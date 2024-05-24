- G:

Malatya’da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi’nde yer alan hasarlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Dün saat 19.30 sıralarında başlayan yıkım çalışmaları bugün de devam etti. Güvenlik önlemleri ve sulama yapılarak gerçekleştirilen yıkım çalışmaları sırasında bölgede toz bulutunun oluştuğu görüldü.

Malatya’da hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Malatya’da hasarlı binaların yıkımı sürüyor
+1
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ikiz depremlerle yapı stokunun birçoğunu kaybetti. 35 binden fazla bina ağır hasar alırken yıkımlar büyük bir oranda tamamlandı. Bazı binaların ise hukuk yoluyla mahkemeye taşınması, yıkımların gecikmesine neden olduğu sık sık ifade edilirken aradan geçen 15 ayın ardından ise yıkımların devam ettiği göze çarptı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Tevfik Temelli Caddesi’nde bulunan hasarlı bir binanın yıkımı güvenlik önlemleri ve sulama yapılarak gerçekleştirildi. Mahallelerde bulunan onlarca hasarlı yapılar ise yıkılmayı bekliyor.

Malatya’da hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Malatya’da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

ORTA HASARLI BİNALAR AĞIR HASARLI SAYILACAK

Ağır hasarlı binaların yanında çok sayıda orta hasarlı binanın da bulunduğu Malatya’da geçtiğimiz günlerde rezerv alan toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp güçlendirme çalışmaları için apartmanda 5’te 4 oranında çoğunluğun sağlanması gerektiğini, çoğunluk sağlanamayan binaların ise önümüzdeki yıl nisan ayının sonunda ağır hasarlı sayılacağını bildirdi.
Malatya’da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

AFAD’ın yayınladığı genelgeye göre 29 Aralık’a kadar başvurusunu yapmış, ruhsat almakla ilgili çalışmasını yapan vatandaşlar binasını güçlendirmekle ilgili çalışma yapabilirler. Az önce bir arkadaş, ‘Binada kimse yok, biz bir araya gelemiyoruz’ dedi. Orta hasarlı bir binada güçlendirme yapılabilmesi için binanın 5’te 4’ünün onayı, çoğunluk kararı gerekiyor. Çoğunluk kararı ile bir araya gelinememiş ise, 5’te 4 oranında çoğunluk kararı alınamamışsa, önümüzdeki yıl nisan ayının sonunda, o bina ağır hasarlı sayılır ve yıkılır.”
Malatya’da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

# Tevfik Temelli Caddesi, Tevfik Temelli Caddesi yıkım, malatya, malatya haber, Busabah malatya, malatya yıkım, son dakika malatya haberleri, Afad, 6 Şubat, yeşilyurt, rezerv alan, Hasar

24 May 2024 - 14:22 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

# SON DAKİKA MALATYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kahramanmaraş’ta hutbe verdi mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kahramanmaraş’ta hutbe verdi
Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor mask
Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor
Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama mask
Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama
Aydın’dan Babacan’a sert yanıt: Bize gözdağı veremez mask
Aydın’dan Babacan’a sert yanıt: Bize gözdağı veremez
Elazığ'da ölümlü trafik kazası mask
Elazığ'da ölümlü trafik kazası
24 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
24 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?
İşte en hızlı internete sahip ülkeler Türkiye kaçıncı sırada? mask
İşte en hızlı internete sahip ülkeler Türkiye kaçıncı sırada?
Büyükşehirde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı mask
Büyükşehirde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız” mask
“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız”
Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
# MALATYA HABER İLE İLİŞKİLİ:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kahramanmaraş’ta hutbe verdi mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kahramanmaraş’ta hutbe verdi
Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor mask
Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor
Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama mask
Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama
Aydın’dan Babacan’a sert yanıt: Bize gözdağı veremez mask
Aydın’dan Babacan’a sert yanıt: Bize gözdağı veremez
Elazığ'da ölümlü trafik kazası mask
Elazığ'da ölümlü trafik kazası
24 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
24 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?
İşte en hızlı internete sahip ülkeler Türkiye kaçıncı sırada? mask
İşte en hızlı internete sahip ülkeler Türkiye kaçıncı sırada?
Büyükşehirde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı mask
Büyükşehirde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız” mask
“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız”
Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
# MALATYA İLE İLİŞKİLİ:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kahramanmaraş’ta hutbe verdi mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kahramanmaraş’ta hutbe verdi
Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor mask
Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor
Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama mask
Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama
Aydın’dan Babacan’a sert yanıt: Bize gözdağı veremez mask
Aydın’dan Babacan’a sert yanıt: Bize gözdağı veremez
Elazığ'da ölümlü trafik kazası mask
Elazığ'da ölümlü trafik kazası
24 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
24 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?
İşte en hızlı internete sahip ülkeler Türkiye kaçıncı sırada? mask
İşte en hızlı internete sahip ülkeler Türkiye kaçıncı sırada?
Büyükşehirde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı mask
Büyükşehirde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız” mask
“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız”
Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
MALATYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TEBLİĞİ Resmi İlandır mask
MALATYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TEBLİĞİ
AKARYAKIT ALIM İLANI Resmi İlandır mask
AKARYAKIT ALIM İLANI
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BİYOKİMYA HİZMET ALIM İLANI Resmi İlandır mask
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BİYOKİMYA HİZMET ALIM İLANI
MALATYA ŞEKER FABRİKASI İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MALATYA ŞEKER FABRİKASI İHALE İLANI
Söğütlü Cami’nin akıbeti ne olacak? Yerinde yapılacak dediler ama... mask
Söğütlü Cami’nin akıbeti ne olacak? Yerinde yapılacak dediler ama...
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek mask
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı mask
Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı
Malatya’da yüzde 72’si yok olan mahalle belirsizlik içinde mask
Malatya’da yüzde 72’si yok olan mahalle belirsizlik içinde
Kraliyet mesleği ayaklar altında Ne bir soran ne de destek çıkan var mask
Kraliyet mesleği ayaklar altında Ne bir soran ne de destek çıkan var
Yakınca’ya bir dokunduk bin ah işittik Sahipsiz şehrin daha da sahipsiz mahallesi Yakınca mask
Yakınca’ya bir dokunduk bin ah işittik Sahipsiz şehrin daha da sahipsiz mahallesi Yakınca

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL