Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği
Malatya’nın Darende ilçesinde Türkiye’nin en ucuz ekmeği satılıyor. Darende Belediyesi ekmek fırınında üretilen ekmekler 75 kuruşa satılıyor. Üretimi yapılan ekmeğin sadece fiyatı değil içerisinde kullanılan malzemenin tamamen organik olması da ekmeğin cazibesini arttırıyor.
Ürettikleri ekmeklerin her bütçeye uygun olduğunu ifade eden Mustafa Delibaş konuya ilişkin BUSABAH TV ve BUSABAH gazetesine konuştu. Haftanın belirli günlerinde 10 bin ekmek ürettiklerini söyleyen Delibaş,
Günlük ekmek üretimimiz pazartesi ve cuma günleri 10 bine kadar çıkıyor. Diğer günler ise 3-4 bin arasında değişiyor. Pazartesi ve cuma günleri Darende’de pazar kuruluyor. Hem sebze hali pazarı hem de köylünün ürettiği malzemeleri satışını yaptığı yöresel ürünler pazarımız oluyor. Bu sebepten ötürü talep çok oluyor.
dedi.
“75 KURUŞTAN SATIŞINI YAPIYORUZ”
Üretilen ekmeklerin kolay kolay bayatlamadığını dile getiren Delibaş,
Ekmeğimizin içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Pişmiş haliyle 200 gram ekmeği 75 kuruştan halkımıza satışını yapıyoruz. Türkiye’nin en ucuz ekmeği, cav alıcı noktası ise bu ekmeği gönül rahatlığıyla evinizde 2-3 gün rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Yani ekmeğimiz kolay kolay bayatlamıyor. Ekmeğin yapımında un, su, maya ve tuz kullanıyoruz herhangi bir kimyasal madde kullanmıyoruz. İçerisinde hem katkı maddesi olmadığından hem de ekmeğimizin lezzetli olmasından dolayı insanların tercih ettiği belediye fırınımızda ekmeklerin üretimi yapılmaktadır.
şeklinde konuştu.
“TALEP ÇOK OLUYOR”
Günlük ekmek üretimleri hakkında bilgi veren Mustafa Delibaş,
En düşük gelirli insanımızda gelip ekmek alıyor, en yüksek bütçeli insanımızda alıyor. Bizde bunu en iyi kaliteye nasıl çıkarırız çabası içerisindeyiz. O nedenden dolayı fırınımızda seri üretimimizi yapmaya devam ediyoruz. Günlük ekmek üretimimiz pazartesi ve cuma günleri 10 bine kadar çıkıyor. Diğer günler ise 3-4 bin arasında değişiyor. Pazartesi ve cuma günleri Darende’de pazar kuruluyor. Hem sebze hali pazarı hem de köylünün ürettiği malzemeleri satışını yaptığı yöresel ürünler pazarımız oluyor. Bu sebepten ötürü talep çok oluyor. Darende’nin nüfusu 30 bin ama yazın buranın nüfusu 90-100 bine çıkıyor. Bu yüzden pazartesi ve Cuma günleri biz 10 binin altında ekmek çıkarmıyoruz. En büyük özelliği bozulmaması, lezzetli bir ekmek, tavsiye edilen sevilen bir ekmek bu ekmeğin yanı sıra sandviç ekmeklerimizde var. Her kitleye uygun ekmeğimiz var. Onlarında satışını yapıyoruz. Bu şekilde vatandaşa hizmet veriyoruz. Şu anda okullar kapalı ama sandviç ekmeğini genelde anneler bunu beslenme çantalarına gönül rahatlığıyla koyabiliyorlar. Ayrıca ramazan ayında pide de çıkarıyoruz. Çünkü halk onu istiyor. Bu da belediyemizin Darende halkına sağladığı güzel bir imkân
sözlerini kaydetti.
13 Kas 2020 - 12:22 - Yaşam
Muhabirler : Sinem Hatun Davut , Şükran Malkoç
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.