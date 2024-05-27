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“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”

Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı, İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. ‘Refah Kan Gölü’ adı altında yapılan açıklamada, İsrail rejiminin dün gece Refah'ta birçok Filistinliyi bombalayarak şehit etmesi kınandı.

“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”
“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”
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Basın açıklamasına Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi, Milli Gençlik Vakfı, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı. Yapılan açıklamada, İsrail'in insanlık dışı saldırıları ve Filistin halkının yaşadığı zulüm vurgulandı.

“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”

“SİYONİSTLER’İN ANLAYACAĞI TEK DİL SİLAH”

Bugün öğle namazının hemen ardından Kernek Karagözlüler Camii önünde İsrail’in yaptığı katliamı protesto etmek amacıyla Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı iş birliğiyle bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi kurucu üyesi Bilal Karaduman şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”

“8 ayı aşkın bir süredir Gazze’de soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve Refah’ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı’nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistler’in anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır.”
“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”

“YAPILACAK TEK ŞEY SİYONİSTLERE KARŞI FİİLEN HAREKETE GEÇMEK”

“Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan Siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır. Filistin direnişinin geçtiğimiz günlerde onlarca İsrail askerini esir almasıyla Gazze’de yeni bir darbe alan Siyonistlere karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki; o da Siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir.”

“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”

“İSLAM ÜLKELERİNİN LİDERLERİNE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR”

“Sekiz ayı aşkın bir süredir Siyonistlere direnen Gazze halkının da Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği Siyonistlere karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. Bu bağlamda İslam ülkelerinin liderlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Vakit, Milli Görüş lideri Erbakan Hocamızın dediği gibi İsrail’e karşı güç gösterme vaktidir. Zira İsrail rejiminin kınamalardan, sözlü tepkilerden anlamadığı ve bu tutumu umursamadığı gayet açıktır.”

“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”

“SİZİN ACZİYETİNİZ YÜZÜNDEN GAZZE YANIYOR”

“Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi İslam ülkelerinin aciz liderleridir. Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi İsrail rejimine karşı vahdet ruhunu kuşanıp İslam Barış Gücü’nü oluşturmayanlardır. Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi Gazze cayır cayır yanarken İsrail rejiminin üzerine kabus olamayan İslam ülkelerinin idarecileridir. Ey İslam ülkelerinin liderleri; Allah’tan korkun, İslam’ın izzetine sarılın, dinimizin emirlerini kuşanın. Sizin acziyetiniz yüzünden Gazze yanıyor ve sizin etkisizliğiniz yüzünden Gazzeli kardeşlerimiz soykırıma uğruyor.”

“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”

“HAMAS SADECE FİLİSTİN İÇİN DEĞİL TÜRKİYE İÇİN DE SAVAŞMAKTADIR”

“Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Öyle ki; Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücahede vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat’ın, Şam’ın, Doğu Türkistan’ın, Diyarbakır’ın ve İstanbul’un selameti için de mücahede ediyor. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki; karşımızda bulunan İsrail adlı terör organizasyonunun hedefi yalnızca Gazze, Kudüs yahut Batı Şeria ile sınırlı değil.  Bugün İsrail Gazze’de başarılı olduğu takdirde Siyonistlerin yarınki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacak. Bundan dolayıdır ki; Hamas sadece Filistin için değil Türkiye için de savaşmaktadır.”

“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”

“GAZZE’Yİ DESTEKLEMEMEK CİHADDAN KAÇMAKTIR”

“Türkiye halkı Hamas başta olmak üzere Filistin direniş hareketlerinin ne yanında ne de arkasındadır. Anadolu insanı bugün Filistin direnişinin ta kendisidir. Gazze’yi desteklememek cihaddan kaçmaktır. Siyonistlerin Kudüs, Aksa ve Filistin’e yönelik saldırıları Müslümanların savunma cihadı yapmasını gerektirmektedir. Müslüman halkın elinden geldiğince seferber olması, elindeki tüm imkanlarla düşmana saldırması veya düşmanın ve destekçilerinin elçiliklerine giderek protesto etmesi farzdır”

“Anadolu insanı Filistin direnişinin ta kendisidir”
 

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27 May 2024 - 14:55 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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