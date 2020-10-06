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- 06 Eki 2020 - 17:11

Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elazığ ilinden Malatya iline feribot ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir şahsı yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramada 12 bin 100 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Malatya İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen faaliyetler ve istihbari çalışmalar neticesinde, Elazığ ilinden Malatya iline feribot ile uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisi alındı. Battalgazi Kadıçayırı feribot seferleri takibe alınarak, şüpheli M.A. isimli şahsın kullandığı araç tespit edilip, feribot iskelesi jandarma kontrol noktasında durduruldu. Şahsın aracında ve üzerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 4 bin 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. isimli şüpheli şahısla yapılan mülakat neticesinde, Elazığ ili Baskil ilçesinde bulunan evinde de uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan talimat gereği, şüpheli şahsın Elazığ Baskil ilçesinde bulunan evinde arama yapmak maksadıyla özel ekip görevlendirildi. Yapılan arama faaliyeti sonucunda 12 bin 100 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İcra edilen arama faaliyetleri neticesinde toplamda 16 bin 300 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilerek, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. (Haber Merkezi)

06 Eki 2020 - 17:11 - Asayiş

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