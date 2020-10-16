Yeşilyurt’ta Tek Eksik Galibiyet!

Turuncu yeşilli kulübün ekonomik dengeleriyle ilgili açıklamada bulunan Çelik, hiçbir oyuncunun günü geçmiş alacağının olmadığını söyledi.

Yeşilyurt Belediyespor’da Adıyaman 1954 Spor karşısında alınan galibiyet camiaya moral olurken kulüp başkanı Muzaffer Çelik galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Ligdeki puan kayıplarının üzüntüsünü kupa galibiyetiyle üzerinden atan turuncu yeşillilerde başkan Muzaffer Çelik takımdaki son gelişmeleri gazetemize değerlendirdi. Kamuoyunda oluşan transferde çok paralar harcandığı yöndeki düşünceye açıklık getiren Çelik,

Özellikle göreve geldiğimiz günden itibaren muhasebede oldukça şeffaf davrandık. Geçen yıl harcanan paralarla oluşturulan kadronun çok daha altında paralar harcayarak yeni bir kadro oluşturduk. Teknik ekibimizin verdiği raporlar doğrultusunda transferler yaptık. Anlaşmaya vardığımız sponsorların destekleriyle bu transferleri yaptık.

dedi.

“MADDİ SORUNUMUZ YOK”

Futbolcu alacaklarını ödediklerini kaydeden Çelik,

Cebimdeki bir liranın kıymetini nasıl biliyorsam bu kulübünde kasasındaki bir liranın kıymetini bilmek zorundayım. Malatyalı 9 firma bize sponsor oldu. Kulüp kasasından çıkacak paranın yükünü aldılar. Kulübümüzün geçmişe yönelik tüm borçlarını kapattık. Kadrodaki 24 oyuncunun alacaklarının ilk bölümünü yaptık. Hiçbir oyuncunun günü geçmiş alacak bir lirası yoktur. Galibiyet primleri dahi vakit geçmeden hesaplarına yatıyor. Maddi anlamda hiçbir sorunumuz yoktur. Talihsiz puan kayıplarımız oldu. Malatyalılardan ricamız biraz sabırlı olmaları. Puan kayıplarını telafi edebileceğimizi inanıyorum.

ifadelerini kullandı.

“TAKIMIMIZ İYİ YOLDA”

Kulübe yapılan yatırımları da değerlendiren Çelik,

Kulübümüze Yakınca’da bulunan çim sahası olan yeni bir stadyum ve yeni bir tesis kazandırıyoruz. Futbolcularımız yeni tesisimizde daha nezih sağlıklı şartlarda konaklayıp ihtiyaçlarını karşılayacak. Stadımızdaki hazırlıklar son aşamaya geldi. Ayrıca sezon başlamadan futbolcularımızı deplasmanlara taşıyacak son model bir otobüs aldık. Dış kaplamasını giydirdik. Yönetim olarak bizler başarı gelmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeni sezon hazırlıklarına takımımız Alaattin Gülerce ile başlamıştı. Kendisiyle dördüncü hafta yollarımızı ayırdık. Emekleri için teşekkür ediyorum. Nihat Balan hocamızla anlaştık. Kadromuz henüz oturmadı. Bunun farkındayız. Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok oyuncuyu transfer ettik. İlerleyen haftalarda birbirlerine alışacaklarını düşünüyorum. Malatyalılar merak etmesin. Takımımız iyi yolda. Ligin henüz başındayız. Hedefimiz üst sıralar. Kupaya da iyi başladık. Sırada Kemerspor ile oynayacağımız maçımız var. Oradan iyi bir oyunla galibiyet bekliyoruz.

şeklinde konuştu.