Çapa Motoru Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Ağır yaralı vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi
Malatya’nın Darende ilçesinde devrilen çapa motorunun römorkunda bulunan bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesine bağlı Akçatoprak Mahallesi girişinde Turan Gündoğdu'nun kullandığı çapa motoru devrildi. Yaşanan kazada motorda bulunan Galip Gündoğlu ile oğlu Turan Gündoğdu yaralanırken, römork kısmında yer alan anne Hatice Gündoğdu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Galip Gündoğdu yapılan ilk tedavisinin ardından ilçe stadına inen 112 Ambulans Helikopteri ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.