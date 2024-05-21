Malatya’da yüzde 72’si yok olan mahalle belirsizlik içinde

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nin kimi ifadelere göre yüzde 72’si depremde yıkıldı. Belli başlı bazı sorunlarla boğuşan Melekbaba’nın en büyük problemi ise mahallenin tamamının rezerv alanı olup olmayacağı konusundaki belirsizlikler. Melekbaba Mahallesi sakinleri sorunlarını BUSABAH Medya’ya anlattı.

Malatya 6 Şubat depreminde ağır hasar aldı. Birçok ev ve iş yerleri yıkım gördü. Depremde evlerin yıkıldığı ve hasar gördüğü yerlerden biri Melekbaba Mahallesi oldu. Özellikle depremden sonra mahallenin rezerv alanı mı olacağı yoksa yerinde dönüşüm kapsamına mı alınacağı konusunda belirsizlik olduğunu söyleyen Suat Ceyhan,

“Özellikle birinci sorunumuz kimisi yerinde dönüşüm diyor, kimisi rezerv olacak diyor. Burada bir belirsiz var. En büyük sorunumuz bu belirsizliğin dışına çıkılması lazım. Bu konuda halkı bilinçlendirmek lazım”

dedi.

“MAHALLENİN YÜZDE 72'Sİ YIKILDI”

Depremden sonra Melekbaba Mahallesi’nde bulunan evlerin yüzde 72’sinin yıkıldığını belirten İsmet Doğan,

"Mahallenin sorunları çok kötü. Bu evlere önce kentsel dönüşüm gelmesi lazım. Millet perişan. Yollarımız yeni yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda belediye başkanımız bunları toparlayacak. Depremde evime bir şey olmadı ama çoğu arkadaşımızın evi yıkıldı. Depremde mahallenin yüzde 72'si yıkıldı. Bir kısmı rezerv alanı olacak ama hepsinin rezerv olması lazım. Şu anda yüzde 70'i rezerv olsun diye onaylıyor. Buralar düzelecek ama az yer de yıkılmadı ve Malatya komple çöktü. İçme suyumuz ve elektriğimiz var. Sadece internet sıkıntılı o kadar da olacak"

şeklinde konuştu.

“KERPİÇ EVLER YIKILDI, MÜSDAKİL EVLER KALDI”

Abdullah Şok,

“Depremde evimiz yıkılmadı. Belediye geliyor sokaklarımızı temizliyor. Her yerde olduğu gibi burada da daha enkaz var. Burada altyapı sorunu yok. Kerpiç evler yıkıldı ama müstakil evlere bir şey olmadı"

dedi.

“AZ HİZMET ALAN YER MELEKBABA MAHALLESİ”

Mahallesinde her türlü sorunun olduğunu vurgulayan Sabri Önal,

"Melekbaba Mahallesi’nin sorunları çok. Depremden sonra sorunlar daha çok arttı. Buraya kentsel dönüşüm yapsalar belki daha iyi olacak. En azından mahallede bir düzen olur. Şu an bu mahallede bir şey kalmadı. Çünkü depremden sonra felaket şekilde göç aldı. Bu yüzden mahalle bomboş. Her türlü sorun var. Depremden sonra altyapı sorunu oldu. Bunlarda su patlağı, elektrik, internet hep sorun. Depremden sonra en az hizmet alan yer Melekbaba Mahallesi oldu. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz"

ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ BELİRSİZLİK”

Suat Ceyhan, özellikle mahallenin rezerv mi yoksa yerinde dönüşüm mü olup olmayacağı konusunda belirsizlik yaşandığını söyleyerek,

"Dededen ve babadan kalma 45 yıldır bu dükkân var. Depremde evimizi kaybettik. Melekbaba Mahallesi’nden taşındık ama iş yerimize bir şey olmadı. Özellikle birinci sorunumuz kimisi yerinde dönüşüm diyor, kimisi rezerv olacak diyor. Burada bir belirsiz var. En büyük sorunumuz bu belirsizliğin dışına çıkılması lazım. Bu konuda halkı bilinçlendirmek lazım. Şu anda altyapıda sıkıntı yok. Bu yerlere park yapılacak denildi ve oda sonradan değişti. Netlik yok ve halkımız belirsizlik içinde olduğundan bir şey yapamıyor. Çünkü burada yerinde dönüşüm olarak belirli bir şey olsa 40-50 yıllık komşularımız geri dönebilir"

diye konuştu.

“EVİNİ KİRAYA VERİYORLAR KONTEYNERDE KALIYORLAR”

Son olarak mahalle sorunlarından ve mahalledeki bazı vatandaşların evi olduğu halde konteynerde bedava yaşamasından şikayetçi olan Hasan İnce,

“Mahallemiz yıkılacak mı, bu vatandaş nereye gidecek bilmiyoruz. Konteynerde kalanlar dün telefon ettiler ve bize kiralık ev bulun dediler. Onlar da buraya gelirse biz nereye gideceğiz. Evlerin çoğunu 2+1 yaptılar. Millet o yüzden o evlere gitmek istemiyor. Evleri yıkılan komşuların evi Gelinciktepe TOKİ çıktı gitmediler. Çünkü insanların çocukları, akrabası geliyor ve sığmıyor. Vatandaşın rahat etmesi için evler 3+1 olması lazım. Şimdi 8-9 mahalle yıkılacak ama bu insanlar nereye gidecek. En az 10 müteahhit evleri yapmalı ki bir yıl içinde başarabilsin. Bu mahallede adam boş evini kiraya veriyor. Hem kira vermeden gidip konteynerde oturuyor hem de o adam gelen kiradan elektriği, suyu bedavadan kullanıyor. Bu sefer faturalar sırtımıza yükleniyor ve onu ben ödüyorum. Malatya’nın son durumu çok zor”

ifadelerine yer verdi.