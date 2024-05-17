Malatyalılar kamuda tasarruf tedbirlerini yorumladı Bakın ne dediler

Kamuda Tasarruf Tedbirleri kapsamında yeni araç satın almanın 3 yıl durdurulacağı, yeni bina alımının yapılmayacağı, 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacağı, temsil ve tanıtma ödeneklerinden yüzde 25 kesinti yapılacağı belirtildi. Bu yönde yapılan uygulamalar ve tedbirler ile hayat pahalılığının ve enflasyonun bir nebze önüne geçmeye çalışılırken Malatyalılar bu tedbirleri değerlendirdi. Deprem bölgesindeki zorunlu harcamaların kısıtlanmayacağı bilgisi de verildi. Vatandaşlar BUSABAH Medya’ya konuşarak bu konu kapsamındaki görüşlerini, Malatya’da nasıl tasarruf tedbirleri alınabileceğini belirttiler.

“TASARRUFUN VATANDAŞTAN YAPILMAMASI GEREKİYOR”

Her kurumda tasarrufun uygulanması gerektiğini söyleyen Ethem Turmuş,

“Burada önlem alınıp alınmayacağı belirsiz. Bazı kurumlarda çok ciddi harcama var. 4 tane araba satmak ile tasarruf yapılmaz. 3 yerden, 5 yerden maaş alan insanlar var. Öncelikle bunlardan tasarruf edilmesi lazım. Bu milletin parasından kısıtlama ile tasarruf olmaz. Emeklilere zam bile vermiyorlar. Asgari ücretin de önü kapalı. Tasarrufun vatandaştan yapılmaması gerekiyor. Her kurumda herkesin altında araba var, bunların kısıtlanması lazım. Öncelikle baştan başlayıp tabana kadar tasarruf edilmesi gerekiyor”

dedi.

“EKONOMİNİN DÜZELTİLMESİ LAZIM”

“ Türkiye’de tasarruf yapılması lazım” diyen Ramazan İnak,

“Sadece vatandaşın değil herkesin tasarruf yapması lazım. Ekonominin düzeltilmesi lazım. Tasarrufu sadece vatandaş yapmamalı. Vatandaş evine zaten bir deste maydanoz götürüyor, nasıl tasarruf yapacak? Bütün müdürlerin resmi kurumlardakilerin altında arabalar var. Biz kaç dönem yönetim gördük. Bunların düzeltilmesi gerekiyor”

şeklinde konuştu.

İsrafın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Mahmut Boztepe,

“ İsraf başını almış gitmiş. Kimin ne yaptığı belli değil. Bir de tutumlu olmamız gerekiyor. Eskiden herkes cebine göre harcardı, şimdi kimin ne harcadığı belli değil. Kurumların da önlem alması lazım. Fazla araç varsa azaltsınlar. İsraftan kaçınsınlar. Bir yönetici gelse arkasında 40 tane araba geziyor. Bu böyle olmaz. Acilen tedbir almamız gerekiyor çünkü ülkemize yazık oluyor. Fakir fukaraya yazık oluyor”

ifadelerine yer verdi.

“BU YAŞANANLAR ÜZÜCÜ BİR DURUM”

Yaşananların üzücü olduğunu ve acilen kamuda tasarruf yapılması gerektiğini söyleyen Ahmet Bilim ise şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye genelinde ve Malatya’da acilen kamuda tasarruf yapılması gerekiyor. Daire müdürlerinin kamu çalışanlarının altında sıfır model arabalar var. Malatya’nın halini görüyorsunuz. Ben aynı zamanda Alman vatandaşıyım. Türkiye’deki vatandaşa değer verilmiyor. Türkiye’deki vatandaşa değer verilse Türkiye dünyanın süper gücü. Bu paralar nereye gidiyor? Atama bekleyen memurlar var. Yöneticiler kendi şahsi çıkarlarını ön planda tutuyorlar, bugünü yaşıyorlar ama yarını düşünmüyorlar. Deprem bölgesine baktığımızda çok bir gelişme yok. Depremlerin üzerinden 15 ay geçti. Uzak doğu ülkelerinde olsa bu şimdiye kadar yapılmıştı. Bunlar göz ardı ediliyor, bu yaşananlar üzücü bir durum.”

