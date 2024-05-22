- G:

Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının bulunduğu kazada maddi hasar da meydana gelirken işlek caddelerden olan İnönü Caddesi’nde trafik bir süre yavaş seyretti.

Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı
Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının bulunduğu kazada maddi hasar da meydana gelirken işlek caddelerden olan İnönü Caddesi’nde trafik bir süre yavaş seyretti.

Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı

Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı

Kaza, 10.40 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, cadde üzerinde seyir halinde olan D.Ü.D. idaresindeki otomobil ile S.K. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada H.K. ile Z.K. yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# malatya inönü caddesi, malatya, İnönü Caddesi, Malatya kaza, son dakika malatya, Busabah malatya, sağlık, araç, Hasar, Otomobil, kaza

22 May 2024 - 14:20 Malatya- Asayiş

# SON DAKİKA MALATYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Yalınbaş’tan İlhan Geçit’e hayırlı olsun ziyareti mask
İbrahim Yalınbaş’tan İlhan Geçit’e hayırlı olsun ziyareti
22 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
22 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?
'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı mask
'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı
“Beylerderesi Malatya için önemli” mask
“Beylerderesi Malatya için önemli”
En kaliteli insanlarda bulunan 10 özellik mask
En kaliteli insanlarda bulunan 10 özellik
Deprem Araştırmacısından o soruya cevap! mask
Deprem Araştırmacısından o soruya cevap!
“Lüksten tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz” mask
“Lüksten tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz”
Günlük yaşamın minik mutlulukları: Gülümseten detaylar mask
Günlük yaşamın minik mutlulukları: Gülümseten detaylar
Daha mutlu bir yaşam için vazgeçmeniz gereken 9 şey mask
Daha mutlu bir yaşam için vazgeçmeniz gereken 9 şey
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek mask
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
# MALATYA HABER İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Yalınbaş’tan İlhan Geçit’e hayırlı olsun ziyareti mask
İbrahim Yalınbaş’tan İlhan Geçit’e hayırlı olsun ziyareti
22 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
22 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?
'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı mask
'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı
“Beylerderesi Malatya için önemli” mask
“Beylerderesi Malatya için önemli”
En kaliteli insanlarda bulunan 10 özellik mask
En kaliteli insanlarda bulunan 10 özellik
Deprem Araştırmacısından o soruya cevap! mask
Deprem Araştırmacısından o soruya cevap!
“Lüksten tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz” mask
“Lüksten tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz”
Günlük yaşamın minik mutlulukları: Gülümseten detaylar mask
Günlük yaşamın minik mutlulukları: Gülümseten detaylar
Daha mutlu bir yaşam için vazgeçmeniz gereken 9 şey mask
Daha mutlu bir yaşam için vazgeçmeniz gereken 9 şey
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek mask
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
# MALATYA İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Yalınbaş’tan İlhan Geçit’e hayırlı olsun ziyareti mask
İbrahim Yalınbaş’tan İlhan Geçit’e hayırlı olsun ziyareti
22 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
22 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?
'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı mask
'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı
“Beylerderesi Malatya için önemli” mask
“Beylerderesi Malatya için önemli”
En kaliteli insanlarda bulunan 10 özellik mask
En kaliteli insanlarda bulunan 10 özellik
Deprem Araştırmacısından o soruya cevap! mask
Deprem Araştırmacısından o soruya cevap!
“Lüksten tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz” mask
“Lüksten tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz”
Günlük yaşamın minik mutlulukları: Gülümseten detaylar mask
Günlük yaşamın minik mutlulukları: Gülümseten detaylar
Daha mutlu bir yaşam için vazgeçmeniz gereken 9 şey mask
Daha mutlu bir yaşam için vazgeçmeniz gereken 9 şey
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek mask
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
MALATYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TEBLİĞİ Resmi İlandır mask
MALATYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TEBLİĞİ
AKARYAKIT ALIM İLANI Resmi İlandır mask
AKARYAKIT ALIM İLANI
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BİYOKİMYA HİZMET ALIM İLANI Resmi İlandır mask
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BİYOKİMYA HİZMET ALIM İLANI
MALATYA ŞEKER FABRİKASI İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MALATYA ŞEKER FABRİKASI İHALE İLANI
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek mask
Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek
Malatya’da yüzde 72’si yok olan mahalle belirsizlik içinde mask
Malatya’da yüzde 72’si yok olan mahalle belirsizlik içinde
Kraliyet mesleği ayaklar altında Ne bir soran ne de destek çıkan var mask
Kraliyet mesleği ayaklar altında Ne bir soran ne de destek çıkan var
Yakınca’ya bir dokunduk bin ah işittik Sahipsiz şehrin daha da sahipsiz mahallesi Yakınca mask
Yakınca’ya bir dokunduk bin ah işittik Sahipsiz şehrin daha da sahipsiz mahallesi Yakınca
“Bu nasıl iş” dedirten hadiseler silsilesi Evi teslim edilen depremzede vatandaş da mağdur mask
“Bu nasıl iş” dedirten hadiseler silsilesi Evi teslim edilen depremzede vatandaş da mağdur
Esnaf yorgun umutsuz güvensiz! Busabah medya sordu Malatya’nın esnafı yanıtladı mask
Esnaf yorgun umutsuz güvensiz! Busabah medya sordu Malatya’nın esnafı yanıtladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL