Kiraz’dan Koca’ya Talep Eleştirisi

“BU KONUDA YİNE HAKLI ÇIKTIK”

Başkan Kiraz,

AK Parti il başkanı çıktı, Cumhurbaşkanının gelişinden önce ' Malatya'da Cumhurbaşkanımızdan herhangi bir talep yok, teşekkür var' ifadelerini kullandı. Bizler de bekledik, cumhurbaşkanı bir gelsin gerçekten talep yok mu, bizim gördüğümüz sorunlar Malatya'da yaşanmıyor mu? Görelim dedik. Bu konuda yine haklı çıktık.

dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, dün Parti İl Binası’nda bir basın açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretini değerlendirdi. Başkan Kiraz, aslından bunun baştan sona kadar tartışılabilir bir konu olduğunu söyledi.

TEK ADAYLI BİR İLK KONGRESİYDİ

CHP olmasa halkın hiçbir sorununun çözülmeyeceğini, Cumhurbaşkanının ziyaretinde gördüklerini ifade eden Başkan Kiraz,

Özellikle İçişleri Bakanlığının bir genelgesi vardı. 400 kişilik bir Baronun bile kendi kongresini yapmasına izin verilmedi. 1 Aralık’a kadar herhangi bir sivil toplum örgütünün, bir derneğin toplantı yapması, kongresini yapması yasaklanmıştı. Ama AK Parti bu süre içerisinde bütün ilçelerde araçlarından bangır bangır vatandaşları davet ederek bir il kongresi gerçekleştirdi. Zaten tek adaylı bir ilk kongresiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde şunu gördük: CHP olmasa halkın hiçbir sorunu çözülmeyecekmiş. Cumhurbaşkanına ifade edilen ve kendisinin de ifade ettiği bütün sorunları biz zaten gündeme taşımıştık. Biz açıklama yapmasaydık, üzerine gitmeseydik TMO alım yapmayacaktı. Kayısı depoda bekliyor dedik, hemen bir gün sonra AK Partili vekil çıktı ‘TMO'ile imzayı atıyoruz, alımları yapıyoruz’ dedi. Diğer bir şey, Özal köyünde bir tapu sorunu vardı. AKP kaç yıldır iktidarda 18 yıldır, ama Özal Köydeki tapu sorunu 18 yıldır devam ediyordu. Cumhurbaşkanın gelmesine bir hafta kala belediyenin önünde Özal köylüler eylem yaptı, o eylemi onlar adına basına kamuoyuna biz taşıdık, aynı gün sorunu çözmek zorunda kaldılar.

diye konuştu.

HER GİTTİĞİ YERDE BİR TALEP VAR

Monilya hastalığından dolayı Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 10 milyon para gelmişti.

diyen Başkan Kiraz, sözlerine şöyle devam etti:

AKP tarafından müjdesi verilmiş olan para yoktu. Aylar sonra bizim çağrımız üzerine o 10 milyonu hatırladılar. Sonara onu dağıttılar. Biz yanlış dağıtıyorsunuz dedik. Çiftçilerin isyanı da aynı şekilde devam ediyor. Bir esnaf raporu hazırladık, esnaf odalarını ziyaret ettik. Esnaf odalarına bu maddelere katıldığını ifade etti. Esnaflarımızda cumhurbaşkanına aynı taleplerini ifade ettiler. Bu talepler olmaması için AK Parti il başkanı çıktı, Cumhurbaşkanının gelişinden önce dedi ki; 'Malatya'da Cumhurbaşkanımızdan herhangi bir talep yok, teşekkür var' ifadelerini kullandı. Bizlerde bekledik, cumhurbaşkanı bir gelsin gerçekten talep yok mu, bizim gördüğümüz sorunlar Malatya'da yaşanmıyor mu? Görelim dedik. Bu konuda yine haklı çıktık. Bizim konuştuğumuz ve dile getirdiğimiz bütün sorunlar, talepler cumhurbaşkanına iletildi. Esnaf oda başkanının özellikle sicil affı ve vergi indirimindeki taleplerini görebilirsiniz. Bu bir talep. Servisçiler Cumhurbaşkanın karşılarken, 'evimize ekmek götüremiyoruz' dediler bu bir talep. Her gittiği yerde bir talep var. İhsan Koca talep yok derken, biz AK Parti il başkanının taleplerden habersiz olduğunu, Malatya sorunlarından habersiz olduğunu zaten biliyorduk. Şu anda Malatya sorunlarında da haberinin olmadığı çok net şekilde tescilledi. 'Hiçbir talep gelmeyecek' dedi ama cumhurbaşkanı uçaktan iner inmez talepler yapılmaya başlandı. Talep edenleri de teşekkür edenleri de gördük. Teşekkür edenler AKP'de kendi koltuklarını sağlamlaştırmaya çalışan yapılar. Belediye başkanı, milletvekili, AKP il başkanıyla sayabileceğimiz bir yapı. AK Parti il başkanı çıksın sahaya bir görsün, esnafın, çiftçinin hangisinin talepleri yok bunları bir görsün.

HAKLI BİR TALEP DİLE GETİRİLDİ

Şu anda kahvehanelerin açık gözüktüğünü ama 9 aydır bir tek ciro yapmadığını dile getiren Başkan Kiraz,

Biz hiçbir oda başkanı suçlamıyor ve tartışma halinde de değiliz. Biz sadece Cumhurbaşkanına talepler iletildiğini, Malatya'nın sorunlarının olduğunu, esnafın önemli problemleri olduğunu ifade ediyoruz. Bakın şu anda kahvehaneler açık gözüküyor ama 9 aydır bir tek ciro yapmıyor. Dolayısıyla kahvecinin eve ekmek götürme şansı var mı? Cumhurbaşkanı 'bu abartılı' diyor da ama oyun yok, kimse gelmiyor. Bu kahve işletmecisi ya da orada çalışan evine nasıl ekmek götürsün. 8 aydır okullar kapalı kantin işletmecileri evine nasıl ekmek götürsün. Servis şoförleri, düğün salonları işletmecileri orada çalışanlar, eğlence mekânı işletmeleri orada çalışanlar evlerine nasıl ekmek götürecek? Kredi vermişsiniz, kahveci o krediyi alıp evini geçindirmek için ekmek parası yapsa yarın nasıl ödeyecek. Krediyle işini nasıl geliştirecek, oyun yok. Bu parayı sonrasında geri ödeyecek. Tüm kesimler zaten aylardır bu seslerini yükseltiyorlar. Bu haklı bir talep dile getirildi.

söylemlerini kullandı.