“ÖNCELİKLE BELEDİYELERDEN BAŞLANILMASI LAZIM”

Kamuda tasarruf yapılırken öncelikle belediyelerden başlanılması gerektiğini bildiren Şehriban Kayış,

“Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında öncelikle belediyelerden başlanılması lazım. Belediyeler kendi tasarruflarını yapsınlar. Özel araç ve özel harcamaları, şoförlerden önce tasarruf yapsınlar, daha sonra milletten kesinti yapsınlar. Millet vergisini veriyor, gerekeni yapıyor. Ama bunlar tabii ki geç kalınmış tedbirler. Ne kadar işe yarar bilmiyoruz. Devede kulak misalidir. Bunu önceden yapmaları gerekirdi. Bu kadar borçlanıldıktan sonra, bu noktaya gelindikten sonra yapılan şeyin hiçbir anlamı yoktur”

diye konuştu.

“DAHA ÖNCE DE YAPILMAYA ÇALIŞILDI”

Hayat pahalılığından şikâyet eden ve fırsatçılığın olduğunun altını çizen Hakkı Bayındır denetlemelerin de yapılmasını isteyerek,

“Kamuda tasarruf dedikleri olay çok işe yarar bir şey değil. Daha önce de yapılmaya çalışıldı işe yaramadı. Bunun geniş kapsamlı yapılması lazım. Kamu araçları ve kamu binalarında tedbirler geniş çaplı alınmalı. Madde madde bunların kuralları belirlenmeli. Kitap kırtasiye gibi önlemler açıklanıyor. Bunun gibi şeylerle ekonomi nasıl düzelecek? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kamuda tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiğini söyledi, ona saygımız sonsuz fakat cumhurbaşkanımız burada ne yapıldığını görmez. Kurumların hepsini gezemez. Ben bu tasarruf tedbirlerine inanmıyorum. Önce bu enflasyonun düşürülmesi gerekiyor. Bugün şurada bir kebap 280 TL. Bazı tedbirlerin alındığını söylüyorlar ama bunun üzerine düşülmesi lazım. Etin kilosu 850 TL’ye satılıyor. Bunların denetlenmesi lazım. Marketlerin denetlendiğini ben görmedim. Bunlar lafla olmaz, somut adımların atılması, denetimlerin yapılması gerekiyor. Bazı fırsatçılar da var. Piyasanın pahalılığını fırsat bilip fırsatçılık yapanlar var. Senin, benim halimden anlamıyorlar. Bu fırsatçılara da acilen tedbir alınması gerekiyor”

söylemlerinde bulundu.

“TASARRUFUN HERKES TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİYOR”

Devletin tasarrufta vatandaşa örnek olması gerektiğini ve tasarrufun herkes tarafından yapılması gerektiğini düşünen Nurettin Çetinkaya ise,

“Devletin bize bu konuda örnek olması gerekiyor. Vatandaş tasarruf yaparsa kamu kuruluşları yapmazsa olmaz. Bu Ankara’dan başlanarak aşağıya doğru herkes tarafından yapılması lazım. Bu tedbirler sonucunda enflasyon düşebilir. İnşallah böylelikle ilerleme olur. Bugün kendi savunma sanayimizde kendi ürünlerimizi yapabiliyorsak tasarruf sonrasında daha iyisini yaparız. Kamuda da bazı giderlerin kısıtlanması lazım. Lüks araçların kullanılmaması gerekiyor. Bugün bir kamu kuruluşundaki araç sayısı 10 ise bunun 5’e düşürülmesi gerekiyor. Bu noktada hem devlete hem de millete bazı görevler düşüyor”

dedi.