tüketilir. Aynı zamanda çay olarak da tüketilir. Ürünlerimizin satışı daha çok yaz sonu ve sonbahar aylarında daha çok satılıyor. Çünkü yaz sonuna geldiğiniz zaman buradaki meyvelerin bol olduğu zamandır.
ifadelerine yer verdi.
“ÇOK RAĞBET GÖRDÜ”
Biz burayı Yöresel Darende Pazarı olarak açtık
diyen Esnaf Adnan İlhan,
Hem Darende’mizin hem de Malatya’mızın tanıtımı adına en kaliteli ürünleri en uygun fiyata satmanın yollarını aradık ve bunu başardık. Bu sezonumuzu çok başarılı geçirdik. İnşallah bundan sonra da böyle geçecek. Buradaki karayolundan geçen yerli yabancı arkadaşlarımıza hizmet veriyoruz. Sabah 6’dan gece saat 12’ye kadar hizmet vermekteyiz. Burası bu yıl faaliyete geçti ve çokta rağbet gördü.
dedi.
“BİLHASSA YANIKLARA İYİ GELİR”
Ürünlerin tanıtımını yapan Esnaf İlhan,
Reçeller, alıç sirkeleri, dut pekmezi, karadut pekmezi ve kayısı reçellerimiz bunların tamamı kendi ürünlerimizdir. Bunları tanıtım amacıyla yapıyoruz. Hem kayısı değerlensin hem de kayısı reçeliyle vatandaşlarımızı tanıştıralım diye düşünüyoruz. Mesela birçok yerde karşılaşamayacağınız ilaç olarak da kullanılan kantaron yağı kendi imalatımızdır. Kantaron bitkisinin hakiki sızma zeytinyağında ıslatılmasıyla ve belli bir müddet bekletilmesiyle elde edilen bir üründür. Özellikle cilt hastalıklarına ve bilhassa yanıklara iyi gelir. Yanıklara o kadar kısa süre içinde cevap verir aynı zamanda içilerek iç organlara da fayda sağlanabilir. Diyebilirim ki her derde devadır. Bu işi yarken en büyük destekçim eşim oldu. Allah razı olsun bu ürünlerin hepsi eşimin elinden geçiyor.
sözlerini kaydetti.
KENGER SAKIZI
Kenger sakızının yapım aşamalarından ve faydalarından bahseden Adnan İlhan,
Darende’mizin olmazsa olmazlarından biri de kenger sakızıdır. Sindirim yollarına çok çok faydalı bir üründür. Diken bitkisinin kökü kesilerek sütünden alınan sakızdır. Dolayısıyla sindirim sitemine diş eti rahatsızlığı yaşayan kişilere faydalıdır. Ayrıca bunu yüz felci geçirenlere doktorlar bile öneriyor. Çünkü bu sakız sürekli çiğnenmeyi gerektirir ve böylelikle yüz kaslarını geliştirir. Çünkü sert bir sakız en sağlıklı insan bile bunu 3-4 saatten aşağı yumuşatamaz. Öyle bir özelliği var ve gerçekten çok faydalıdır. Kenger sakızına çok fazla talep var ve biz yetiştiremiyoruz. Belirli bir miktarda üretiliyor talep de çok olunca inanın ihtiyacı karşılayamıyoruz.
diye konuştu.
“KALP DOSTU OLAN BİR MEYVEDİR”
Kısaca alıç ve alıç ürünleri hakkında konuşan İlhan,
Alıç sirkesi ve alıç marmelatı evde kendimiz yapıyoruz. İmalatçısı eşim ve beniz tamamen organiktir. Zaten alıç, kalp dostu olan bir meyvedir. Tamamen dağlarda doğal olarak yetişiyor. Herhangi ilaç ve su takviyesi almadan yetişiyor. O yüzden bunlar yüzde yüz doğal ürünlerdir. Yaptığımız reçellere şeker ilave ediyoruz ama alıç marmelatında bir şeker ilavesi olmuyor.
ifadelerini kullandı.
“BÖLGEMİZE AİT SUMAĞIMIZ VAR”
Pandemi döneminde gündeme gelen sumağın birçok faydasının olduğunu söyleyen Esnaf İlhan,
Bizim bölgemize ait sumağımız var. Hem dallı sumağımız var hem de çekilmiş olarak sattığımız tane sumağımız var. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Zaten yakın zamanda ulusal basında da yer aldı. Koronaya iyi geldiği açıklandı. O sebepten dolayı talep patlaması oldu. Ama sumak doğal yüzde yüz doğal ekşi olduğu için her yemeğe her salataya katılabilen bir ürünümüzdür. Zaten birçok faydası da herkes tarafından biliniyor.
cümlelerini sarf etti.
Son olarak pazara yoğun bir talebin olduğunu açıklayan İlhan,
Özellikle dışarıdan bize fevkalade bir talep var. Peynir, tereyağı, kayısı, reçel yani her ürünümüze ayrı ayrı talep var. Kimisi tereyağı istiyor kimisi bal istiyor kimisi başka bir şey istiyor. Ama bu ürünlerin tamamına dışarıdaki vatandaşlarımız ciddi bir talep gösteriyor.
dedi.
Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.