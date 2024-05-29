Malatya'da polis memuruna saldırı

Olay, saat 10.15 sıralarında Kömür Terzi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kepçeciler durağı mevkiinde denetim yapan ekipler, 44 EN 646 plakalı aracı durdurarak sürücüden ehliyetini istedi. Ancak, sürücü ehliyetini göstermek istemeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sürücü ve yanındaki şahıs, polis memuruna mukavemette bulunarak saldırdı.

Ekiplerin takviye anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hızla müdahale eden ekipler, araç sürücüsü ve beraberindeki şahsı gözaltına aldı. Zanlılar, işlemlerinin devam ettiği polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA