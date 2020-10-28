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/ 28 Eki 2020 - 14:16

“Üreten Üniversiteyiz”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ”Biz üniversite olarak ilk kurulduğumuz günden beri bilgi işlem alt yapısını çok sağlam kurduk. Özellikle alt yapısal ve teknik alanda nasıl daha hızlı ilerleyebiliriz. Uzaktan eğitimi hızlıca verebilecek, bunları kendi bilimsel performansımızla çözebilecek bir ekip oluşturduk” dedi.