Hizmete Fazla Personel Engeli!

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Fazla personel konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Özkan,

Personelimize ilçe belediyesindeyken birçok görev vermekteydik. Örneğin; itfaiye personeliydi ama başka sistemde de görev almaktaydı. Şimdi bunlar ayrılınca belediyenin her yerinde birçok personel oldu. Bizim hizmetimizin en büyük engeli fazla personel. Yani bizde; bir fazla personel bir köye yapacağın bir hizmetin önüne geçer.

ifadelerine yer verdi.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, faiz ile borçlanarak hizmet edilmesinin doğru olmadığının altını çizerek,

Yanlış anlaşılmasın belediyeler borçlanmadan kendi öz kaynaklarıyla vatandaşlarına hizmet etsin, belediyeler gidip borçlanarak ben şu kadar iş yaptım deyip iller bankasına borçlanırsa, bizim ömrümüz faiz ödemekle geçer.

dedi.

“BELEDİYELERİ AİLE ŞİRKETİ GİBİ DÜŞÜNÜN”

Basit projeler ile borçlanmanın doğru olmadığını belirten Başkan Özkan, belediyelerin birer aile şirketi gibi düşünülmesi gerektiğine dikkat çekerek,

Çok ciddi faizler verilir vatandaşa yansımaz ama aile şirketi gibi düşünürseniz ben belediyelerin de öyle gerekmedikçe basit nedenlerle faizli borçların altına girmesini istemem ki bu da doğru bir şey olmaz.

şeklinde konuştu.

“ BÜYÜKŞEHİR SİSTEMİ DAHA TAM OTURMADI”

Malatya’da ‘Büyükşehir Sisteminin’ tam anlamıyla oturmadığını bu sistem tam oturmadığı içinde sorun ve sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken İsa Özkan,

Malatya’nın büyükşehir olma sistemi daha oturtturulamadı, 30 bin nüfusumuz var, çok geniş hizmet edeceğimiz alanımız var. 30 bin nüfusumuz büyükşehirler de bir site gibi, tabi bu nüfus başına düşen paylarla biz hizmet ediyoruz. Bize içme suyu dâhil gelen gelirlerin çoğu Büyükşehir’e gidiyor. Büyükşehir sistemi daha tam oturmadı.

ifadesine yer verdi.

“BELEDİYELERDE FAZLA PERSONEL VAR”

Belediyelerde fazla personel olduğuna da dikkat çeken Özkan,

Vatandaş Büyükşehir’in yapması gereken hizmetler için bize gelirse hemen notunu alıyoruz yetkili kurumlara vatandaşın sıkıntıları iletiliyor, süreç içinde gereken yapılıyor personelimize ilçe belediyesindeyken birçok görev vermekteydik. Örneğin itfaiye personeliydi ama başka sistemde de görev almaktaydı. Şimdi bunlar ayrılınca belediyenin her yerinde birçok personel oldu. Bizim hizmetimizin en büyük engeli fazla personel. Yani bizde bir fazla personel bir köye yapacağın bir hizmetin önüne geçer.

ifadelerine yer verdi.

“DARENDE’NİN EN BÜYÜK SORUNU İMAR!”

Belediye başkanı olarak en çok hangi konuya dikkat ediyorsunuz? Sorusuna imar olarak yanıt veren Özkan,

Bir belediyecilikte olmazsa olmaz şey imardır, imar bir kez yapılır ve o imara da herkes uymalıdır.99 döneminde bir imar çalışması yapılmış Darende’ de, süreç içinde başkanlar değişmiş değişen sistem de itiraz süreci varmış sonra gelen belediye başkanı yapmadığı için imar ortada kalmış 2009’ da ben belediye başkanı oldum baktık daha hali hazırımız yok hali hazırı yaptırdık. Darende’nin en büyük problem merkezi imarı çözebilmek ilçeler gibi köylerin de düzenlenmesi lazım. Malatya’da yeni bir köy düzeni oluşmalı. Devlet köylünün önünü açmalı.

şeklinde konuştu.

BAŞKANLARIN TARTIŞMASI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar arasında yaşanan asfalt tartışmasına temas eden Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, şunları ifade etti:

Ben çok büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her ikisi de çalışkan başkanlarımız, belki bir dil sürtüşmesinden bir yanlış anlaşılmaydı. Her ailenin içerinde de ufak tefek tartışmalar olabilir.