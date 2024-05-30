Malatya’da okullar hazır hale getiriliyor

Örneğin, Battalgazi ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bulunan Battalgazi Söğüt Ortaokulu'nda gerçekleştirilen faaliyetlerde, öğrencilerle bir araya gelinerek çeşitli oyunlar oynandı ve okuldaki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olundu. Afet ve acil durum hazırlıkları kapsamında okuldaki dolaplar sabitlendi, ilk yardım dolabı, yangın tüpü, yönlendirme levhaları gibi eksiklikler giderildi. Ayrıca, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynanarak ağaç dikimi gibi faaliyetler gerçekleştirildi.

Bu projeyle belirlenen eksikliklerin giderilmesi ve okulların afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceği ifade ediliyor. Türk Kızılayı ve Alman Kızılhaçı iş birliğiyle sürdürülen bu proje, Malatya'daki okulların güvenliği ve toplumsal dayanıklılığının artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Türk Kızılayı Malatya Toplumsal Hizmet Merkezi ve Alman Kızılhaçı iş birliğiyle gerçekleştirilen afet ve acil durum hazırlıkları projesi, Malatya'daki okulları olası acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Projenin bir parçası olarak, Türk Kızılayı ekipleri 11 okulu ziyaret ederek, öğrencilerin güvenliği ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasını hedefliyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bulunan Battalgazi Söğüt Ortaokulu'nda gerçekleştirilen faaliyetlerde, Türk Kızılayı gönüllüleri öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı ve okuldaki eksikliklerin giderilmesine yardımcı oldu. Afet ve acil durum hazırlıkları kapsamında, okuldaki dolaplar sabitlendi, ilk yardım dolabı ve yangın tüpü gibi gerekli ekipmanlar temin edildi. Ayrıca, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gibi çevre dostu faaliyetler de gerçekleştirildi.

Proje kapsamında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve okulların afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor. Türk Kızılayı ve Alman Kızılhaçı iş birliğinde yürütülen bu proje, Malatya'daki okulların güvenliği ve toplumsal dirençliliğin artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.