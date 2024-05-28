Malatya’da ihale krizi Yapı ve inşat firmaları ayakta

Malatyalı yapı ve inşaat firmaları dün adeta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ayağa kaldırdılar. Kendilerinin yapılan ihaleye bir saat kala çağrıldıklarını ileri süren firmalar, ihaleye katılan 4 firmanın da yabancı firmalar olduğunu dile getirdiler. Buradan yetkililere seslenen ve bu soruna bir çözüm bulunmasını isteyen İhsan Özbey isimli firma temsilcisi, “Biz ihalenin olacağının yarım saat öncesinden haber veriyorlar. Ben yarım saatte Malatya’da hangi binayı gezeyim, nereye gideyim? Y’ Belgesi yok. Ama her şeyimiz var. Yarın bu firmalar bütün araçlar için bizi arayacaklar ve ‘gel benim binamı yık’ diyecekler. Ne yapayım, gidip el âlemin hamallığını mı yapayım? Biz el âleme hamallık yapıyoruz, niye bizim müdürlerimiz yolunu bulsun, el âlemi zengin etsinler” dedi.

Malatyalı yapı ve inşaat firmaları, “Y” Belgesi olmadığı için ihalelerin Malatya dışından gelen firmalara verildiği iddiasıyla ayaklandılar. Bugün yapılan ihaleye, bir saat öncesinden haber verildiğini öne süren ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önüne giderek adeta veryansın eden Malatyalı firmalar, yetkililere buradan çağrı yaptılar. İsyanını anlatan İhsan Özbey isimli firma temsilcisi,

“Dışarıdan firmalar gelip, Malatya’da iş yaparlarsa biz ne yapacağız, nerede ekmek yiyeceğiz? Biz yabancı şehre iş almak için gittiğimiz de ‘Bize ihaleye girme, biz bu şehrin adamıyız, işi kendimiz yapacağız’ diyorlar. Başkasına iş vermiyorlar. Bizimkiler neden başka firmaları çağırıyorlar?”

dedi.

“Asrın felaketi”nin ardından yerle bir olan Malatya’da yıkım ve inşa çalışmaları devam ederken, Malatyalı yapı ve inşaat firmalarına şehrin yeniden inşa edilmesinde görev verilmediği iddia edildi. İhalelerin gizli yapıldığı ve ihaleye katılan firmaların ise tamamının yabancı firmalardan oluştuğu öne sürülürken, Malatya yapı ve inşat firma temsilcileri bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne giderek adeta isyan ettiler.

Kendilerine ihale için bir saat öncesinden haber verildiğini ileri süren ve sırf ihaleyi yabancı firmalara vermek için de kendilerinden “Y” belgesi istendiğini savunan firma temsilcileri, ihaleye toplam 4 firmanın, bu firmaların ise Malatya dışından gelen firmalar olduğunu iddia ettiler. İçinde bulundukları çıkmazı BUSABAH Medya’ya anlatan firma temsilcileri, “Sahipsiz” olduklarını belirterek, önemli iddialarda bulundular.

Biraz önce ihale için Müdür Beyle görüştüklerini savunan firma temsilcisi İhsan Özbey, durumu Müdür Bey’e anlattıklarını söyledi.

“YARIM SAATTE HANGİ BİNAYI GEZEYİM?”

