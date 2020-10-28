“Üreten Üniversiteyiz”
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ”Biz üniversite olarak ilk kurulduğumuz günden beri bilgi işlem alt yapısını çok sağlam kurduk. Özellikle alt yapısal ve teknik alanda nasıl daha hızlı ilerleyebiliriz. Uzaktan eğitimi hızlıca verebilecek, bunları kendi bilimsel performansımızla çözebilecek bir ekip oluşturduk” dedi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, BUSABAH Gazetesi ve BUSABAH TV youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitelerinin bileme önem veren bir üniversite olduğunun altını çizerek,
Malatya Turgut Özal Üniversitesi doğunun ve doğudan yükselen parlayan bir güneş gibi öyle söyleyeyim. Çünkü sadece ismiyle müsamaha olmaktan öte aynı zamanda bulunduğu bölge ve özellikle ilk açıldığımızdaki 5 fakülte ismi vardı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Nisan’da açıkladığı üzere sonuçta yeni kurulan bir üniversitenin olmasının yanında diğer taraftanda özellikle tarımsal alanda yapılan çalışmaların sağlığa dönüşmesi açısından da birçok çalışmaya ev sahipliği yapmak istedik. Bu anlamda bizim aktif olarak ziraat fakültemiz vardı. Ziraat fakültesine ilk başladığımızda yaklaşık 326 lisans öğrencisi varken ön lisans düzeyinde 8 tane meslek yüksekokulu olduğu için öğrenci sayımız daha fazlaydı 3 bin 200 civarında öğrenciyle teslim aldık. Daha sonraki süreçte ise aktif olan mühendislik fakültemiz vardı, doğa bilimleri fakültemiz vardı mimarlık sanat tasarım fakültemiz vardı. Gün geçtikçe hem fakülte sayısını hem de kalitesini arttıralım istedik. İşletme ve yönetim bilimleri fakültesi vardı su ürünleri fakültesi vardı ama 8 yıldır aktive olan öğrencisi yoktu. Bizde bunu nasıl aktive edebiliriz ziraat fakültesiyle nasıl entegre edebiliriz onun çalışmasını yapıyoruz. Diğer taraftan tıp fakültesi yeni açıldı. Nasıl tıp fakültesi göz bebeğimizse ziraat fakültesi de göz bebeğimiz bizim. Kuruluşla birlikte yine sağlık bilimleri fakültesi kurduk. Bu fakültenin içinde de çok güzel bölümler var, beslenme ve diyetik bölümü, fizik tedavi gibi alansal ve geleneksel tıbbı destekleyecek bölümleri kurduk. Yine mühendislik bölümünde çok önemli biyoteknoloji yapılabilecek biyo mühendislik ve temel bilimler bölümleri oldukça önemli özellikle Covid-19 gibi virüsün bütün dünyayı resmen etkisi altına almış olan virüsün yayılması ve yayılmasındaki etki alanında insanların özellikle temel bilimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark etmesine vesile oldu.
ifadelerine yer verdi.
“BİLGİ İŞLEM ALT YAPISINI ÇOK SAĞLAM KURDUK”
Biz üniversite olarak ilk kurulduğumuz günden beri bilgi işlem alt yapısını çok sağlam kurduk. Özellikle alt yapısal ve teknik alanda nasıl daha hızlı ilerleyebiliriz.
diyen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,
Uzaktan eğitimi hızlıca verebilecek, bunları kendi bilimsel performansımızla çözebilecek bir ekip oluşturduk. Hem teknik ekip vardı hem de akademik ekip vardı. Gece gündüz demeden çalıştık, neredeyse mesaiyi burada verdik. Sonra biz Sağlık Bakanlığı ile ortak protokol yaparak, ürün tanıtım temsilcisi dediğimiz tıbbı ürünlerin biliyorsunuz bizim kayısı çekirdeği ürünlerimiz var. Onun gibi ürünlerin yani sadece tıbbı ürünlerin değil bitkisel ürünlerin de tanıtımının doğru yapılması anlamında ürün tanıtım temsilciliği gibi uzaktan eğitimlerin verildiği bir alt yapı sistemi kurduk. Bunlarla sertifikalı doğu ve güneydoğuda Ankara’nın doğusunda bunu yapan ilk üniversiteydik. Yani Türkiye’de 3 üniversiteden biriydik bu eğitimi uzaktan yapabilen. Bu kadar kısa sürede bunları yapabilmekte tabii ki ekibimin çalışmalarının bir ürünüydü.
