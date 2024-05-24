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DAİMFED tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi

Kısa bir süre önce hizmet hayatına başlayan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Derneği (DAİMFED) Malatya Şubesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Malatya’da önemli çalışmalara imza atacağı düşünülen dernek, çıtayı her geçen gün yükseltirken, bugünkü tanıtım toplantısında konuşan DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, “Şehrin yeniden imarında yaşanabilecek mülkiyet sıkıntıları var. Bunlar için fikirler üretmek istiyoruz” dedi.

DAİMFED tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi
DAİMFED tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi
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Yeni kurulan ve çalışma hayatına başlayan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Derneği (DAİMFED), tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Dedekorkut Restoranı’nda düzenlenen toplantıya DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ülker, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı-Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, yerel ve ulusal basın temsilcileri, inşaat mühendisleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen yaptı. Esen, Malatya’da yaşanılan karışıklığa çözüm üretmek için bu platformu oluşturduklarını ifade ederek, Malatya’nın 6 Şubat depremlerinde çok fazla yıkım yaşayan şehirlerden olduğunu dile getirdi.
DAİMFED tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi

“PLATFORMUMUZ ADANA MERKEZLİ”

“Bu yıkılan şehirde şu an karışıklığın devam ettiği bir tablodayız” diyen Esen,

“Buna çözüm üretmek adına bu platformu oluşturmuş bulunuyoruz. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Derneği (DAİMFED) Platformumuz Adana merkezli. Burada amacımız tamamen şehrin gelişimine katkıda bulunmak ve şehrin dizaynı için farklı fikirler oluşturmak amacıyla bir aradayız. Derneğimizin ben dahil olmak üzere 27 üyeden, 2 akademisyen hocamızdan, 2 hukukçudan, bir şehir plancısından, bir jeoloji mühendisinden, bir makine mühendisinden, 3 mimardan, 10 inşaat mühendisinden ve 7 müteahhit ve tedarikçiden oluştuğunu belirtmek istiyoruz. Şehrimiz 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde bin 390 vatandaşını kaybetti. 9 bin 108 yaralımız oldu. Amacımız şehrimizin dizaynında en iyi teorileri üretmektir”

şeklinde konuştu.

DAİMFED tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi

“KONFEDERASYON OLMA YOLUNDA ADIMLAR ATILIYOR”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Derneği hakkında bilgiler veren Esen,

“DAİMFED 2021-2022 yılları arasında Adana merkezli kurulan bir federasyon ve şu an konfederasyon olma yolunda adımlar atılıyor. Muhtemelen 3-4 ay içerisinde de konfederasyon hüviyetine girecekler. Şu an Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kilis ilinde yaklaşık bin 100 gerçek ve tüzel kişilikle beraber üyelikleri bulunan bir federasyon. Tamamen inşaatçı, mimar, mühendis, hukukçu, akademisyen, mali müşavir gibi mesleklerden oluşan donanımlı bir federasyon. Şu anda birkaç ilde şubeleşmeleri devam etmekle birlikte özellikle yurt dışında, Avrupa'nın çeşitli illerinde, Azerbaycan'da ve Kıbrıs'ta şubeleşmeleri devam ediyor”

 ifadelerini kullandı.

DAİMFED tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi

“UYGULAMADAKİ SIKINTILARI RAPORLUYORUZ”

Bölgede gerçekleşen bazı durumların vatandaşları etkilediğini söyleyen Esen şunları kaydetti:

“Şu an rezerv alanlar piyasada anormal bir şekilde milleti etkilemiş durumda. Yerinde dönüşümlerde tıkanan bir sürecimiz var ve bunların hukuki ve teknik sorunları var. Bunlarla alakalı çalışmalar yapmak istiyoruz. Kamu ihalelerinde verilen belirsiz tablolar var, devam edemeyecek iş grupları var. Bunlarla alakalı çalışmalar yapmak istiyoruz. Şehrin yeniden imarında yaşanabilecek mülkiyet sıkıntıları var. Bunlara fikirler üretmek istiyoruz. Uygulamadaki sıkıntıları raporluyoruz ve bunları gerekli yerlere iletmeyi düşünüyoruz. Hasar tespit çalışmalarında az hasarlı ya da hasarsız olarak verilen ama bizim gözümüzde yaşanması çok zor olan, statik performansı kurtarmayan binalarımızın raporlandırılması için gerekli ön raporlar sunmak istiyoruz. Bilimsel jeolojik çalışmalar yapılması için gerekli adımlar atmak istiyoruz. TÜBİTAK'ın desteğiyle başlayan bir jeolojik çalışma var ve yakinen incelemeyi hedefliyoruz. Şehrimizde AFAD üzerinden hak sahipliklerinin belirsizlikleri ve ödemelerde geriden gelen bazı noktalar var. Bunlarla alakalı görüşmeler yapmak istiyoruz. Üniversitelerle iş birliği yapmak istiyoruz. Altyapılarınızın dijitalleşmesi için gerekli adımlar atmak istiyoruz. Mevcut yapı stokunun direnç olarak belirsizliğinin bilimsel olarak argümanlarını ortaya koymak istiyoruz.”
DAİMFED tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi

“BEN BU KURULA KATKIDA BULUNACAĞIM”

Daha sonra söz alan Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ülker ise, Elâzığ depreminde gereken önlemlerin alınmadığından bu felaketin yaşandığını ileri sürdü. Ülker,

"Yıkılan binaları inceledik. 246 bin bina biliyorum. Malatya depremi çok iyi atlattı. Ama bina açısından bakacak olursak Elâzığ depreminde gerekli önlemleri alsaydık bu kadar büyük felaket olmazdı. Gerekli onarımlar, tamiratlar, güçlendirmeler yapılarak hayat devam ederdi. Ama bundan sonra deprem açısından, yapı tasarımı açısından ben bu kurula katkıda bulunacağım. Tekrar eski günlere kavuşmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz”

şeklinde konuştu.

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24 May 2024 - 14:11 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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