70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü
Malatya'da eşini silahla vurarak öldürdükten sonra yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Hande Sokak'ta meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P., 23.15 sıralarında eşi Emine P.'nin (73) ikametine geldi. Eve giren Mehmet P. tartıştığı eşine tabanca ile 1 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Emine P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi Mehmet P.'yi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.