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İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 aydan daha uzun bir süre geçerken özellikle dev bir TOKİ projesini temsil eden İkizce’de 3. Etap adına sona gelindi. Anahtar teslimi yapılan hak sahiplerinin ise altyapı, çevre, peyzaj ve yol çalışmalarının yapılmasının ardından şu sıralar konutlarına yerleşmeye başladığı görüldü. Bu bağlamda dairelerin dolmaya başlaması, ışıkların yanması herkesi umutlandırdı.

İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü
İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü
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Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 aydan daha uzun bir süre geçerken özellikle dev bir TOKİ projesini temsil eden İkizce’de 3. Etap adına sona gelindi. Anahtar teslimi yapılan hak sahiplerinin ise altyapı, çevre, peyzaj ve yol çalışmalarının yapılmasının ardından şu sıralar konutlarına yerleşmeye başladığı görüldü. Bu bağlamda dairelerin dolmaya başlaması, ışıkların yanması herkesi umutlandırdı. İnşaat Mühendisi Hakan Haskul, son durumu BUSABAH Medya ile paylaştı.

İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yapılan İkizce TOKİ konutlarında çalışmalar devam ederken İkizce 3’üncü Etap TOKİ konutlarında altyapı ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Anahtar teslimi yapılan bölgede konutların sahipleri yeni evlerine taşınmaya başladı.

İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü

Malatya 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alarak yapı stokunun büyük bir bölümünü kaybetti. Hasar alan binaların yıkılmasının ardından binlerce vatandaş kurulan konteyner kentlerde yaşamaya başladı. Hak sahipleri yıkılan konutlarının yerine yapılacak olan TOKİ konutlarını beklerken bazı konutlar ise teslim edildi. Yeşilyurt İkizce 3’üncü Etap TOKİ konutlarında da sona gelindi. Firma yetkilisi İnşaat Mühendisi Hakan Haskul inşası tamamlanan konutların son durumu hakkında bazı bilgiler verdi.
İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü

ALTYAPI VE PEYZAJ İŞLERİ TAMAMLANDI

Firma yetkilisi İnşaat Mühendisi Hakan Haskul, İkizce 3’üncü Etap TOKİ konutlarının altyapı çalışmalarının tamamlandığını, çevre, peyzaj ve yol çalışmalarının da bitirildiğini, bazı ailelerin konutlara taşındığını bildirdi. 1 yıldan kısa sürede tamamlanan konutların bloklarının arasına çocuklar için oyun parkı yapılırken sosyal aktivitelerin yapılması için basketbol sahalarının da yer aldığı belirtildi.

İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü

Şehir dışında yaşayan vatandaşların da yavaş yavaş Malatya’ya döndüklerini belirten Haskul, evlere yerleşimlerin tamamlanmasının ardından bölgede canlılığın artacağını ifade etti. Anahtar teslimi yapılan evlerin sahiplerinin ise yeni konutları incelediği görüldü.

İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü

48 BİN 810 DEPREM KONUTU YAPILIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün TOKİ konutları ile ilgili yaptığı açıklamada,

“Malatya’da 48 bin 810 kalıcı deprem konutunun yapımı gerçekleştiriliyor. Bu konutların 7 bin 881’i tamamlandı ve teslim ediliyor. Diğer konutların yapımı da büyük bir hızla devam ediyor. Malatyalı kardeşlerimizle her daim bir ve beraber olduk, her zorluğu birlikte aştık; aşmaya da devam edeceğiz. Depremzede kardeşlerimizin yeni yuvaları hayırlı olsun”

ifadelerine yer verdi.

İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü

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17 May 2024 - 22:21 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner
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