Malatya Valisi Yazıcı çocuklarla yakan top oynadı “Dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz”

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 no'lu sahada düzenlenen şenliğe Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Vali Yazıcı, “Dünyada var olduğumuz sürece ki kıyamete kadar da Allah'ın izniyle var olacak bu millet, geleneğimizle, göreneğimizle, sporumuzla, etkinliğimizle dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya’da okul bahçelerinin geleneksel çocuk oyun alanlarına dönüştürülmesiyle ilgili bilgiler verdi.

“35 BRANŞTA 641 OKUL TAKIMIMIZ FAALİYETTE BULUNDULAR”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra okul sporlarına da önem verdiklerini kaydeden Bakır, “Sayın bakanımız Yusuf Tekin'in de çok önemsediği geleneksel çocuk oyunlarının ilimizde uygulanmasıyla alakalı süreci arz etmek isterim. Özellikle ikinci dönem itibariyle tüm okullarımızda, tüm ilçelerimizde, sevgili yavrularımız, geleneksel çocuk oyunları şenliği kapsamında birçok kategoride faaliyetlerde bulunmuş, elemeler yapılmış ve bugün de il finaline kalan okul takımlarımız burada müsabakalara katılacaklar. Bu kapsamda okul bahçelerimizin geleneksel çocuk oyun alanlarına dönüştürülmesiyle alakalı müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak, protokoller imzalayarak, okul bahçelerimizin geleneksel çocuk oyun alanlarına dönüştürülmesi amacıyla yaklaşık 100’ün üzerinde çeşitli alanlar oluşturuldu ve sevgili yavrularımız bu okul bahçelerimizde geleneksel oyunları icra etmektedirler. Bu kapsamda bugün birçok ilçemizden gelen takımlarımız burada 2 gün boyunca çeşitli müsabakalar gerçekleştirecek. Diğer taraftan sayın valimizin talimatlarıyla okul sporları kapsamında da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle beraber birçok faaliyette bulunduk. Yaklaşık 35 branşta 641 okul takımımız, okul sporları kapsamında faaliyette bulundular. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında çocuk oyunlarıyla alakalı ilimizdeki tüm öğrencilerimizi bu hikâyeye dâhil etmek ve geniş bir alanda uygulama yapmak üzere çalışmalarımızı başlattık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında daha aktif ve daha efektif bir şekilde bu süreci tamamlamayı arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DÜNYAYA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise, geleneksel oyunların önemine dikkat çekerek, “Bu yarışmalar, bizim büyük bir millet olduğumuz, büyük bir devlet olduğumuz, büyük milletlerin mazilerinin, tarihlerinin geniş, uzun, tarihin derinliklerine kadar uzandığını gösteren kültürel, sosyal faaliyetlerdir. Bunlardan bir tanesi de geleneksel oyunlarımız. Bunlar bize ait Türk kültürüne ait ve dünyada var olduğumuz sürece ki kıyamete kadar da Allah'ın izniyle var olacak bu millet geleneğimizle, göreneğimizle, sporumuzla, etkinliğimizle dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz. Burada bu işe gönül veren öğretmen arkadaşlarımı özellikle tebrik ediyorum. Ama yarışma cesaretini gösteren sevgili çocukları ve ailelerini özellikle tebrik ediyorum. Büyük bir cesarette bulundunuz. Yarışmaya katıldınız, centilmence yarıştınız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, okulların kapanmasına da az kaldı şimdiden size iyi tatiller diliyorum. Tatilde de kitap okumayı unutmayın” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı sahayı gezen Vali Ersin Yazıcı, çocuklarla birlikte yakan top oynadı.

Program Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası Okul Sporları Futbol müsabakasında dereceye giren öğrencilere ödül takdimi ile sona erdi.

Etkinlikte çocuklar çuval yarışı, mendil kapmaca, halat çekme ve yakan top oynayarak doyasıya eğlendiler.

Şenlik kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerinin geleneksel çocuk oyunlarını uzman öğretmenler eşliğinde tanıyarak öğrenmelerini sağlamak, oynanan hareketli oyunlar ile öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin yanı sıra bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanmak amaçlandı.

Kaynak: BÜLTEN