“Bu nasıl iş” dedirten hadiseler silsilesi Evi teslim edilen depremzede vatandaş da mağdur
Malatya 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Evlerini kaybeden vatandaşlar zor şartlar altında konteynerde yaşam mücadelesi veriyor. Uzun süre evlerine kavuşma hayali kuran vatandaş şubat ayında teslim edilen evlerin sıkıntılarından kaynaklı mağduriyet yaşadı.
Malatya depremlerde büyük yıkım yaşadı. Depremde vatandaşlar evlerini kaybetti. Uzun süre konteynerde yaşayan vatandaşlara konut inşa edildi. Kaldırım Toki Konutlarında 50-60 vatandaşa teslim edilen konutlarında depremzedeler sıkıntılarla karşılaşınca mağdur oldu. İşte detaylar...
"O GÜN BUGÜNDÜR HALA EKSİKLERİ YAPACAKLAR"
Kaldırım Toki konutlarında teslim edilen evlerinde sıkıntılar olduğunu söyleyen Mehmet Derince,
" İlk kura çekildiğinde evimizi teslim ettiler. Teslim edilen eve ilk geldiğimizde eksikler vardı. Yönetime söyledik yapacağız dediler. Kâğıt imzaladık. O gün bu gündür hala eksikleri yapacaklar. WhatsApp’tan yazdım, usta gönderiyorum, Kâğıt doldurdum dediler ama gelen yok"
şeklinde konuştu.
"BİR İNSAN PETEĞİ NASIL YAMUK TAKAR"
Derince, evin sorunlarından şu şekilde bahsetti:
"Evin sorunları çok bir pencerenin camı kırık. Parkeler komple şişmiş. Tezgâhın üstünde harf yazılı. Banyo ve lavabonun ters tavanında eksik parçalar var. Birde peteği yamuk takmışlar. Bir insan peteği nasıl yamuk takar? Birde bana camcı üstüne çıktığı için yamuldu dediler ama böyle bir şeye imkân yok. Evin sıkıntılarını söyledik ama git gel bir çözüm bulunamadı."
"KİRA YARDIMI DA KESİLDİ "
Evin eksikleri olduğunu ve kira yardımının kesildiğini vurgulayan Derince,
"Evimiz çıktı ama geçemiyoruz. Evin içinde eksikler var. Dolap yaptıracağız yaptıramıyoruz. Bu evler verilince kira yardımı da kesildi artık almıyoruz. Eşya yardımı için de CİMER'e yazdık ve AFAD'a yönlendirdi. AFAD'da uygun bulduğu takdirde eşya parasını yatırılacağını bildirdi ve bizde böyle bekliyoruz"
ifadelerine yer verdi.
20 May 2024 - 14:01 Malatya- Gündem
Mahreç Türkan Yıldız Kaya
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.