Başkan Gürkan’dan Teşekkür

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretleri sonrasında çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Gürkan, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Malatya ile ilgili övgü dolu sözlerini de personel ile paylaştı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da gerçekleştirilen AK Parti Malatya 7. İl Kongresi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarla birlikte kentteki diğer yatırımların açılış törenlerine katılması öncesinde ve sonrasında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği bildirilen Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter Cemal Nogay, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve birim müdürleri ile amirler katıldı. Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Malatya’yı bu sefer çok farklı gördüm’ dediğini belirterek, birlik beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde, temizliğin çok daha farklı kıvamda olduğunu ve insanların sıcak ilgisinin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Personeline özverili çalışmadan dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan,

Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimizi onurlandırdı. Bizler Malatya’ya yakışır bir şekilde karşıladık. Malatya’ya yakışır şekilde ağırladık ve Malatya’ya yakışır şekilde de uğurladık. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle giderken bütün personellerimize çok teşekkür ettiler. Bu süreçte özellikle bütün arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcadılar. Gece saat 1’de ben gittiğimde ulaşımdaki, temizlikteki, fen işlerindeki, yol asfalttaki ve bütün arkadaşlarımız hakikaten şehrimize gelecek Cumhurbaşkanımızı ve hemşerimizi ona layık bir şekilde karşılama noktasında özverili bir gayret içerisinde gördüm. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

dedi.

Malatya’ya hizmet ederken başkalarını kötülemek gibi bir düşünce içerisine hiçbir zaman girmediklerini ifade eden Gürkan,

Burada bizim esas yapmak istediğimiz kurumsal bir yapı hüviyetine bürünmemiz lazım. Aidiyet olgusu çok önemli bir hadisedir. Bu şehir benim şehrim, bu belediye benim şehrimin belediyesi anlayışı içerisinde olmak önemli bir hadisedir. Biz burada 80 yıllık hizmet yapacağız derken abartılmış gibi algılanabilir. Biz 80 yıllık hizmeti yapacağız, çok daha fazlasını da yapacağız. At binenin kılıç kuşananındır. Biz hizmetlerimizi yaparken bir başkasını kötülemek gibi bir düşüncemiz yoktur. Malatya’yı tabiri caizse yeniden sıfırdan inşa ediyoruz. Biz yeniden inşa ederken sizler tarihe geçeceksiniz. Cumhurbaşkanımız, ‘Gittiğiniz yol çok doğru bir yol’ dedi. ‘Hiç kimseye ayrım yapmayın’ dedi. ‘Kucaklayın, ötekileştirmeyin’ dedi ve ‘hizmete devam edin’ dedi. Sizlerden ricam herkes görevini en iyi şekilde yapacak. Çalışanlarımızın her birine sahadaki özverisinden dolayı ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

şeklinde konuştu.

(İHA)