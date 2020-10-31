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/ 31 Eki 2020 - 11:03

“Faizsiz Kredi Verdik”

21. Bölge Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Başkanı İsmet Bayram, BUSABAH TV kanalının ‘STK’lar Konuşuyor’ programına konuk oldu. Bölgesinden sorumlu olduğu esnaflara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Başkan Bayram, 24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ depreminin ardından esnafın yaralarını sarmak amacıyla pandemi döneminde faizsiz kredi olanağı sağladıklarını açıkladı.