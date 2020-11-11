Battalgazi Belediyesi Geleceğe Nefes Oldu

Battalgazi Belediyesi tarafından ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere aktarmak amacı düzenlenen ağaç dikim etkinliğine Battalgazi Kaymakamı Aldul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. Programda konuşan Başkan Güder, fidan dikiminin önemini vurgulayarak, doğanın ve yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için fidan dikiminin önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

YIL BOYUNCA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ



2 bin 500 adet fidanı toprakla buluşturarak ilçeye nefes olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Geleceğe Nefes Projesi’ kapsamında Battalgazi Belediyemiz, doğayı yeşillendirme adına 2 bin 500 adet çam fidanı ağacının dikimini gerçekleştirdi. Malatya’mızın yeşil Malatya kalabilmesi ve zarar verilen ağaçların yeniden yeşermesi adına Battalgazi Belediyesi olarak yıl boyunca ciddi çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yeşillendirme çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) bir hadis-i şerifinde; ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz diye buyurmuştur.’ Bizde Battalgazi Belediyesi olarak Malatya’mızı, Ülkemizi yeşillendirme adına çaba ve gayretlerimizi sarf edeceğiz.

dedi.

DAHA YEŞİL BİR MALATYA İÇİN KATKI SUNUYORUZ



Battalgazi Belediyesi’nin güzel çalışmalara imza attığını kaydeden Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran,

Geleceğe Nefes Projesi’ kapsamında Battalgazi Belediyemiz tarafından daha önce yangın nedeniyle yok olan arazi yeniden yeşillendiriliyor. Battalgazi Belediyesi bu anlamda güzel çalışmalara imza atıyor. Bugün 2 bin 500 civarında fidanı toprakla buluşturduk. Battalgazi Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi Malatya’mız, yeşil Malatya olarak bilinen bir ilimiz. Battalgazi İlçesi olarak ta buna elimizden geldiği kadar destek olup, katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah el birliği ile bu sene Malatya’da istediğimiz hedefe ulaşıp, Battalgazi ilçesinde de en yüksek oranda ağaç ve fidanı toprakla buluşturacağız.

şeklinde konuştu.