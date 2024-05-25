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Genç esnaf ilk günkü heyecanıyla müşterilerini bekaliyor Depremlere rağmen ticaret devam ediyor

Depremlerin ağır hasar bıraktığı Malatya’da ticari faaliyetler neredeyse durma noktasına gelmişti. Binlerce iş yeri depremlerde ağır hasar alırken, binlerce esnafta işsiz kaldı. Ancak ilk günkü heyecanıyla, depremin yıkıcı etkisine rağmen ticari faaliyetine devam eden genç esnaf Ramazan Bitikci, yeni yerinde müşterilerini bekliyor.

Genç esnaf ilk günkü heyecanıyla müşterilerini bekaliyor Depremlere rağmen ticaret devam ediyor
Genç esnaf ilk günkü heyecanıyla müşterilerini bekaliyor Depremlere rağmen ticaret devam ediyor
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25 yaşındaki genç esnaf Ramazan Bitikci, 10 yıldır ayakkabı, valiz ve çanta satışı yaparak ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Depremlerden önce Söğütlü Camii’nin altında bulunan dükkanlarında hizmet veren Bitikci, 6 Şubat depremlerinde dükkanlarının ağır hasar alarak yıkılması sonrasında Kışla Caddesi üzerinde ticari faaliyetine devam ediyor.

Genç esnaf ilk günkü heyecanıyla müşterilerini bekaliyor Depremlere rağmen ticaret devam ediyor

Bitikci, valizlerinde kaliteye önem verdiklerini belirterek, büyük, orta, küçük ve el çantası şeklinde 7 farklı renkte valizleri bulunduğunu söyledi. Valizlerin kalitesi hakkında bilgi veren Bitikci şöyle devam etti:

Genç esnaf ilk günkü heyecanıyla müşterilerini bekaliyor Depremlere rağmen ticaret devam ediyor

“Valizlerimiz plastik değildir, kırılma gibi bir durumları olamaz. Valizlerimizin fermuarları tip 5 fermuarlarıdır ve başlıkları metaldir. Akıllı kilit sistemleri var, çift teker özelliğine sahiptir. Valizlerimizin için saten astarlıdır ve 4 tane fermuar gözü var. Bizden alınan valizlerin iki yıl garantisi var. Yedek parça tamiratı, ayakkabı ve valiz tamiratı da yapıyoruz.”
Genç esnaf ilk günkü heyecanıyla müşterilerini bekaliyor Depremlere rağmen ticaret devam ediyor

Yeni evlenen çiftler için özel makyaj valizleri ve seyahat için çeşitli valiz seçenekleri sunan Bitikci, ürün fiyatlarını da paylaştı:

Büyük boy valizlerimiz: Bin 300 TL,

Orta boy valizlerimiz: Bin 100 TL,

Küçük boy valizlerimiz: 900 TL,

Kumaş büyük boy valizlerimiz: 2 bin TL;

Kumaş orta boy valizlerimiz: Bin 800 TL,

Genç esnaf ilk günkü heyecanıyla müşterilerini bekaliyor Depremlere rağmen ticaret devam ediyor

Kumaş küçük boy valizlerimiz: bin 500 TL,

Makyaj valizlerimiz: 500 TL,

Dağcı çantalarımız: 400-1000 TL arasında değişiyor

Okul çantalarımız: 400 ila 600 TL arasında değişiyor.

Genç esnaf ilk günkü heyecanıyla müşterilerini bekaliyor Depremlere rağmen ticaret devam ediyor

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte satışların artmasını bekleyen Bitikci, fiyat konusunda müşterilere yardımcı olabileceklerini ve herkesi yeni yerlerine beklediklerini dile getirdi. Kışla Caddesi’ndeki yeni dükkanında hizmet vermeye devam eden Bitikci, kaliteli ve çeşitli ürünleriyle müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor.

Genç esnaf ilk günkü heyecanıyla müşterilerini bekaliyor Depremlere rağmen ticaret devam ediyor
 

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25 May 2024 - 21:03 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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