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- 15 Eki 2020 - 15:23

Kızılay Köy Okullarını Unutmadı

Malatya’da yüzyüze eğitimin başlaması ile birlikte kolları sıvayan Kızılay Malatya Şubesi, köy okullarında okuyan öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından, hayırseverlerin bağışladığı kırtasiye malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere veriliyor. Kızılay gönüllüleri bu kapsamda Malatya’nın Kuluncak ilçesindeki köy okullarını ziyaret ederek burada eğitime başlayan öğrencileri sevindirdi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Kızılay gönüllüleri, burada yanlarında götürdükleri okul çantası ile kırtasiye malzemelerini hediye ettiler.
Öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, mahalle sakinleri de Kızılay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, sadece doğal afetlerde değil her zaman halkın yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek,

Bugünde hayırseverlerimizin katkısıyla temin edilen kırtasiye ürünlerimizi Kuluncak ilçemizdeki köy okullarına getirerek öğrencilerimize verdik. Ilisuluk ve Kızılhisar Mahallelerindeki ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerimizi bir nebzede olsa mutlu etmek bizleri de sevindiriyor. Bağışçılarımıza ve gönüllerimize teşekkür ediyorum.

diye konuştu.

15 Eki 2020 - 15:23 - Gündem

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