ifadelerine yer verdi.
“YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE ÇOK AKTİFİZ”
Yazılım mühendisliğinde çok aktif olduklarının altını çizen Rektör Karabulut,
Sonraki süreçte de yazılım mühendisliğimiz çok aktifti. 82 öğrenci aldık. 82 öğrencinin bu kadar talep edilebilirliğinin altında şu an ki bulunan süreç yatıyor. Uzaktan eğitim süreci ne yaptı, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanlara yönlendirdi. Çünkü şu an gençlerin en çok görmek istediği şey istihdam edilebilirlik. Evde ofiste çalışma diye bir kavram çıktı. Ofisten çıkıp evde çalışıyor olabilmek. Eskiden ne yapıyorsun evde, uzaktan çalışıyorum denilse garip gelirdi. Ama şimdi ise farkında olmadan biz bu sisteme entegre olduk. Bunun ürünlerini de üniversitemizin kuruluşunda da alt yapımızı bu şekilde kurarak devam ettik.
şeklinde konuştu.
ÜRETİME YÖNELİK BİR ÜNİVERSİTE
Üretime yönelik bir üniversite olduklarına da temas eden Karabulut,
Öğrenciler, bir nevi üretime yönelik eğitim almalı ve vermeli yani bu sosyal beşeri anlamda da böyledir. Yönetim anlamında da böyledir. Tıp ve mühendislik açısından da bu böyledir. Siz eğer bir şeyleri sosyal başarıya dönüştürebiliyorsanız, örneğin ürünlerle yaşlılarımıza ürettiğiniz kayısı çekirdeği yağını bir ağrı kesici olarak önerebiliyorsanız. Üniversite olarak bu yağın ağrıyı kestiğine dair bilimsel çalışmalarla ve makalelerle kanıtlayabiliyorsanız. Araştırmaların neticesinde bunun bulgusu şudur diyebiliyorsak, tabii ki ileri araştırmalara ihtiyacı var diyebiliyorsak işte araştırma budur. Bunu geliştirerek ürüne dönüştürmek gerekir ve bunlar da bir arada olduğu zaman güçlüdür. Yani sadece kâğıt üzerinde kalmıyor bilgiler aynı zamanda tüketime veya ihtiyaca yönelik yapılıyor. Mesela kullanılan dezenfektanlar ellerde tahrişe neden oluyor. Bizde bu durumu azami seviyeye nasıl indiririz, kanserojen madde içermeden nasıl daha iyisini yapabiliriz, bunları da göz ardı etmememiz lazım.
şeklinde konuştu.
Rektör Karabulut, açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:
Burası Doğu ve Doğuda bir üniversite olmaktan öte veya taşrada bir üniversite olmaktan öte buraya uluslararası bir öğretim üyesi geldiğinde ya da yurt dışından öğrenci alı gönderebileceği, öğretim üyelerinin rahatlıkla gidip gelebileceği bir altyapıya sahip olan bir üniversite birçok ülkeyle anlaşmamız var. Ve bunların her birinin yansıması moral motivasyon anlamında oluyor. Ulaşılmaz hiçbir şey olamadığını öğretim üyelerimizin ve gençlerimizin buraya geldiği zaman bir doyuma ulaşıyorlar.
28 Eki 2020 - 14:16 Malatya- Gündem
Muhabir Sinem Hatun Davut
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.