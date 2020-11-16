Esnafın Borç Çığlığı

Depremle birlikte pandemi sürecinin yaşanması ayakkabıcı esnaflarını zor duruma soktu. Neredeyse bitme noktasına gelen ayakkabıcı esnafları, devletten, yetkililerden destek bekliyorlar. Ayakkabıcı esnaflarından Tuncay Bozdağ, içinde bulundukları durumu anlatarak,

Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Öyle bir durumdayız ki, küçük bir senedi bile protesto etmek zorunda kalıyoruz. 2-3 yıl öncesini mumla arıyoruz. Özellikle Turgut Özal döneminde hiç para sorunu yoktu. Ancak bu dönemde aşırı derece para sorunu var.

dedi.

Merhaba, BUSABAH gazetesi okuyucuları ve BUSABAH TV izleyicileri. Siz okuyucu ve izleyicilerimize farklı alanlarda farklı haberler getirmeye devam ediyoruz. Özellikle halkın içerisinde olmaya, halkımızın sesini, talep ve önerilerini yetkililere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Malatya’da esnaflık yapan vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini ve önerilerini haftada bir defa “ Esnaf konuşuyor” başlığı altında yetkililere duyurmayı hedefliyoruz. Bu hafta ayakkabıcı esnaflarından başladık. Onların sorun ve sıkıntılarını dinledik.

Mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları anlatan ayakkabıcı esnafları, sorunlarını ve sorunların nasıl çözüleceğini bizimle paylaştılar.

38 yıldır ayakkabı sektöründe çalıştığını dile getiren Tuncay Bozdağ, pandemiden dolayı çok zor duruma düştüklerini söyledi.

“BİZİM AÇIMIZDAN HİÇ DE İYİ OLMADI”

Sicili kötü olan esnaflara destek verilmediğini ileri süren Bozdağ,

Mesela Malatya’da 100 tane ayakkabıcı varsa bu kardeşlerimizin ayakkabı borçlarını sayın, emin olun ki, yüzde 50 civarında borçlular. O kadar ki, müşkül durumdayız. Pandemiden dolayı insanlar dışarıya çıkamadığı için bizler çok zarar ettik. Bayramlarda yapılan kısıtlamalar bizlere büyük fiske vurdu. Çocuklar top oynayacak ki, ayakkabıları yırtılsın, gelip bizlerden ayakkabı alsın, inanınki hastalıktan dolayı artık çocuklar top da anlamıyor. Hükümetten beklentilerimiz ne olabilir ki? Bizim en büyük beklentimiz kredi desteği olabilir. Krediler de sicili temiz olan insanlara veriliyor. 3-5 senedini ödeyememiş kişilere herhangi bir destek verilmiyor. Bu bizim açımızdan hiç de iyi olmadı.

ifadelerine yer verdi.

“ŞİMDİYE KADAR BÖYLE BİR YOKSULLUK GÖRMEDİM”

Bu dönemde aşırı derecede para sorunu olduğunu öne süren Bozdağ,

Ben kendi çocuklarımı ayakkabıcılık sektöründen uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yeter ki, çocuklarım bu sektöre girmesinler. Sektörümüzün içinde bulunduğu durum hiç de hoş değil. Ben şimdi 56 yaşındayım ve 6 yaşından bu yana bu meslek içerisindeyim. Hem imalatı hem toptancılık hem de malzemelerini sattım. Ben şimdiye kadar böyle bir yoksulluk, böyle bir işsizlik görmedim. Bakım şu saat oldu hala siftah, satış yapamadık. 3-4’te satış yaptığımız zamanlar da oldu. Çünkü insanlar dışarıya çıkamıyor, bir şeyler satamıyoruz. Dolayısıyla borçlarımızı ödeyemiyoruz. Öyle bir durumdayız ki, küçük bir senedi bile protesto etmek zorunda kalıyoruz. Bu karşı tarafa da yansıyor. Karşı tarafa da yazık. Bu çark nasıl dönecek bilemiyoruz. Hükümetten beklentimiz acilen ve ivedilikle destek konusunda bir şeyler üretmesi. Önceden yanımda 4 kişi çalışıyordu. Şu anda kimse çalıştıramıyorum. İş yapamıyorum ki, yanımda çalışacak olan kişilere asgari ücret vereyim. Böyle bir imkânımız yok. Sadece çocuklarımız yardımcı oluyorlar. 2-3 yıl öncesini mumla arıyoruz. Özellikle Turgut Özal döneminde hiç para sorunu yoktu. Ancak bu dönemde aşırı derece para sorunu var.

ifadelerine yer verdi.