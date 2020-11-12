Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor

Darende ilçesinin sürekli olarak dışarıya göç vermesinden mustarip olan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan konuyla alakalı olarak BUSABAH TV ve BUSABAH gazetesine konuştu. Özkan,

1980’li yıllarda Darende’nin nüfusu 87-90 bin civarındaydı. Şu an 2020 yılındayız, 26-30 bin arasında Darendeli hemşerimiz kalmış bu da dışarıya göç verdiğimizi gösteriyor. Tarımla, organize sanayiyle biz buradaki hemşerilerimizi burada tutmamız lazım.

dedi.

İkinci kez Darende’ye Belediye Başkanı olarak seçilen İsa Özkan,

Ben 8 sene ilçe başkanlığı yaptım. 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yaptım. Sonra belediye başkanlığını bıraktım. Rabbim nasip etti 2019’da yine halkın teveccühü ile belediye başkanı oldum. Bizim amacımız yerel yönetim olarak Darende halkını en güzel ortamda hayat standardını yükselterek o bölgede yaşatabilmek, tutabilmek. Bu süreçte de geçmiş dönemde de Darende’nin alt yapı hizmetlerini ve birçok hizmetlerini yerine getirdik. İnşallah bu süreçte de Darende’yi nasıl geliştirebiliriz diye düşündüğümüzde en önemli unsurun turizm olduğunu düşünüyoruz. Hem anayol güzergâhında olduğumuz için bundan istifade etmemiz lazım.

sözlerini kaydetti.

“DARENDE’DE CİDDİ BİR TARIM ALANI VAR”

Darende ilçesine gerekli yatırımların yapılarak yeni istihdam alanlarının oluşturulması gerektiğinin altını çizen Özkan,

Organize sanayi bölgemiz yüzde 48 doluluk oranıyla faaliyetlerine devam ediyor. Organize sanayi bölgemiz çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Mermerden tutunda, bulgura, soğuk hava deposuna kadar birçok çeşidi olan organize sanayi bölgesi yüzde 48’lik bir dolum oranı var ama yüzde yüz dolu olursa 3-4 bin kişilik bir istihdam söz konusu bu da bizim için yeterli çünkü buralarda çok fazla insan çalışsın istemiyoruz. Dışarıdan bu bölgeye iş anlamında insanlar değil de bu bölgenin işsizine iş sağlarsak daha güzel olur. Yapımızda düzenimiz de bozulmaz diye düşünüyoruz. Çünkü biz tarım ülkesiyiz Darende’de ciddi bir tarım alanı var.

ifadelerini kullandı.

“DARENDE’MİZ ARTIK GÖÇ VERMEYECEKTİR”

Başkan İsa Özkan Darende’de tarım arazilerini sulama konusundaki bazı problemlere değinerek sözlerine şöyle devam etti:

İki yanında su geçen bir Gürpınar Projemiz vardı hayata geçti belli bir oranda mülklerimiz arazilerimiz sulanır. Benim daha önce de bahsettiğim daha öncede projelerimiz olan Irmaklı ve bu bölgede ciddi bir sulamaya ihtiyacımız var. Onu da Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geldiğinde söylemiştik. O da ekibi gönderdi ve o bölgede şu an çalışmalar yapılıyor. Sulu tarım önem arz ediyor, sulu tarımla bizim bu bölgede yetiştirdiğimiz en önemli ürün kayısı, bu süreçte de o bölgede bir çalışmamız var. İnşallah Darende’nin o bölgesinde 150-200 bin dönüm araziyi cazibe haline getirirsek Darende’miz artık göç vermeyecektir.

Darende ilçesinin sürekli dışarıya göç verdiğini ifade eden Darende Belediye Başkanı İsa Özkan,

1980’li yıllarda Darende’nin nüfusu 87-90 bin civarındaydı. Şu an 2020 yılındayız, 26-30 bin arasında Darendeli hemşerimiz kalmış bu da dışarıya göç verdiğimizi gösteriyor. Tarımla, organize sanayiyle biz buradaki hemşerilerimizi burada tutmamız lazım. Çünkü biz dışarıya bu hemşerilerimizi gönderirsek orada da mağdur oluyorlar. Eskiden çok cüzi bir parayla 7-8 kişilik bir aile geçim yapıyordu. Şimdi şartlar değişti. Standartlar değişti. Şehir yaşamı nasılsa köy yaşamında da aynı buzdolabı, çamaşır makinası, cep telefonu her şey var. O nedenle biz buradaki köylümüzün gelir seviyesini yükseltmemiz lazım. Devlet olarak, belediye olarak vatandaş olarak burada tarım ve hayvancılığı mutlaka hemşerilerimize öncülük ederek Darende’deki nüfus oranını belli bir seviyeye getirmemiz lazım.