İhaleye 4 yabancı firmanın girdiğini, 3’ünün de ortak olduğunu iddia eden Özbey,

“Müdür Bey’e biz Malatya esnafıyız, kendi yerimiz yıkıldı, Malatya’nın binaları yıkıldı. Kendi cenazelerimizi kendimiz çıkardık. Sahibiz yoktu. Gelin bu ihalelerde bizlere destek çıkın’ dedik. Müdür Bey de bize, ‘Bu ihaleyi boş verin, biz bu ihaleye belirli adamları çağırdık, diğer ihaleler daha çok, ortalığı karıştırmanın gereği yoktur, diğer ihaleleri düşünürsünüz’ dedi. Yukarıya çıktım, ihaleye 4 firma girmiş, 3’ü de anlaşmalı, ortak firmalar. Her şeyleri hazırlanmış, doğrudan temin firmalar bir hafta öncesinden mahallelere gelip, tek tek bakmışlar. Biz de ihalenin olacağının yarım saat öncesinden haber veriyorlar. Ben yarım saatte Malatya’da hangi binayı gezeyim, nereye gideyim? Yukarıya çıkıp ortalığı karıştırdığım söylüyorlar ve bana ‘Seni çağırmadık’ diyorlar. İhale yapıldı, 4 firma katıldı, birisi Ankara firması, diğer 3’ü Sivas, Urfa ve Diyarbakır firmaları. Bunun 3’ü de ortak zaten. Şimdi kendi aralarında iş yapıyorlar. Benim kendi adamlarımın ‘Y’ Belgesi yok. Ama her şeyimiz var. Yarın bu firmalar bütün araçlar için bizi arayacaklar ve ‘gel benim binamı yık’ diyecekler. Ne yapayım, gidip el alemin hamallığını mı yapayım? Biz el aleme hamallık yapıyoruz, niye bizim müdürlerimiz yolunu bulsun, el alemi zengin etsinler. Böyle bir şeyin gereği var mı?”

ifadelerini kullandı.

“BİZİM 50 ESNAFIMIZ VAR”

Bu soruna bir çözüm bulunmasını isteyen Özbey, şunları kaydetti:

“Artık birisi Malatya’ya, Malatya’nın esnaflarına sahip çıksın. Eğer ‘böyle bir şeye gerek yok’ deniyorsa bugün iş makinelerimizi getirip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün önüne getirip, bırakıp gidelim. Bize de yazık. Kişi başı 30 milyon para bağladık. Bu esnaflar çok sayıda işçi çalıştırıyor ve ciddi rakamda maaş veriyorlar. Dışarıdan firmalar gelip, Malatya’da iş yaparlarsa biz ne yapacağız, nerede ekmek yiyeceğiz? Biz yabancı şehre iş almak için gittiğimiz de ‘Bize ihaleye girme, biz bu şehrin adamıyız, işi kendimiz yapacağız’ diyorlar. Başkasına iş vermiyorlar. Bizimkiler neden başka firmaları çağırıyorlar? Bizim 50 esnafımız var, 50’si de büyük esnaflar. Çağırın bu esnafları, eğer yıkımında da, yapımında da Malatya’yı 2 ayda düzeltmezsek biz hiçbir şey bilmiyoruz. Her birimizde sayısız makine var. Bütün makinler şu anda yatıyor. Hepsini çalıştırsınlar. Kendi memleketimizi daha özverili bir şekilde düzeltiriz. Her şeyi bir düzen dahilinde daha çabuk bitiririz. Ama dışarının adamı gelip, kendi memleketimizde bizim adamımıza kafa tutuyor. Adımız da Malatya’nın esnafı iş yapmıyor, oluyor. Bize iş vermiyorsunuz ki yapalım. Buna bir çözüm bulsunlar. Bunun yetkilisi kimse buna bir çözüm bulsunlar. Koltukta oturmayla, olmaz. Koltukta oturan müdüre, müdür müdüre atıyor. Gittik, bir saattir dil döküyoruz ve ‘Bir şey yapamam’ diyor. Madem ki yapamayacaksınız niçin bizi lafa tutuyorsunuz? Beni lafa tutuyor, yukarı katta işi başkası alıyor. Bunun gereği yok. Eğer bu duruma bir çözüm bulunmazsa biz Malatya esnafı olarak bütün makinelerimizi, kamyonlarımızı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün önüne getirip, orada da 3-4 tanesi yakacağız. Zaten zarardayız. Buna bir çözüm bulun. Belediye önüne gidip kargaşa çıkarıp, polislik mi olalım?”

