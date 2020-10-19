Ölü Bulundu!
Görme engelli kadın doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.
Malatya'da ilk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayda görme engelli olduğu ileri sürülen bir kadın evinde ölü bulundu.
Olay, 13.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katında kız kardeşi ile birlikte yaşan Şeymanur Ç. (69) pazar dönüşünde sonra eve gelen kardeşi tarafından kapının üzerinde geçen doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şeymanur Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk belirlemelere göre, polis ekiplerinin intihar olarak değerlendirdiği olayda Şeymanur Ç.'nin cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.(İHA)
19 Eki 2020 - 17:53 - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.