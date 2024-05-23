Söğütlü Cami’nin akıbeti ne olacak? Yerinde yapılacak dediler ama...

Malatya’nın sayılı sembollerinden biri olan Söğütlü Cami’nin yerinde eser yok. Yerinde yeniden yapılacağı söylenmesine rağmen tarihi caminin nerede, ne zaman yapılacağının merak konusu olduğunu söyleyen Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı, Söğütlü Cami’nin yerine başka inşaat çalışmalarının yapıldığını belirtti.

“SÖĞÜTLÜ CAMİMİZ YOK VE YERİNDE DE YAPILMIYOR”

Malatya’nın mihenk taşı denilen binaların tek teke yok olduğunu ifade eden Kantarcı,

“Söğütlü Cami’nin yıkılmasından sonra yerine başka inşaat çalışmalarının yapılmasını üzüntüyle karşılıyorum. Bir Malatyalı olarak bir Malatya sevdalısı olarak şehrin hafızanın kaybolduğunu görmek beni derinden üzüyor. Şehrimizin mihenk taşları birer birer kayboluyor. Ben geçen gün bir yerden bir yere giderken kayboldum. Malatya’nın her karış toprağını bilen benim gibi bir Malatyalı, bu sokaklarda caddelerde kayboldu. Bunun sebebi de mihenk taşı dediğimiz binalarının yıkılmasıdır. Söğütlü Cami de bunlardan bir tanesiydi. Eskiden bir adres verdiğimiz zaman Söğütlü Cami’nin yanı, Söğütlü Cami’nin arkası diye adres tarif ederdik. Maalesef şu anda Söğütlü Camimiz yok ve yerinde de yapılmıyor. Gönülleri olsun diye ancak Söğütlü Cami’nin altına bir teker takalım gezdirelim. En son yıkılan belediye binanın yerine yapmayı düşündüler. Bizde şehrin tek yeşil alanına bu caminin yapılmanın doğru olmayacağını söyledik. Yerinde yapılması gerektiğini ısrarla belirttik”

şeklinde konuştu.

“SÖĞÜTLÜ CAMİ RESMEN BUHAR OLMUŞ UÇMUŞ”

Caminin akıbetinin ne olacağını büyük bir üzüntüyle beklediklerini söyleyen Kantarcı,

“Geçenlerde Malatya’ya gelen Çevre Şehircilik Bakanı geldiğinde yeni projeyi açıkladı. O görüntüleri görünce açıkçası çok üzüldüm. Bu konudan ne Valinin haberi var ne de vekillerin haber var. Projede Söğütlü Cami resmen buhar olmuş uçmuş. Kamuoyunun gözü önünde Bakan Bey, Malatyalılara ve bizlere söz verdi, cami yerinde yapılacak ve önü açık olacak diye. Bakan Bey’in açıklamasının ardından şu anda Söğütlü Cami’nin yerine iki veya üç katlı bir inşaat yükseliyor. Yetkililerden herhangi bir açıklamada yapılmıyor. Yapılacak mı, nereye yapılacak diye bir açıklama da yapmadılar. Caminin akıbetinin ne olacağını büyük bir üzüntüyle bekliyoruz”

açıklamalarında bulundu.

“UMUTLU DEĞİLİM”

Kent kimliğinin bozulmadan yeniden inşa edilmesi gerektiğine vurgu yapan Kantarcı,

“Malatya’nın inşası konusunda çok fazla yardımcı olacak mimarımız var. Malatya’nın akil insanlarıyla da görüşülerek kent kimliğinin bozulmadan yapılması gerekiyor. Mesela Hatay 400 kişilik bir ekiple, şehrin ileri gelenleriyle görüşülerek bir mimarı tarz belirlediler. Bizim derdimiz Malatya’nın modern, lüks binalarla donatılması değil, ruhunun, hafızasının korunmasıydı. İnşallah bu konuda gerekli çalışmalar yapılır ve başarılı olur diye düşünüyorum ama çokta umutlu değilim”

dedi.

“MALATYA’NIN EN ESKİ CAMİLERİNDEN BİR TANESİYDİ”

Caminin tarihi hakkında bilgi veren Kantarcı,

“Söğütlü Cami Malatya’nın en eski camilerinden bir tanesiydi. En eski camimiz Çınarlı Cami’mizdi ancak onu da 1963 yılında Belediye Meclis kararıyla yıktılar. Çınarlı Cami 1628 yılında yapılmıştı. Malatya’nın tarihi çok eski değildir ama tarihi yapıları çok eskidir. Onu yıkıp yerine Vakıflar İş Hanı yaptılar. Oraya yakın bir Protestan Kilisesi vardı, onu da camiye dönüştürüp Çınarlı Cami yaptılar. Yani mış gibi yaptılar. Söğütlü Cami’de 1713 yılında yapılan bir camiydi. Daha sonra cezaevi olarak kullanılmış, yine tekrar camiye çevrildi. Söğütlü Cami maneviyatı yüksek olan bir camiydi. Tamamen ahşap olduğu için huşu içinde namaz kılınan bir camiydi. Maalesef modernlik adına onu da yıktılar. Hiç olmazsa minarelerini kurtarabilirdik. Minareleri tarih olarak daha eskiydi. Minareler korunacak diye bütün taşları tek tek numaraladılar. Yine mış gibi yapıp bizi kandırdılar. Bu taşlar saklanıp bir yerde korunacak denildi ama şimdi taşların nerede olduğunu bilen yok. Her zaman olduğu gibi tarihimiz birer birer yok ediliyor”

diye sitem etti.