Pancar Üretimi Artıyor

Bunlardan biri olan pancar üretiminde söz sahibi hale gelen Darende’de bu yıl 30 bin ton dolayında pancar rekoltesi bekleniyor.

Darende ilçesinde pancar hasadının devam etmesi nedeniyle Kaymakam Malik Çalışır üreticileri ziyaret ederek, hasat hakkında bilgiler aldı. Kayısı diyarında alternatif ürünler çoğalarak devam ediyor. Gökpınar projesinin hayata geçmesi ile çiftçilerin cazibe merkezi olan Günpınar ve Başdirek Mahallelerinde pancar hasadı sürüyor. Darende Kaymakam Malik Çalışır, pancar tarlasında üreticileri ziyaret ederek, üretim hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Kaymakam Çalışır,

Kayısı diyarında bu çalışmaları görmek bizleri mutlu etti. Pancar üreticilerimizi sahada görmek ve var ise sorunlarını dinlemek için buradayız. Beş yıl önce sulu tarıma geçen bölgede pancar, patates ve domates üretimi ön planda olduğunu görüyoruz. Ancak üreticilerin sulama suyu sorunu olduğu iletildi. İlgileneceğiz.

dedi. Başdirek Mahallesi Muhtarı Hakan Gökçe ise sulama sorunu giderilirse verimin daha da artacağını söyledi. Gökçe,

Başdirek Mahallesi Darende’de tarım açısından en önemli ovalardan bir tanesidir. 2015 de sulu tarıma geçmemiz sebebiyle şeker pancarı yetiştirmeye başladık. Bu sürede en güzel ve en verimli kaliteyi yakaladık. Pancar bölgemizde hasat, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılmaktadır. Üreticilerin en önemli sorunu sulama. Sulama birlikleri ile yaşadığımız problemler pancar ekimini biraz düşürmüş olsa da hedefimiz 30 bin tonu yakalamaktır.

dedi.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da, her zaman çiftçilerin yanlarında olduklarını belirtip, bir sorunları olunca çekinmeden odalarına başvurabileceklerini kaydetti.