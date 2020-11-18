Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı!
Malatya’da bombalı saldırı düzenlemek isteyen PKK/KCK terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akçadağ ilçesinde terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan ve başkasının adına kimlik belgesi kullanmak suretiyle Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen M. A isimli örgüt mensubu ile terör örgütüne milis, İşbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltı süreci içerisinde M. A isimli örgüt mensubunun, terör örgütünün sözde özel kuvvet mensubu olduğu, örgüt içerisinde 5 yıldan beri faaliyet yürüttüğü ve Türkiye’ye suikast, bombalı eylem gibi tarzda eylem yapmak amaçlı gönderildiği tespit edildi. Örgüt içerisinde ağır silah, kanas ve zağros tabir edilen keskin nişancı tüfeği, EYP hazırlama, suikast ve sabotaj eğitimi ile son dönemde örgütün Türkiye’ye geçişleri sağlama amaçlı kullandığı paramotor eğitimlerini aldığı tespit edildi.
Örgütün eylem hedefi olarak belirlediği Antalya- Isparta-Adıyaman illerinde bombalı saldırı, sabotaj ve suikast tarzı sansasyonel eylemlerde bulunmaya çalıştığı ileri sürüldü.
M.A’nın yapılan üst aramasında terör örgütü tarafından eylem amaçlı örgüt mensubuna verdiği 5.000 Euro ve 3.000 TL civarında para ile patlayıcı madde hazırlama tarifinin yazılı bulunduğu doküman elde edildi.
Şahıs ile yapılan görüşmeler neticesinde terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten birçok örgüt mensubunun teşhis ettirildiği, örgütün son dönem eylem ve taktiklerinin deşifre edilmesinin sağlandığı vurgulandı.
PKK/KCK terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan sözde özel kuvvet mensubu M. A ile terör örgütüne milis, işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 şahıs adli mercilere sevk edildi.
M. A isimli örgüt mensubu tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.