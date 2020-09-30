Malatya'da Silahlı Kavga
Malatya'da alkollü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, 04.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi üzerinde alkollü oldukları belirten iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Alkolünde etkisiyle tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda bacaklarına saçma isabet eden 2 kişi yaralanırken, olayın şüphelileri olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.
30 Eyl 2020 - 15:42 - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.