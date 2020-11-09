Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak

Geçtiğimiz yıl başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası bu yıl da devam edecek. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyasının hazırlıkları Malatya’da hemen hemen tamamlanmak üzere. Hazırlıklar hakkında bilgi veren Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ve 2019 yılında 7 Kasım tarihinde resmi gazetede yayınlanan bir kararname ile bundan sonra 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kabul edildiğini söyledi.

44 AYRI LOKASYONA DİLİM OLMUŞTU

Geçen yıl fidan dikimine muhteşem bir katılımın olduğunu dile getiren Kalaylı, “Geçen yıl 11 Kasım tarihinde yine ağaçlandırma günü kapsamında 44 ayrı lokasyonda dikim etkinliği gerçekleştirilmiştik. Malatya genelinde muhteşem bir katılım olmuştu. Bu konuda başta Sayın Valimiz olmak üzere, kurum müdürlerine ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ÇALIŞMALAR ÖZENLE YÜRÜTÜLECEK

Bugün yine aynı heyecanla inşallah 13 ilçemizde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım saat 11.11’de dikim etkinliği gerçekleştireceğiz.

diyen Kalaylı, şunları kaydetti:

Bu yıl meydana gelen pandemiden dolayı o konuda biraz daha dikkatli ve özenli çalışma yürüteceğiz. Sayın valimizin de bu konuda talimatları var. Hem fidan dikeceğiz hem de vatandaşımızı riske etmeyeceğiz. Bu yıl tören alanımız, Malatya Araç Muayene İstasyonu yanında 13 Ağustos tarihinde meydana gelen yangında yanan alanda yapılacak. Bu yanan yerini 2020 yılı içerisinde yeniden ağaçlandıracağız. Dolayısıyla burada hem bir anlam ifade etmesi için hem yanık sahanın hızlı bir şekilde ağaçlandırılmasının gösterilmesi açısından hem de farkındalığı artırmak amacıyla bu alanı, ana tören alanı olarak belirledik. Burada başta Sayın valimizin ve diğer kurum kuruluşların temsilcileri ve öğrencilerimizin katılımıyla burada güzel bir etkinlik yapacağız. 11 Kasım Saat 10.30’da başlayacak etkinliğimize tüm vatandaşlarımıza davet ediyoruz.