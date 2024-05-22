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Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek

Asrın felaketinin ardından deprem bölgeleri için büyük bir seferberlik başlatarak yardım toplayan kurucusunun Türk Rock Şarkıcısı Haluk Levent’in olduğu Ahbap Derneği, Malatyalıları sıcak konutlarına kavuşturmaya hazırlanıyor. Malatyalı sanatçıların bile sahip çıkmadığı Malatya’ya Adanalı Haluk Levent sahip çıkarken, Levent’in şehre yaptırdığı 2+1 daireden oluşan toplam 208 çelik evin depremzede ailelere ileriki günlerde ücretsiz verileceği dile getiriliyor. 

Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
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Türk Rock Şarkıcısı, hayırsever ve Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Levent, tüm deprem bölgelerinde gösterdiği yardımseverlikle depremzedelerin kalbine adeta taht kurmuş, Adanalı olmasına rağmen Malatyalı sanatçıların bile sahip çıkmadığı Malatya’ya da çelik konstrüksiyondan oluşan 2+1 büyüklüğünde toplam 208 konut yapımına ön ayak olmuştu. ‘Umarım örnek olur’ dedirten bu davranışıyla Haluk Levent, Malatyalı depremzedelerin gönlünde büyük bir yer edinirken, konutların yapım aşamasının hemen hemen bitmek üzere olduğu ifade ediliyor.

Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek

İleriki zamanlarda ücretsiz olarak teslim edilecek bu konutların sahipleriyle buluşması beklenirken, deprem bölgesi için büyük bir seferberlik başlatan Haluk Levent, Ahbap sivil toplum kuruluşu aracılığı ile yardım topladı. Toplanan yardımlar ile Malatya’da da 208 çelik ev yapılacağını duyuran Haluk Levent geçtiğimiz günlerde evlerin yapımının tamamlandığı bilgisini verdi.

Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecekAdanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek

 Malatya Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mevkii’nde yapılan 208 konutun çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan İnşaat Mühendisi Armağan Dayan BUSABAH Medya’ya konutlarla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecekAdanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek

 “TAŞ DUVAR İNŞASI BİTMEK ÜZERE”

 “Burada Ahbap Derneğinin yapmış olduğu 208 konutun çevre düzenlemesini yapıyoruz” diyen Dayan,

“Evlerimiz Battalgazi Bulgurlu Mevkii’nde yer alıyor. 52 tane çelik konstrüksiyon ev yapılıyor. Her evde 2 daire üst katta, 2 daire alt katta olmak üzere 4 daire bulunuyor. Şu an evlerimiz hazır durumda. Çevre düzenlemesi kısmına geçtik. Taş duvar inşası bitmek üzere. Su, altyapı, doğalgaz ve elektrik gelecek. Evlerimiz neredeyse hazır durumda. Sonrasında teslim aşamasına geçilecek”

şeklinde konuştu.

Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecekAdanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
 
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
 
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
 
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
 
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
 
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
 
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
 
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
 
 
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
 

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22 May 2024 - 14:41 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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