“MALATYA DIŞINDAN GELEN FİRMALARLA İHALE YAPILIYOR”

İhale için Malatyalı firmalara haber verilmediğini öne süren Mehmet Aladağ isimli firma temsilcisi,

“Malatya firmasıyız. Yıkım için bugün ihale vardı. Hiçbirimize haber verilmedi. İhaleye bir saat kala bir arkadaşımıza haber vermişler. Ancak maalesef hiçbir belge hazırlayamadık. Şu anda da Malatya dışından gelen firmalarla ihale yapılıyor. Biz ihale olduğu zaman 2-3 gün önceden haber verilmesi gerekiyordu. Bu süre zarfında yerleri görmemiz, ne yapacağımızı planlamamız gerekiyordu. Ama bugün ihaleye çıkıldı ve bunlardan hiçbirisinden haberimiz yoktu. Arkadaşımızı bir saat öncesinden arayıp, teminat yatırıp gelmesini istiyorlar. Biz bunu nasıl yetiştirecektik? Biz müdürlüğe gittik ve muhatap bulamadık. İçeride Malatya firmalarıyla ilgilenen hiç kimse yok. İçeridekilerinin tamamı yabancı firma”

diye konuştu.

“MALATYA FİRMALARI HEP MAĞDUR EDİLDİ”

Malatya’nın sahipsiz olduğunu savunan Aladağ,

“Malatya sahipsiz. Milletvekillerimiz yok, bakanımız yok, bizim hiç kimsemiz yok. Sahip çıkanımız yok. Yıkılan biziz, perişan olan biziz ama işi yapanların hepsi yabancı firmalar. Bize artık sahip çıkılmasını istiyoruz. Yıkılan Malatya’nın işini Malatya’nın kendi firmaları yapsın. En azından ihale yapılacağından haberimiz olsun. Biz depremlerden sonra çok küçük işler yapabildik. Yine tim işler yabancılara verildi. Depremin ilk gününden bugüne kadar Malatya firmaları hep mağdur edildi”

dedi.

“BEN BİR SAAT İÇERİSİNDE İHALE BÖLGESİNİ GEZEMEM”

İhalenin yapılacağını kendisine bir saat kala haber verildiğini ileri süren Murat Akdeniz isimi firma temsilcisi de,

“Şu anda Malatyalı inşaat firmalarına büyük haksızlık yapılıyor. Torpili olan yabancı firmalar gelip iş alıyor. Malatyalı firmaların yapılacak işten, ihalelerden zerre kadar haberi yok. Buradaki kurum yetkilileri kendi inisiyatiflerine dayanarak, istedikleri firmaları çağırıp, işi veriyorlar. Bugün ihale vardı, normalde bu ihalenin duyurusu bize 4-5 gün önceden bildirilmesi gerekiyordu. Beni ihaleye bir saat kala arayıp, ihalenin olduğunu ve katılım sağlamamı istiyorlar. Ben bir saat içerisinde ihale bölgesini gezemem, evraklarımı hazırlayamam, teminatımı yatıramam. Fakat bir hafta öncesinde yabancı firma Ankara’dan gelmiş, bütün sahayı gezmiş, teklifini hazırlamış ve ihaleye giriyor. Çok sayıda Malatya firması var, bir tanesine bile haber verilmemiş, hiçbir firmaya telefon açılmamış. Yetkililerle görüştük ve yetkililerin çoğunun bu ihaleyle ilgili bilgisi yok. Onlar ihaleye Malatyalı firmaların katılmadığını çok iyi biliyorlar. Ne dönüyor, neden bu sitem uygulanıyor bunu bir türlü çözemiyoruz”

ifadesine yer verdi.

