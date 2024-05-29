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Malatya’nın bilinmeyen 2 bin yıllık kültürel zenginliği!

Malatya’nın saklı hazinelerinden bir diğeri de Akçadağ ilçesine bağlı Levent Vadisi’nde. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Levent Vadisi’nde bulunan 2 bin yıllık kaya mezarlar dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde…

Malatya’nın bilinmeyen 2 bin yıllık kültürel zenginliği!
Malatya’nın bilinmeyen 2 bin yıllık kültürel zenginliği!
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Levent Vadisi’nde bulunan yaklaşık olarak 2 bin yıllık kaya mezarlar dikkat çekiyor.

Malatya’nın bilinmeyen 2 bin yıllık kültürel zenginliği!

Akçadağ’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Levent Vadisi, Malatya’nın önemli turizm gelir kaynaklarından. Jeolojik yapısı ve kültürel varlıklarıyla ünlenen Vadi bölgesinde bulunan, Roma dönemine ait çok sayıda kaya mezarları, ilgi odağı oldu.

Malatya’nın bilinmeyen 2 bin yıllık kültürel zenginliği!

Konuyla ilgili konuşan İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Dönmez, bölgenin arkeolojik anlamda oldukça zengin olduğunu belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’nın bilinmeyen 2 bin yıllık kültürel zenginliği!

“ARKEOLOJİK ANLAMDA OLDUKÇA ZENGİN”

Levent Vadisi'ndeki izlerin önemine değinen Doç. Dr. Sevgi Dönmez,

 "2020-21 yılları arasında Akçadağ’da, Akçadağ bronz ve demir çağı projesini yürüttük. Şu anda da İnönü Üniversitesi bünyesinde yürütülen Levent Vadisi jeopark projesine İnönü Üniversitesi Arkeoloji bölümü olarak destek oluyoruz. Bu bölge paleolitik dönemden Bizans, Osmanlı dönemine kadar çok yoğun arkeolojik materyal sunmakta. Özellikle paleolitik döneme ait farklı üniversitelerde çalışan hocalarımızla beraber iletişim halindeyiz ve onların bulduğu izler. Bunun dışında bizlerin yüzey araştırmalarında saptanan Bakır Çağı, Erken Tunç Çağları, Genç ve Orta Bronz ile Demir çağlarına ait çok sayıda yerleşim yeri, kale yapıları ve bu dönemlerin gömü geleneğini yansıtan kurgan tipi yığmaları tespit ettik. Bunun dışında özellikle Helenistik Roma dönemine ait onlarca kaya mezar odası bölge içerisinde yer almakta. Bölge arkeolojik anlamda oldukça zengin. Bu bölgede yapılan çalışmalar literatürü önemli oranda değiştirecek sonuçlar verdi. Bu anlamda bu projede bölgenin hem bilimsel anlamda tanıtılması hem de korunması açısından önemli olacak”

ifadelerini kullandı.
Malatya’nın bilinmeyen 2 bin yıllık kültürel zenginliği!
Malatya’nın bilinmeyen 2 bin yıllık kültürel zenginliği!
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 May 2024 - 10:03 Malatya- Kültür & Sanat

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