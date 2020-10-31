“Faizsiz Kredi Verdik”
21. Bölge Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Başkanı İsmet Bayram, BUSABAH TV kanalının ‘STK’lar Konuşuyor’ programına konuk oldu. Bölgesinden sorumlu olduğu esnaflara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Başkan Bayram, 24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ depreminin ardından esnafın yaralarını sarmak amacıyla pandemi döneminde faizsiz kredi olanağı sağladıklarını açıkladı.
Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği olarak esnafa verilen kredinin faiz oranına dikkat çeken Başkan Bayram,
Bizim verdiğimiz kredi şu anda Türkiye’de verilen en düşük faizli kredidir. Yıllık faiz oranı yüzde 4.5 ve bunun yanı sırada biz esnafa kefalet ediyoruz. Krediler ödenmediği zaman banka bizim hesaplarımızdan çekip alıyor.
dedi.
“KOOPERATİFLERİN ÜST KURULUŞUYUZ”
Başkan İsmet Bayram kooperatifin yapısı hakkında şu açıklamalara yer verdi:
Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin bir yapısı var. Alt yapı, orta yapı ve üst yapı bunların alt yapısında bizim kooperatiflerimiz var. Orta yapıda bölge birlikleri var. Üst yapıda merkez birliğimiz var. Nasıl diğer kuruluşlarda bir hiyerarşi varsa bizim de böyle bir kuruluş şemamız var. Malatya 21. Bölge Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği daha önce 9 il ve ilçesinden oluşuyordu ama daha sonra biz Van’ a bilge kurdurduk, 5 tane il bir bilge oldu diğer 4 il bir bölge oldu. Bizim bölge birliğimize bağlı 5 il ve ilçesi var. Biz bu kooperatiflerin üst kuruluşuyuz. Bizim üst kuruluşumuzda Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkezi Birliği (TESKOMB) Ankara’da Merkez Birliği ben aynı zamanda burada bölge birliği başkanlığımın yanında Malatya’da da TESKOMB’un yönetim kurulu üyesiyim yaklaşık 20 yıldan beridir.
“KREDİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”
Sorumlu olduğu bölgedeki esnafın sıkıntılarını dinleyerek ihtiyaçlarını karşılamak adına yardımcı olduğunu belirten Bayram,
Biz özellikle pandemi sürecinde pek gezemedik ama bundan önceki yıllarda esnafların sıkıntılarını gerek mahalle olarak gerek bölge olarak gerekse Türkiye genelinde sıkıntıları nelerdir, onları toparlıyoruz. Daha sonra 3-4 ayda bir genel merkezde toplantı yapıyoruz. Bu bilgedeki sıkıntıları dertleri merkez birliğimize bildiriyoruz. Orası da yönetim kuruluyla aldığı kararlarla ilgili bakanlıklara iletiyoruz. Biz şu anda Ticaret Bakanlığına bağlıyız. Bakanımızda problemleri çözdükten sonra Cumhurbaşkanımıza aktarıyor bu şekilde küçük esnaf ve sanatkârlara kredi vermeye devam ediyoruz.
şeklinde konuştu.
“ESNAF VE SANATKÂR BU ÜLKENİN SIÇRAMA TAŞLARIDIR”
Kredi vermenin yanı sıra sosyal ilişkilerin önemine değinen İsmet Bayram,
Ben yaklaşık 30 yıldan eri esnaf ve sanatkârlarımıza bu hizmeti vermeye çalışıyorum. Şu dönemde faydalı olabiliyor muyuz, elbette oluyoruz. Sizlerde takdir edersiniz ki faydalı olmanın çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle beşeri münasebetler, ben yaklaşık 65 yaşındayım ve beşeri münasebetlere çok önem veriyorum. Çünkü bu teşkilatlar birlik ve beraberliğin sigortası, esnaf ve sanatkâr bu ülkenin sıçrama taşlarıdır. Biz kredi vermenin yanında da insanların birlik ve beraberliğini sağlıyoruz.
kelimelerini kullandı.
