Esnaf yorgun umutsuz güvensiz! Busabah medya sordu Malatya’nın esnafı yanıtladı

Malatya 6 Şubat depreminde ağır yara aldı. İnsanlar canlarını ve mallarını kaybetti. Depremden sonra ayakta kalmak için en çok zorlanan esnaflar oldu. Şimdi ise geçici konteyner iş yerlerinde esnaflar yaşam mücadelesi veriyor. Geçici konteyner iş yerleri verilse de sorunların ve sıkıntıların devam ettiğinden dolayı seslerini duyurmak için esnaflar BUSABAH Medya’ya konuştu.

“BİZİM SIKINTILARIMIZ HAD SAFHADA”

Emekliler parkı üzerinde yapılan konteyner iş yerinde sıkıntılar olduğunu dile getiren esnaf Hamit Bak,

“Öyle bir yer verdik ki konteynerleri 4 taşın üstüne koydu. Şöyle yürüdüğünde altımız köyde yok böyle bir çamur. Bizi toprağın üzerine koydular. Üzerine konteynerleri koydular. Üstümüz açık. Yağmur yağdığı zaman çamur ve güneş değdiği zaman mallarımız soluyor. Böyle malımız heder oluyor. Toz oluyor. Bizlere ışıklandırma yapacağız ve dükkanların üstünü kapatacağız dediler. Altına kilit taşı veya asfalt yapacağız. Allah razı olsun bir seçim havası girdi. Seçim havası girdikten sonra her gün bir aday geldi. Her gün adayların hepsi geldi. Sayın Belediye Başkanımız da geldi. Şu andaki belediye başkanımız da geldi. Şöyle bir durum seçimden sonra kimse gelmedi. Biz burada Suriyeli ve göçmen değiliz. Biz Türk milletinin bir ferdiyiz. Biz devletimize vergi veriyoruz. Biz devletimize askerlik yapıyoruz. Bizi unuttular. Verdiğimiz oyları helal etmiyoruz. Ana caddeden giden bir vatandaş burada çarşı olduğunu bilmiyor. Şu an malımın 10’da birini ben buraya getirebildim ve çoğu malım evde duruyor. Bizim sıkıntılarımız had safhada”

şeklinde konuştu.

“LAVABO VAR AMA YETERSİZ”

Bazı sıkıntıların giderilmesi gerektiğini söyleyen esnaf Ömer Köse,

“Bu iş yerlerinde aydınlatma sıkıntısı ve zemin sıkıntısı var. Ama bu sıkıntılarda giderilmeyecek bir şey yok. Lavabo var ama yetersiz kalıyor. Bu iş yerinde bir canlılık yok. İş konusunda biraz da yavaş. Bazı şeyler olmadığı için dikkat çekmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı iş yerlerini ama onlar da hiç ilgilenmiyor. Yaparsa yine büyükşehir belediye başkanımız yapar”

dedi.

“ALLAH'A EMANET YAŞIYORUZ”

Esnaf Erdem Koç, iş yerlerinde güvenlik sistemlerinin çok sıkıntılı olduğunu belirterek,

“Bizim buralarda hafriyat çalışmaları yapıldığı için toprak çok oluyor. Artı buranın elektriği geceleyin çok az. Birde dükkanlarımızın önündeki yollarımız güzel değil. Bizi bu iş yerlerine koydular ama çatıların içine yağmur yağdığı zaman buralar hep çamur içinde oluyor. Yetkililerden bunlara bir şey yapmalarını istiyoruz. Burada yıkım yaptıkları zaman yolları kapatıyorlar. Öbür taraftaki yolları açma gibi ihtimalleri yok. Bu sefer trafik de üst üste biniyor. Haliyle arabanın kazası meydana geliyor. Gelip görüp yaşamaları lazım ki bu olayı anlasınlar. Su sıkıntımız idare eder de dükkanları akşam kapatıp gittiğimizde buranın güvenliği aşırı derece düşük. Biz de Allah'a emanet yaşıyoruz”

ifadelerini kullandı.

