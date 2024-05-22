Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek

Türk Rock Şarkıcısı, hayırsever ve Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Levent, tüm deprem bölgelerinde gösterdiği yardımseverlikle depremzedelerin kalbine adeta taht kurmuş, Adanalı olmasına rağmen Malatyalı sanatçıların bile sahip çıkmadığı Malatya’ya da çelik konstrüksiyondan oluşan 2+1 büyüklüğünde toplam 208 konut yapımına ön ayak olmuştu. ‘Umarım örnek olur’ dedirten bu davranışıyla Haluk Levent, Malatyalı depremzedelerin gönlünde büyük bir yer edinirken, konutların yapım aşamasının hemen hemen bitmek üzere olduğu ifade ediliyor.

İleriki zamanlarda ücretsiz olarak teslim edilecek bu konutların sahipleriyle buluşması beklenirken, deprem bölgesi için büyük bir seferberlik başlatan Haluk Levent, Ahbap sivil toplum kuruluşu aracılığı ile yardım topladı. Toplanan yardımlar ile Malatya’da da 208 çelik ev yapılacağını duyuran Haluk Levent geçtiğimiz günlerde evlerin yapımının tamamlandığı bilgisini verdi.

Malatya Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mevkii’nde yapılan 208 konutun çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan İnşaat Mühendisi Armağan Dayan BUSABAH Medya’ya konutlarla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

“TAŞ DUVAR İNŞASI BİTMEK ÜZERE”

“Burada Ahbap Derneğinin yapmış olduğu 208 konutun çevre düzenlemesini yapıyoruz” diyen Dayan,

“Evlerimiz Battalgazi Bulgurlu Mevkii’nde yer alıyor. 52 tane çelik konstrüksiyon ev yapılıyor. Her evde 2 daire üst katta, 2 daire alt katta olmak üzere 4 daire bulunuyor. Şu an evlerimiz hazır durumda. Çevre düzenlemesi kısmına geçtik. Taş duvar inşası bitmek üzere. Su, altyapı, doğalgaz ve elektrik gelecek. Evlerimiz neredeyse hazır durumda. Sonrasında teslim aşamasına geçilecek”

şeklinde konuştu.