şeklinde konuştu.

“TİCARETİN EN BÜYÜK KURALI DÜRÜSTLÜKTÜR”

Darende insanının ticarete olan yatkınlığının eskilere dayandığını anlatan Başkan Özkan,

Darende Selçuklu zamanında büyük bir şehir olarak Osmanlı döneminde medrese ve merkezi nüfusu 30 bin olan bir ilçedir. Burada Osmanlının eğitimini, sanatını, dinini öğrettiği bütün hemşerilerimizin yurdun ve dünyanın her tarafına görevli olarak göndermiş. Oralara giden hemşerilerimiz oralarda hem ticaret yapmış hem sanatkârmış sanatını icra etmiş hem de oranın müftüsü gibi faaliyet göstermiş. Tabii ki ticaretin en büyük kuralı dürüstlüktür. Burada da eğitimli bir Darende var. O eğitimle ve Osmanlının disipliniyle Darendeliler gittikleri yerde de başarılı olmuşlardır. Geçen sene buraya Osmancık Belediye Başkanımız geldi. 400 sene önce Darendeliler oraya gitmiş ve Osmancık’ta ilk defa elektrik üreten oraya pirinç eken Darendelilermiş. Yani müftülük yapmış, belediye başkanlığı yapmış. Şu anda 1.5 milyon Darendeli hemşerimiz var, yurdun çeşitli yerlerinde biz onlarla iftihar ediyoruz. Hem oradaki yapmış oldukları ticaretten dolayı hem ülkeye bakış açılarından hem fedakârlıklarından dolayı nerede hayır hizmet varsa araştırın bakın mutlaka ucu Darendeli bir hemşerimize dokunur. Darende insanı iyilik yapmayı sever. Türkiye’nin en katma değer sağlayan emek veren, işçi çalıştıran birçok hemşerimiz var. Yurdun her tarafında da ayını şehrine nasıl bakıyorsa doydukları yere de güzel hizmetler diyorlar.

dedi.

“YAPILMASI GEREKEN ŞEYLER VAR”

Günümüz şartlarına göre vatandaşın ihtiyaçlarının değiştiğinden kısaca bahseden Özkan,

Biz şimdi Büyükşehir statüsüne geçtik ama zamanında özel idareyle de çok büyük hizmetler alamadık. O günkü şartlar imkânlardan kaynaklanıyordu. Ben Kayseri yolunun asfalt olmadığı günleri bilirim. Buradan Kuluncak’a kadar olan yolların asfalt olmadığı dönemleri bilirim. Tabii ki devletin imkânları şartları düzeldikten sonra yavaş yavaş vatandaşların hizmetleri yapılıyor ve yapılacak da ben buradaki ana yollardaki bir çukur için karayolları bölge müdürlüğünü bir milletvekilinin aradığını bilirim. Ama imkânlar değiştikçe vatandaşımızda köylerde çöp tenekeleri istiyor. Köy yollarında asfalt olsun kapısının önü parke olsun istiyor. Bizde imkânlar dâhilinde gerek Büyükşehir gerek bizler yardımcı oluyoruz. İhtiyaç denilince çok acil şeyler yok ama yapılması gereken şeyler de var.

sözlerini kaydetti.

“BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜ BİZE UYMUYOR”

İmarla alakalı bazı sıkıntıların yaşandığını ileri süren Başkan İsa Özkan,

Yetkinin kısıtlanması diye bir şey yok da şu var. Aslında Büyükşehir statüsü bize biraz uymuyor diye düşünüyorum. Mesela imarla alakalı biz Büyükşehir’e bağlantılı olsak entegre olsak sınırlarımız yakın olsa Büyükşehir’de olması gerekir deriz. Yeşilyurt’ta ve Battalgazi’de bu durum olabilir. Ama 100 kilometre uzaklıkta bir ilçedeyiz. Biz buradaki bir vatandaşın imar problemini çözmek istesek 4-5 meclis sürüyor. Gelip buradaki durumu göremedikleri için onlarda gerekli komisyonlara havale ediyor ve meseleler böylece uzuyor. Ama bizim gibi ilçelerin mutlaka imar planını mutlaka kendine özgü yapmaları lazım diye düşünüyorum.

