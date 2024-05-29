Malatya'da polis memuruna saldırı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, denetim sırasında polis memuruna mukavemet göstererek saldıran otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı.
Olay, saat 10.15 sıralarında Kömür Terzi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kepçeciler durağı mevkiinde denetim yapan ekipler, 44 EN 646 plakalı aracı durdurarak sürücüden ehliyetini istedi. Ancak, sürücü ehliyetini göstermek istemeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sürücü ve yanındaki şahıs, polis memuruna mukavemette bulunarak saldırdı.
Ekiplerin takviye anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hızla müdahale eden ekipler, araç sürücüsü ve beraberindeki şahsı gözaltına aldı. Zanlılar, işlemlerinin devam ettiği polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.