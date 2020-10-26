Su Kanalında Kaza
Malatya’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, su kanalına düştü. Yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmadı.
Edinilen bilgiye göre N.Ö. (54) idaresindeki 44 AU 160 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Kanalboyu’ndaki su kanalına düştü. Kazada yara almayan sürücü çevredeki vatandaşlarında desteği ile araçtan çıkarken, kaza nedeniyle yol tek taraflı bir süre trafiğe kapandı.
Polis ekiplerini olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, kanala düşen araç çekici yardımı ile çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)
26 Eki 2020 - 17:24 - Asayiş
Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.