“ONLARIN MALATYA’YA ZERRE KADAR FAYDASI OLMAYACAK”

Dışarıdan gelen firmaların aldığı parayı dışarıya götürdüğünü söyleyen Akdeniz,

“Bu sorun depremin başlangıcından itibaren yapılıyor. Biz enkazlardan yaralı çıkarırken, enkazlardan insanlarımızı çıkarırken, evimiz bile yıkılmışken bile yabancı firmalar gelip burada çalıştı, altın detektörüyle enkazlarda altın aradılar. Fakat bundan kimsenin haberi yok. Biz yıkım ve yapım firmaları olarak iş alamıyoruz. Yabancı firmalar buraya gelip iş arıyor, Malatya’nın yerli firmaları onlara taşeronluk yapıyor. Depremzede biziz. Paranın Malatya’da kalması gerekiyor. Şehrimizin ekonomisinin canlanması lazım. Kurum da, yetkililer de Malatyalı firmalar için zerre kadar bir şey yapmıyor. Kendi memleketimizde son plana itildik. Kimse bizi muhatap almıyor. Ekipmanımız, aracımız var, işe vakıfız, bu işleri biliyoruz ama kimsenin bize zerre kadar bir yardımı yok. Malatyalı firma işleri alsa bütün para Malatya’ya kalacak, herkes kazanacak ama dışarıdan gelen firma aldığı parayı dışarıya götürüyor. Onların Malatya’ya zerre kadar faydası olmayacak. İhalelerde öncelik bizlere tanınsın. Depremzede, mağdur biziz. Çalıştırdığımız işçilerimiz, o işçilerin bakmakla sorumlu olduğu aileler var. Biz elemanlarımızı işten mi çıkartalım?”

şeklinde konuştu.

“DIŞARIDAN GELEN FİRMALARDAN HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK”

Yıkım ve yapım işleriyle uğraştıklarını kaydeden Bayram Özbey isimli firma temsilcisi ise,

“2003 yılından bu yana yıkımla uğraşıyorum. Çevre ve Şehircilik, YİKOB, bir Malatyalı firma olarak bizleri çağırıp da iş vermediler. İhale olduğunu duyunca buraya geldik. Müdür Bey’e ‘Neden Malatya firmalarını çağırmadınız?’ diye sorduğum da, Müdür Bey, ‘Y’ belgesi olanları çağırdığını söyledi. Siz bana e şartname vermemişsiniz ki ‘Y’ belgem var mı, yok mu katılayım. İhaleden bilgim yok. Bize kendi memleketimizde sahip çıkılmıyor. Dışarıdaki firmalar Malatya’ya gelip işi alıyor, Malatyalı firmalar olarak bizler ise iş makinelerimizi onlara yevmiyeyle veriyoruz. Çok sayıda makinemiz var ama iş yapamıyoruz. Dışarıdan gelen firmalardan hiçbir eksiğimiz yok hatta fazlamız var. Yabacı firmalardan kantinciye iş verildi, Malatya firmasına iş verilmedi. Kırgınız. Siz olsanız kırgın olmaz mısınız? Bugün her şeyde biz darbe yiyoruz ama en gerideyiz”

iddiasında bulundu.

“SAHİPSİZ İNSAN NE YAPABİLİR Kİ?”

Ali Taş isimli firma sahibi de,

“Firma Şu anda dışarıdan gelen firmalar ihaleye giriyor. Bu firmalar içerisinde Malatyalı firma yok. Buraya 30’a yakın firma toplandık. Bu firmalardan hiçbirisi ihaleye giremiyor. Sahipsiz insan ne yapabilir ki? Bizler de bir şey yapamadık. Bizim sahibimiz yok. Ne milletvekillerimiz ne de belediye başkanlarımız bizlere sahip çıkıyor. Biz şikâyetlerimizi dile getirdiğimizde ‘Daha ihale çok, başka ihalelilere girersiniz’ dediler. Herkes görevini doğru yapsın. Herkes aldığı paranın hakkını versin”

dedi.