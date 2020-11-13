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/ 13 Kas 2020 - 12:22

Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği

Malatya’nın Darende ilçesinde Türkiye’nin en ucuz ekmeği satılıyor. Darende Belediyesi ekmek fırınında üretilen ekmekler 75 kuruşa satılıyor. Üretimi yapılan ekmeğin sadece fiyatı değil içerisinde kullanılan malzemenin tamamen organik olması da ekmeğin cazibesini arttırıyor.