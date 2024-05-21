Kraliyet mesleği ayaklar altında Ne bir soran ne de destek çıkan var

Malatya’da yeni kurulan Malatya Emlakçılar Derneği hizmetine başladı. Kurulur kurulmaz 400 üyeyle faaliyetine başlayan derneğin ihtiyaca binaen kurulduğu ileri sürülürken, sıkıntılarını sıralayarak ikinci plana itildiklerini ifade eden Dernek Başkan Yardımcısı Emre Alpay, hiçbir destekten faydalanamadıklarını belirtti. En çok da kayıt dışı emlakçılık yapanlardan şikâyetçi olan Alpay, “Emlakçılığı İngiltere’de kraliyet ailesi mensupları yapabiliyorken, şu anda Türkiye’de özellikle Malatya’da mesleğimiz tamamen ayaklar altında” dedi.

Depremlerden sonra kendilerini ötelenmiş hisseden emlakçılar kurdukları Malatya Emlakçılar Derneği çatısı altında birleştiler. Sorun, sıkıntı ve taleplerini bu dernek altında dile getirecek olan emlakçılar dün BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek, burada önemli açıklamada bulundular. Ziyarette Malatya Emlakçılar Derneği Başkan yardımcıları Emre Alpay, Enes Işık, Fatih Karaoğlu’nun yanı sıra üyeler Şeref Nevcanoğlu, Enes Yaşa, Mehmet Can Demir, Ahmet Adatepe yer aldı.

Emlakçıların içerisinde bulunduğu sıkıntıları dile getiren ve neden bir dernek kurduklarından bahseden Başkan Yardımcısı Emre Alpay, Malatya’da yeni kurulduklarını söyledi.

“İŞLEYİŞİMİZ İNŞAAT ÜZERİNE KURULU”

Yeni kurulmalarına rağmen yaklaşık 400 üyeleri bulunduğunu ifade eden Alpay,

“Kuruluş amacımız tamamen mesleğimizi ayakta tutmaktır. Meslek olarak unutulduk ve bir kenara atıldık. Mesleğimize sahip çıkmak, emlak sektöründe mücadele eden kayıtlı esnaflarımıza sahip çıkmak için kurulduk. Yaklaşık 400 üyemiz var. Malatya’da depremlerden etkilenen en büyük sektör belki de bizim sektörümüz. Çünkü tamamen işimiz, işleyişimiz inşaat üzerine kurulu. En basiti KOSGEB’den bile faydalandırılmadık. Hiçbir şekilde devletten, devlet büyüklerimizden veya Malatya yerel yöneticilerinden hiçbir destek görmedik”

şeklinde konuştu.

“DESTEKLERDEN HİÇBİR ŞEKİLDE YARARLANAMADIK”

Kırgın olduklarını belirten Alpay,

“Bizler Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlıyız. Ayrıca odamız da var. Ama maalesef hiçbir şekilde destek alamadık. Buna kendi odamız da dâhil. Oda Başkanımız gerekli yerlere başvuru yaptığını söyledi ama desteklerden hiçbir şekilde yararlanamadık. Biz bunu çeşitli mecralarda da dile getirdik. Ancak maalesef geri dönüş olmadı. Kırgınlıklarımız var, bunun dışında haksızlıklar var ve bu haksızlıklara cevap vermek için bir araya gelmek istedik”

dedi.

“EMLAKÇILIĞI HER ŞEKİLDE YAPIYORLAR”

“En büyük sıkıntılarımızdan birisi korsan dediğimiz, kayıt dışı çalışan emlakçılar” diyen Alpay, sözlerine şöyle devam etti:

“Kimse yanlış anlamasın genellemiyorum ama bugün berberi, manavı emlakçılık yapabiliyor. ‘Ticari Taşınmaz Yetki Belgesi olmadan kimse emlakçılık yapamaz’ diye bir ibare varken bu olumsuzluklar ortaya çıkıyor ve şimdiye kadar bunlarla ilgili bir işlem yapıldığını açıkçası ne gördük ne de duyduk. Bu belgeyi almak için üniversite mezunlarına en az 6 ay, lise mezunlarına ise bir yıl staj zorunluluğu vardı. Şu anda staj zorunluluğunu bir dönemlik kaldırdılar. Kaldırılmasa da insanlar zaten staj yapma zorunluluğu duymuyor ki. Zaten emlakçılığı her şekilde yapıyorlar. Bunun önüne geçilmiyor. Şikâyet edilse de işlem yapıldığına şahit olmadık. Kesinlikle korsan emlakçılığın önüne geçilmeli. Çünkü yaptığımız mesleğin bir saygınlığı da kalmıyor. Normalde emlakçıların yüzde 2 ve KDV alma zorunluğu var. Ama ‘Bana 5 bin TL ver sana bu evi ayarlıyayım’ diyenler var. Dolayısıyla saygınlığımızın azaltıldığı gibi, mesleğimizin içi boşaltılmış ve bizlerin kazancının önüne taş konmuş oluyor. Emlakçılığı İngiltere’de kraliyet ailesi mensupları yapabiliyorken, şu anda Türkiye’de özellikle Malatya’da mesleğimiz tamamen ayaklar altında. O kadar değerli bir meslek ki kraliyet ailesi yapabiliyor bunu.”

“YER KONUSUNDA ÇOK ŞİKÂYETÇİ OLDUK”

Yer sıkıntılarına da dikkat çeken Alpay,

“Depremler nedeniyle iş yerleri yıkılan çok sayıda meslektaşımız var. konteynerlerde faaliyetlerine devam eden arkadaşlarımız olduğu gibi, konteyner bulamayan arkadaşlarımız da var. Maalesef yer bulamayan meslektaşlarımızın sıkıntıları hala devam ediyor. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı birçok esnafımız konteyner alamadı. Çok güzel yerlerdeki konteynerler de belli başlı kişilere verildi. Yer konusunda çok şikâyetçi olduk. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı bir emlakçı arkadaşımız hiçbir şekilde destek göremiyorken, bugün A firması, B firması sadece bir tabela koymuş, içerisi bomboş ama onun konteyneri var. Ama emlakçılar hep ikinci planda. Biz insanların hayal ettiği 2 şeyden birisini satıyoruz. Biz insanların hayallerini gerçekleştirmek için varız. Fakat nedense hep geri plandayız”

ifadelerine yer verdi.

“SAHİPSİZİZ”

Depremin kendilerini derinden vurduğunu kaydeden Alpay,

“Sahipsiziz. Bu net. Hiçbir sivil toplum kuruluşu durup dururken kurulmaz. Biz sahipsiz olduğumuz için şu anda kurulduk. Depremden önce de tamamen ikinci plandaydık, sorunlarımız hep vardı. Odamızda da bir birlik oluşmadığı için hiçbir yerde ses getiremedik. Bugün kuaför, çiçekçi esnafları KOSGEB’den hibe desteği alırken, emlakçılar olarak hiçbir destek görmedik. Kar eden bir sektör olmasak ayakaltı olan bir sektör de olmazdık, korsan emlakçılar da olmazdı. Kar edilen işlerde genelde böyle şeyler olur. Emlakçılar olarak elbette ki kazanıyoruz ama deprem bizleri çok derinden vurdu. Biz emlakçılar olarak birlik ve bütünlük içerisinde hareket edeceğiz. Tamamen sesimizin duyulması, ikinci plana atılmamamız için mücadele edeceğiz. Mağduriyetlerimizin çözülmesi için elimizden geleni yapacağız”

sözlerine yer verdi.