“80 MİLYON KREDİ KULLANDIRDIK”
Ben Doğanşehir’in Esnaf Ve Kooperatif başkanıyım. Doğanşehir’de yaklaşık 80 milyon kredi kullandırmışız.
ifadelerini kullanan Bayram,
Oradaki insanlar kim olursa olsun ayrım yapmadan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeter ki almış olduğu krediyi ödesin ve amacında kullansın. O zaman kapımız onlara her zaman açık bizim verdiğimiz kredi şu anda Türkiye’de verilen en düşük faizli kredidir. Yıllık faiz oranı yüzde 4.5 ve bunun yanı sırada biz esnafa kefalet ediyoruz. Krediler ödenmediği zaman banka bizim hesaplarımızdan çekip alıyor.
dedi.
5 YIL VADELİ FAİZSİZ KREDİ
Kooperatif olarak esnafın sıkıntılarını gidermek amacıyla faizsiz kredi verdiğinin altını çizen Başkan Bayram,
Bölgemizdeki vukuu bulan sıkıntıları biz rapor ediyoruz. Önce merkez birliğinde başkanlık divanı ve yönetimle görüşüyoruz. Bakanımıza bildiriyoruz bakanımızda yukarıya bildiriyor. Elazığ ve Malatya’da 24 Ocakta meydana gelen depremden dolayı zarar gören esnaflarımız oldu. Biz önce TESKOMB olarak oturduk, bir karar aldık. İş yerleri hasar gören esnafların bir yıllık parasını biz karşılıksız ödüyoruz. Kooperatif borçlarını karşılıksız biz ödüyoruz. Buradaki ölçüde şu iş yeri yıkılmış olacak. Yaklaşık 5.5 -6 Milyon TL biz karşılıksız ödedik. Özellikle Elazığ ağırlıklı ancak bu süreçte sadece iş yerleri yıkılan arkadaşlarımız mağdur olmadı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar hanım ile birlikte Elazığ’da bir toplantı yaptık, valilik makamında orada bölgeyle ilgili tespitlerimizi dile getirdik. İçişleri Bakanımız o süreçte krizi çok iyi yönetti. Konuşmalar yapıldı. Herkes tespitlerini anlattı. Bizde şunu söyledik, biz TESKOMB olarak işyeri yıkılan vatandaşlara kredi veriyoruz ama bu süreç içerisinde esnaftan vatandaş alışveriş yapamadı. Çünkü deprem devam ediyor, yer yer sarsıntılar devam ediyor. Vatandaş önünü görmüyor. Sonra malumunuz pandemi araya girdi ve ikisi birden yaşandı. Sonra biz dedik ki depremden ve pandemiden etkilenen esnaflara da yardımcı olalım. Çünkü o korkuyla vatandaş zaruri olmayan ihtiyaçlarını almıyor. Hal böyle olunca diğer esnafta etkileniyor. Konfeksiyon etkilendi, ayakkabıcılar etkilendi. Özellikle pandemi döneminde çay ocakları, kahvehaneler, bilardo salonları, restoranlar vb. esnaflar çok etkilendi. Bu konuda bakan sordu ne yapabiliriz diye biz esnafa nefes olsun diye 5 yıllık faizsiz kredi talep ettik. Belki bazı arkadaşlarımız orada bölgecilik yapmadı ama şunu söylediler. Deprem Elazığ’da oldu, bunu Malatya için niye istiyorsunuz? Gibi laflar edildi ben bu sözü söyleyince ve bu süreç içerisinde bizim kooperatif ortaklarımızla bankanın kooperatif ortakları olmayanlarla verdiğimiz 50 bin TL’lik kredi 1 Milyarı buldu ve 5 yıl vadeli faizsiz, hiçbir faizi yok ve pandemi döneminde de esnaflarımıza yardımcı olmaya çalıştık.
sözlerini kaydetti.
31 Eki 2020 - 11:03 - Siyaset
Muhabir Şükran Malkoç
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.