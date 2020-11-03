Yeşilyurt’tan İzmir’e yardım Tırı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Başkanlığında gerçekleştirdiği Kasım Ayı 1.Oturum Toplantısı gerçekleştirildi. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak Ekim Ayı Olağan Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının konuşmasına ve İzmir’de meydana gelen deprem için taziye dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem felaketinde hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve hastanelerde tedavi görenlere ise acil şifa dileklerini ileterek başladı.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTIK

El ele verilerek İzmir’in yanında yer aldıklarını belirten Başkan Çınar,

İzmir’in acısını kendi acımız olarak görüyoruz, depremin yaşandığı ilk andan bugüne kadar yüreğimiz kanıyor, çok büyük üzüntü duymaktayız. Hep birlikte el ele vererek İzmir’in yanında yer almaktayız. Bu zor günleri birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağız. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Bu topraklarında mayasında dayanışma ruhu, kardeşlik ve paylaşım vardır. İzmir’deki yaralarımızı hep birlikte saracağız, yaşanılan her zor zamanda olduğu gibi yine bir ve beraber hareket edip, kadim medeniyetimizin bize yüklediği sorumlulukla hareket etmeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak amacıyla battaniye, gıda kolisi ve nakdi yardımların yapılabileceği bir yardım kampanyası başlattık. Tüm duyarlı ve hayırsever hemşerilerimizin yanı sıra Meclis üyelerimizin de destekleriyle İzmir’deki kardeşlerimizin bu zor anlarında yanında yer almalıyız.

diye konuştu.

GÜN BİRLİK, BERABERLİK VE PAYLAŞIM GÜNÜDÜR

Başkan Çınar, İzmir için hazırlanan yardım tırının 5 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de hareket edeceğini ifade ederek,

İnşallah Malatya’dan İzmir’e bize yakışacak sayıda gıda kolisini ulaştırmayı umut ediyoruz. Depremin toplum ve insan hayatında oluşturduğu sosyal ve psikolojik etkileri hepimiz yakından biliyoruz. Depremi yakından yaşamış bir kent olarak, aynı durumda olan İzmirli kardeşlerimizin yanında yer almak, onlara yardım elimizi uzatmak hepimizin öncelikli görevidir. Gün birlik, beraberlik ve paylaşım günüdür. Devletimiz gerçekten çok büyük, depremin yaşandığı ilk andan bugüne kadar tüm imkanlar İzmir için seferber edilmiştir. Kurtarma ekipleri, sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle orada çalışıyorlar, Allah hepsinden razı olsun, onlar bizim kahramanlarımızdır. Bizlerde yerel yönetimler ve vatandaşlar olarak bu çabaları elimizden geldiğince desteklemeliyiz. Malatyalı hemşerilerimiz bu tür yardım kampanyalarına her zaman sahip çıkıp desteklemiştir, aynı destek ve ilgiyi yardım kampanyamıza da bekliyoruz. Yardımlarını esirgemeyecek olan tüm hemşerilerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

şeklinde konuştu.

Gündemdeki imar maddeleri ve teklifleri görüşüp onaylayan, bazılarını ise İmar Komisyonu ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, İkizce Mahallesi’nin Ankara asfaltından ayrılan yola ‘Hüseyin Atılgan’ isminin verilmesine yönelik gündem maddesini görüşüp kabul etti.

İKİNCİ TOPLANTI 6 KASIM’DA

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 6 Kasım Cuma günü saat 10.00’da Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Kasım Ayı 2. Oturum Toplantısını gerçekleştirecek. (Bülten)