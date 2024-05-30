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Malatya’da okullar hazır hale getiriliyor

Malatya'daki okulların afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirilmesi için Türk Kızılayı Malatya Toplumsal Hizmet Merkezi ve Alman Kızılhaçı iş birliğiyle bir proje yürütülüyor. Bu proje kapsamında 11 okul ziyaret edilerek, okullardaki eksik ihtiyaçlar belirlenip gideriliyor. Türk Kızılayı ekipleri, öğrencilerin güvenliği ve toplumsal dirençlerinin artırılması hedefiyle çalışıyor.

Malatya’da okullar hazır hale getiriliyor
Malatya’da okullar hazır hale getiriliyor
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Örneğin, Battalgazi ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bulunan Battalgazi Söğüt Ortaokulu'nda gerçekleştirilen faaliyetlerde, öğrencilerle bir araya gelinerek çeşitli oyunlar oynandı ve okuldaki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olundu. Afet ve acil durum hazırlıkları kapsamında okuldaki dolaplar sabitlendi, ilk yardım dolabı, yangın tüpü, yönlendirme levhaları gibi eksiklikler giderildi. Ayrıca, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynanarak ağaç dikimi gibi faaliyetler gerçekleştirildi.

Malatya’da okullar hazır hale getiriliyor

Bu projeyle belirlenen eksikliklerin giderilmesi ve okulların afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceği ifade ediliyor. Türk Kızılayı ve Alman Kızılhaçı iş birliğiyle sürdürülen bu proje, Malatya'daki okulların güvenliği ve toplumsal dayanıklılığının artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.
Malatya’da okullar hazır hale getiriliyor

Türk Kızılayı Malatya Toplumsal Hizmet Merkezi ve Alman Kızılhaçı iş birliğiyle gerçekleştirilen afet ve acil durum hazırlıkları projesi, Malatya'daki okulları olası acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Projenin bir parçası olarak, Türk Kızılayı ekipleri 11 okulu ziyaret ederek, öğrencilerin güvenliği ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasını hedefliyor.

Malatya’da okullar hazır hale getiriliyor

Battalgazi ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bulunan Battalgazi Söğüt Ortaokulu'nda gerçekleştirilen faaliyetlerde, Türk Kızılayı gönüllüleri öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı ve okuldaki eksikliklerin giderilmesine yardımcı oldu. Afet ve acil durum hazırlıkları kapsamında, okuldaki dolaplar sabitlendi, ilk yardım dolabı ve yangın tüpü gibi gerekli ekipmanlar temin edildi. Ayrıca, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gibi çevre dostu faaliyetler de gerçekleştirildi.

Malatya’da okullar hazır hale getiriliyor

Proje kapsamında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve okulların afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor. Türk Kızılayı ve Alman Kızılhaçı iş birliğinde yürütülen bu proje, Malatya'daki okulların güvenliği ve toplumsal dirençliliğin artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

 
 

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30 May 2024 - 13:09 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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