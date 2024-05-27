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Malatyalı depremzede mesleğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

Malatya’da 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra dükkânı yıkılan ve kendi çabalarıyla yaptığı derme çatma barakada sanatını icra eden Yusuf Çiçekli hayata tutunmaya çalışıyor. Emekli olduktan sonra birçok işte çalışan Çiçekli şimdi ise ahşap işlemeciliğinin yanında bıçak bileyerek hayata tutunmaya çalışıyor.

Malatyalı depremzede mesleğiyle hayata tutunmaya çalışıyor
Malatyalı depremzede mesleğiyle hayata tutunmaya çalışıyor
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2019’a kadar matbaacılık yapan Yusuf Çiçekli, Covid-19 döneminde tek kullanımlık sedye örtüsü ve maske gibi ürünlerin imalatında çalıştığını söyledi. Yusuf Çiçekli yaklaşık 2 sene çıraklık yaptığı bıçak ve ahşap işlemeciliği mesleğini depremden sonra da kendi yaptığı iş yerinde icra ediyor. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından dükkânı yıkılan Çiçekli, kendi imkânlarıyla inşa ettiği derme çatma barakada ahşap işlemeciliği yapıyor ve bıçak biliyor.

Malatyalı depremzede mesleğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

“VATANDAŞLAR VE KOMŞULARIMIZ ÇOK MEMNUN”

26 yıl matbaacılık yaptığını ifade eden Çiçekli,

“Matbaacılıktan sonra bu dijital fatura dönemi başlayınca bizim işimiz tamamen tükendi, sekteye uğradı. Yani 5 ila 6 kişi çalışan yer iki kişiye düştü. Ben de böyle bir işe başvurdum. Geçmişte de iyi kötü anladığım için tercih ettim. 1-2 sene çıraklık yaptım. Daha sonra düşündüm, ‘Böyle bir işi yapayım’ dedim. Yerim de müsaitti. Vatandaşın da buna ihtiyacı olduğu için ben de böyle bir şeye başvurdum. Vatandaşlar ve komşularımız çok memnun”

dedi.
Malatyalı depremzede mesleğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

“EVİMİZDE YAPIYORUZ BURADA SATIYORUZ”

Birçok ahşap ürün yaptığını belirten Yusuf Çiçekli,

“Basamaklı tabure, gaz lambası askılığı, doğrama tahtaları, kütük tahtaları, ayaklı doğrama tahtası gibi şeyler yapıyoruz. Kendi evimizde yapıyoruz, burada satıyoruz. Burada çevremize ne kadar faydalı olursak ne mutlu bize. Depremden önce Covid-19 dönemi başlayınca tek kullanımlık sedye örtüsü, maske gibi ürünler yaptım. 8 ay kadar da onu yaptık. O da artık fabrika işine dönüşünce biz o işi bıraktık. Böyle ahşap ve bıçak işine giriştik. Burada da yerimiz müsait olduğu için devletten, maliyeden evde üretim belgesi aldım”

ifadelerini kulandı.

Malatyalı depremzede mesleğiyle hayata tutunmaya çalışıyor
Malatyalı depremzede mesleğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

“BIÇAK ALIRKEN ÇOK PAHALI BIÇAK ALINMASINA GEREK YOK”

Kurban kesecek vatandaşlar için doğru bıçak seçimi hakkında bilgi veren bıçak ustası Çiçekli,

“Vatandaşların bıçak alırken çok pahalı bıçak almasına gerek yok aslında. Orta halli bıçak alacak. Dövme çelik alacak, levha çeliği olabilir. Orta halli, çubuk çeliği olabilir. Bunları alırsa önemli olan bıçağı keskinleştirmek. Benim şu anda yaptım keskinleştirme tam teknolojiye uygun. Seramik zımpara ve ham keçe kullanıyorum. Don yağıyla beraber bıçak jilet keskinliğine ulaşıyor. Yani elimden geldiği kadar daha iyi yapmaya çalışıyorum. Fiyatı da piyasa da 40 TL’ye yapılırken ben 20 TL’ye yapıyorum. Makinelerim de böyle. İstek üzerine ahşap tabure, basamaklı tabure, raf türü şeyler yapıyorum. Ahşap eskitme, vernik ve boyama da yapıyorum. Her türlü renk boyaması var. Tahta kaşık ürünlerimiz de var. Bıçakları tabi dışarıdan alıyoruz. Bizden alanlar da memnun kalıyor”

 ifadelerine yer verdi.

Malatyalı depremzede mesleğiyle hayata tutunmaya çalışıyor
Malatyalı depremzede mesleğiyle hayata tutunmaya çalışıyor
 

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27 May 2024 - 17:43 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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