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’NIN SORUNU SADECE DARENDE’NİN DEĞİL”

Mutlaka bir şeyden gelir bekliyorsanız. Kesinlikle yatırımların olması gerekiyor.

cümlelerini sarf eden Özkan,

Yani bu Malatya’nın sorunu sadece Darende’nin değil biz ufak bir ilçeyiz gelirlerimiz belli Turizm ve Kültür Bakanlığı ile gerekli çalışmalarımız var, projelerimiz var. Yapmaya da gayret gösteriyoruz ama mutlaka Büyükşehir’in ve Valiliğin buraya el atması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bizim burada şelalemiz var yazın park sorunu yaşıyoruz. Tabii orayı milli parklara devrettik devlet gerekli çalışmayı yapacak ama park, yol gibi buna benzer turizmle ilgili yapabileceğimiz şeyleri Malatyalı iş adamları, valilik, Büyükşehir Belediye başkanı ile bir araya gelip bunları yapmamız gerekiyor. Şu an Nemrut ile Kapadokya arasında ciddi bir turizm var. Biz buradan istifade edemiyoruz. Yol Maraş üzerinden gidiyor. Biz bu turistleri bu bölgeye getirebilirsek Malatya bulunan otel sayısı 3 katına çıkar. İlk adım reklam ve alt yapı olmalıdır. Yani turistleri buraya davet ettiğimiz zaman mutlaka ona uygun alt yapımız olmalıdır. Misafirlerimiz geldiğinde daha nezih ve rahat bir ortamda buradaki güzellikleri görmesi lazım. Bu konuda çok projemiz var. Hala hazırladığımız projelerimiz var. Gücümüzün yettiğini çözmeye çalışıyoruz ama turizm ciddi bir gelir Malatya kayısıdan ne kadar gelir elde ediyorsa bundan fazlasını da turizmden elde edebilir. Öyle ülkeler var ki sadece turizmle geçiniyor. Malatya içinde Darende büyük bir avantaj Nemrut da Malatya için büyük bir avantaj, bu avantajı iyi kullanmalı devlette, milette iş adamı da taşın altına elini atmalı, el atarsa Malatya’mız kayısıdan kazandığı kadar da turizmden geçimini sağlar. İşsiz olan vatandaşlarımıza da çok iyi bir imkân sağlanır diye düşünüyorum.

diye konuştu.

“MALATYALI İŞ ADAMLARIMIZA ŞUNU DEMEK İSTERİM”

Son olarak Darende Belediye Başkanı şöyle konuştu:

Ben geçen gün İstanbul’a gittim. İstanbul’da Çorlu bölgesinde Darendeli hemşerilerimiz organize sanayi bölgesini gezdirirken işte şurası Pütürgelilerin fabrikası burası Malatyalıların orası Darendelilerin fabrikası dediler. İnanın o bölgede 100’den fazla fabrika gördüm Malatyalılara ait ben Malatyalı iş adamlarımıza şu demek isterim. Şehri sevmek şehre yardım etmektir. Burada olabilecek fabrikalarımızı yapıp buradaki işsizlik sorununa çare bulabiliriz. Bu da iş adamlarıyla el ele vererek yapacağımız çalışmayla iyi olur diye düşünüyorum. O zaman Malatya’mıza en hayırlı işi yapmış olursunuz. Buradan İstanbul’a göç verdiğimiz hemşerilerimiz orada çocukları ile beraber ziyan oluyor. Yani bizlere yapacakları en güzel hayır hizmet hem ticaretlerini yapılabilecek işlerini yapsın. Bu bölgelerde biraz fedakârlık etsinler Çorlu’da olacak iş Pütürge’de Doğanşehir’de Akçadağ’da da olur. Çünkü her şeyi devletten bekleyemeyiz. Malatyalıyım demekle Malatyalı olunmuyor. 44 plakayı 3-4 bin TL ile almayla da Malatyalı olunmuyor. Gelip memleketine yatırımınla destek olursun diye düşünüyorum.