Akşam olduğunda dükkanların kapatıldığını ve vatandaşın bu iş yerinin çarşı olarak bilmediğini Nebi Ömer şu şekilde anlattı:

“Birçok esnaf arkadaşlarımızın suyu yeni yapıldı. Ama giderleri yoktu giderleri. Yani konteynerin altına vermek zorundalar suyu. Görüyorsunuz yerler çakıl. Bir parke taşı yapılmadı. Çatı arası aydınlatmalarımız yok. Bu yüzden karanlık çökünce esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kalıyor. Bir aydınlatma yapsa üst taraflar biraz kapansa ön tarafa bir tabela falan asılsa buraya bir çarşı havası verilirdi. Kimse tabela çalışması hiçbir şey yapılmadı. Bir kaldırım çalışması yapmadılar. Su giderleri yapılmadı. Bir elektrik çalışması yapılmadı. 10 metre ilerimizde giden vatandaş buranın çarşı olduğunu bilmiyor. Akşam karanlık çöker çökemez burası bitiyor.”

“BURAYA BİR DÜZEN VERSELER GÜZEL OLUR”

Esnaf Mehmet Aslan, iş yerlerinde sıkıntılar giderilirse daha güzel olacağını vurgulayarak,

“Bir asfalt yapsalar yoluna toz topraktan kurtulur. Su giderimiz yok ve lavabo sorunu var. Tenteleri de biz çektik. Buraya bir düzen verseler güzel olur. İş yerimiz için güvenlik yok. Süpürüyoruz yine aynı toz, toprak oluyor”

şeklinde konuştu.

“GEÇİCİ KONTEYNER DİYE TABELA İSİTİYORUZ”

Güvenlik sıkıntısı olduğundan dolayı akşam geç saatlere kadar dükkânı açık tutamadığını vurgulayan esnaf Özgül Karataş,

“Burada birçok esnaf var ama buraya yolu düşen vatandaşlar buradan haberimiz yok diyorlar. Benim özellikle ricam buranın bir açılışının olması. Artı geçici konteyner iş yeri diye bir tabela istiyoruz. Şu anda insanların ekonomi ve alım gücü olarak ciddi sıkıntıda. Ama esnaf olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Güvenlik görevlisi istiyoruz. Ben akşam saat 5’den sonra dükkânı kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü kimse yok. Ben saat 20.00-21.00’a kadar kalmak istiyorum ama kalamıyorum. Kadın olarak tenha bir yerde kalmak sıkıntılı. Lavabo sıkıntılı. Kapalı çarşıda lavabo var ama ücret ödeniyor. Haklı olarak ücret ödemek istemiyor. Lavabo var ama 100 tane erkeğin olduğu yerde lavaboya gidemiyoruz”

ifadelerini kullandı.

“BAYAN OLUNCA HOŞ BİR GÖRÜNTÜ OLMUYOR”

Esnaf Ayten Biçer, son olarak konteyner iş yeri için bir açılış yapılmasını ve sıkıntıların giderilmesini isteyerek,

“Ciddi anlamda buranın kalkınmaya ve desteğe ihtiyacı var. Bizlere bir geçici iş yeri verdiler. Bu sadece esnafa konteyner vermekle bitmiyor. Bizim tek ricamız, buraya bir açılış yapsınlar. Ara ara esnafın sıkıntılarını sormasını istiyoruz. Konteyner verdim gereken eksikleri siz tamamlayın diyorlar. Ama benim işim olmadı mı? Burada beni bilen, tanıyan bir müşteri gelip görmedi mi? Ben o eksikleri tamamlayamam. Sadece dediğim gibi burada bir konteyner esnafın başını işine koymakla olmuyor. Bir Malatyalı olarak, bir esnaf olarak yaralıyız. Lavabo var ama etrafında erkekler oturuyor ve bayan lavabosu var. Ama bayan olunca hoş bir görüntü olmuyor. Cadde başlarına 2 çeşme yapılsa su ihtiyacımızı rahat bir şekilde sağlarız. Bizi de gören olsun ekmeğimizin peşinden giderken rahat bir şekilde gidelim”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.