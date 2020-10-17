“İşi, Gücü Olmayanlar Lütfen Evlerine Dönsün!”

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği “ Koronavirüs Denetimleri” genelgesi kapsamında dün Malatya’da bir kez daha denetim gerçekleştirildi. “ Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile gerçekleştirilen ve Malatya Valisi Aydın Baruş’un öncülüğünde İl Pandemi Kurulu üyelerinin de katıldığı denetimde, İnönü Caddesi’nde yer alan esnaflar, PTT, bankalar denetlendi. Hem esnaflara hem de banka ve PTT’de çalışan personellere uyarılarda bulunuldu.

Denetimden sonra bir basın açıklaması yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, İçişleri Bakanlığı’nın Sağlık İçin Hepimiz İçin mottosu ile yapılan denetim faaliyetleri kapsamında bugün Malatya’da en yoğun Cadde olan İnönü Caddesi’nde esnaflara denetim faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

KALABALIKLARIN ARASINA GİRMEMEK ÖNEMLİ

Kalabalıklarda sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığını dile getiren Vali Baruş,

Esnaflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Şu anda hepimizin gördüğü gibi bugün caddelerde hiç görmediğimiz kadar kalabalık var. havaların da güzel olması nedeniyle vatandaşlarımız alışveriş için dışarıya çıkıyor. Ben buradan uyarmak istiyorum. bu kadar kalabalık iyi değil. Çünkü maske takma şartına hemen hemen tamimiyle riayet edildiğini görüyoruz. Ancak maskenin yanında sosyal mesafe çok önemli, kalabalıkların arasına girmemek önemli. Hastalığın bulaşısı açısından bu riskli bir konu. İnsanların gruplar halinde dolaştığı görmek bizi üzüyor. Şu andaki an rehavet zamanı değil. Rehavete kolay kolay kapılmamamız gerekiyor. Çünkü henüz hastalık tehlikesini atlatamadık. İlimizde de eylül ayının ortalarında sıkıntılı bir sürece girmiştik. O günden bu güne bir rahatlamamız oldu. Hastanelere, pandemi polikliniklere başvuran vatandaş sayımızda bir azalma olmuştu. Ancak son birkaç gündür Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de tekrar vaka sayısında bir hareketlenme görüyoruz. Vaka sayısında bir artış söz konusu. Dolayısıyla biz rehavet içerisinde girersek bu artışların önüne geçemeyiz. Vatandaşlarımızı yaptığımız ilanlarla uyarıyoruz. Ancak vatandaşımızdaki bu rahatlama havası bizi üzüyor. Onun için özellikle vatandaşlarımızdaki ricamız alışveriş için günün öğle saatlerini tercih etmiyoruz. Çünkü bu saatlerde caddeler çok kalabalık oluyor, sosyal mesafeyi korumak mümkün olmuyor.

şeklinde konuştu.

İŞİ, GÜCÜ OLMAYANLAR LÜTFEN EVLERİNE DÖNSÜN

Alınan tedbirlerin aynen devam ettiğini kaydeden Vali Baruş, şunları ifade etti:

Biz aldığımız tedbirleri aynen devam ettiriyoruz. Ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Diğer taraftan vakalara, hasta olan insanlarımıza ulaşmada filyasyon ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışıyorlar. Hastanelerimizde sağlık görevlilerimiz tedavi gören vatandaşlarımızı iyileştirmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Çok uzun zamandan beri bu emeği, bu çalışmayı görüyoruz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sağlık görevlilerimiz hakikaten canla başla mücadele ediyorlar. Onların bu mücadelesini boşa çıkartmamak lazım. Bundan dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen dışarıya çıkarken maske koşuluna uyalım, sosyal mesafeyi koruyamadığımız yerlerde dolaşmayalım. İşi gücü olmayanlar, sadece gezmek için sokağa çıkanlar maalesef bu kalabalıkların oluşmasına neden oluyor. İşi, gücü olmayanlar lütfen evlerine dönsün. Bu kalabalıkları azaltmamız lazım, yoksa önümüzdeki günler bizi tekrar sıkıntılı bir sürece doğru ilerleme yönünde endişelere sevk edecek. Vatandaşlarımız özellikle ev ziyaretlerini, taziye ziyaretlerini, arkadaş ziyaretlerini bir müddet ertelesinler. Çünkü ev içerisinde bu yayılımın fazla olduğunu görüyoruz. Yaptığımız filyasyon çalışmalarında bu ortaya çıkıyor. Hem sokakta hem evde dikkatli olacağız, temizliğe, hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor.

UYARILARIMIZ OLUYOR

Gazetemizin,

Sayın Valim, az önce bir soruyla karşılaştınız. Bir tezgâhtar hanımefendi ‘Aslında siz sosyal mesafeye kuralına uymuyorsunuz” demeye getirdi. Biz özellikle bu durumu siyasilerde çok görüyoruz. Siyasilerimizin ziyaretlerinde, gezilerinde maalesef sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Bununla ilgili siz onlara da zaman zaman uyarılarda bulunuyor musunuz?

sorusuna Vali Baruş,

Tabi ki biz herkesi uyarıyoruz. Kurallara uymaları yönünde herkese tavsiyede bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza da tavsiyelerde bulunuyoruz. Böyle sosyal mesafenin göz ardı edildiği yerlerde bulunanlara da uyarılarımız oluyor. Bu hepimizin sağlığı için, sadece kendi sağlığımız için değil. Sevdiklerimizin sağlığı için, çevremizdeki insanların sağlığı için mutlaka gerekli. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Türkiye’deki yerel olumlu hava, vaka sayısındaki düşme maalesef insanlarımızı rehavete sürüklüyor. Bu iyi bir şey değil. Bunun için çok dikkat etmemiz lazım. Önümüzdeki süreç çok kritik. Eğer kış ayına biz vaka sayılarını azaltarak giremezsek kış aylarında daha fazla sıkıntı çekeriz. Bu nedenle bu uyarıları yapıyoruz.

şeklinde cevap verdi.