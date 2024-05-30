Çamurlu TOKİ konutlarında son durum Çamurlu TOKİ konutları kuraya girecek mi?

Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’nde depremlerden sonra uzun bir süredir yapımı devam eden konutlarda son durum merak konusu oldu. Burada kaç konut yapılacak, ne zaman teslim edilecek; bunların cevabı haberimizde…

Depremlerinden ardından büyük hasar alan Malatya’da birçok noktada TOKİ konutları hızı yükselmeye devam ederken, özellikle konteyner kentlerde ve kirada kalan vatandaşlar bir an önce evlerine geçmek için sabırsızlanıyor. Busabah Medya sizler için Battalgazi ilçesinde bulunan Çamurlu bölgesindeki TOKİ konutlarını gezdi.

KAÇ KONUT YAPILACAK?

Deprem konutlarının hızla yükseldiği Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde ilk etapta 33 bloktan oluşacak 681 konutun inşası devam ediyor. Yaklaşık 400 işçinin çalıştığı ilk etap bölgesinde 19 blokun teslim aşamasında olduğu, 14 blokunda inşaat çalışmalarının Kurban Bayramı’na kadar tamamlanacağı belirtildi. Teslim aşamasında olan 19 blokun çevre düzenlemesinin sonuna gelindiği bilgisine ulaştık.

Malatya’da hak sahibi vatandaşlar TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğine yönelik sorgulamalar yaparken, AFAD Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre, yapımı tamamlanan Çamurlu TOKİ konutlarının Kurban Bayramı’ndan sonra kuraya gireceği belirtildi.

YOL ÇALIŞMASINDA SON DURUM

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çamurlu Mahallesi’nde TOKİ konutlarına ulaşımı kolaylaştırma noktasında Ebrar Caddesi ile Nursi Caddesi’ndeki yol çalışmalarına başladı. Ulaşım ağlarını rahatlatmak adına yol onarım, yenileme ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Ebrar Caddesi’nde altyapı ve yol açma işlemleri devam ederken, bir yandan da Çamurlu Mahallesi Nursi Caddesi’nde yol açma çalışmaları sürüyor.