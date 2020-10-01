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- 01 Eki 2020 - 18:00

Malatya’da Otobüste Ayakta Yolcu Taşımama Tartışması

Malatya’da korona virüs tedbirleri kapsamında ayakta sınırlı sayıda yolcu alan şehir içi otobüsünde yolcu ile sürücü arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Malatya’da korona virüs tedbirleri kapsamında ayakta sınırlı sayıda yolcu alan şehir içi otobüsünde yolcu ile sürücü arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.
Yeni tip korona virüs ( Covid-19) nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da şehir için yolcu otobüslerinde ayakta yolcu taşıma sınırlaması getirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Konak-Malatya hattında çalışan özel halk otobüsünde bir yolcunun kendisini duraktan almayan otobüs şoförü ile tartışması, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde otobüs şoförünün yaşlı yolcu ile tartışmasında otobüsteki yolcuların da duruma tepki gösterdiği duyuluyor. Şoförün otobüsü durdurarak girdiği tartışmanın uzun sürmesi yolcular arasında da tepkiyle karşılanırken, görüntülerde jandarmanın olaya müdahil olması ile otobüse binmek isteyen şahsın aşağı indirildiği görülüyor.(İHA)

01 Eki 2020 - 18:00 Malatya- Gündem

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