Malatya Kışla Caddesi esnafına şok tebligat

Malatya yeniden inşa edilirken rezerv alanlar da belirlendi. Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Kışla Caddesi de rezerv alan içerisine alınan caddelerden biri oldu.

Kışla Caddesi’nin yıkımı için esnaflara tebligat gönderilirken 15 gün içerisinde dükkânların boşaltılması talep edildi. Kışla Caddesi esnafı ise bu durumdan memnun olmadıklarını bildirerek bazı açıklamalarda bulundular.

Rezerv alan içerisine alınan Kışla Caddesi’nin yıkımı için esnaflara tebligat gönderildi. Gönderilen tebligat ile dükkânların 15 gün içerisinde boşaltılması istenirken esnaflar, daha önce birçok yetkili tarafından Kışla Caddesi’nin yıl sonunda yıkılacağının söylendiğini, buna göre dükkânlarına tadilat yapıp yeni ürünler aldıklarını iddia ettiler. Gelen tebligatın sürpriz olduğunu ifade eden esnaflar Malatya merkezinin yıkılmasının ardından faaliyet gösteren tek caddenin Kışla Caddesi olduğunu, bu caddenin yıkılmasının vatandaşlar açısından da olumsuz sonuçlar doğuracağını söyleyerek BUSABAH Medya’ya bazı talep ve şikâyetlerde bulundular.

“BURANIN EN SON YIKILACAĞINI SÖYLEDİ”

Gelen tebligatın sürpriz olduğunu ve Kışla Caddesi’nin yıkılmasıyla Malatya merkezde faaliyet gösteren herhangi bir cadde kalmayacağını ifade eden Murat Bayram,

“2-3 gün önce buraya, Kışla Caddesi’ndeki esnaflara bir kâğıt gönderdiler. Bu tebligat ile 15 gün içerisinde dükkânları boşaltmamızı istediler. Biz 15 günde buraları boşaltmak istemiyoruz. Bize büyüklerimiz, belediye başkanımız buranın en son yıkılacağını söyledi. Biz de kendimizi ona göre ayarladık. Şimdi böyle bir şey olunca hiçbir esnafın vekillere, bürokratlara güveni kalmadı. Bizim tek isteğimiz Kışla Caddesi’nin yıkımlarda en sona bırakılması verdikleri sözleri yerine getirmeleridir. Bizi burada mağdur ederlerse halkı da mağdur edecekler. Çünkü Kışla Caddesi Malatya’da ayakta kalan tek cadde. Biz Kışla Caddesi’nin en son yıkılmasını istiyoruz. Cadde sadece bizim değil, bütün halkın caddesi. Çünkü ışıkları yanan tek cadde burası. Zaten bize en sona bırakılacağı söylenmişti, şimdi tebligat gönderdiler. Kışla Caddesi’ndeki bütün esnaflara tebligat gitti. Baştan sona yıkılıp yol genişletilecekmiş. Biz de önce Saray Mahallesi’nin yıkılmasını ve yapılmasını, daha sonra Kışla Caddesi’nin yıkılmasını talep ettik. Bu caddenin yıkımının yıl sonunu bulacağı söylendi. Hepimiz buradan ekmek kazanıyoruz. Malatya zaten konteyner kent olmuş. Burayı da yıkıp konteynerler yaparlarsa hiçbir anlamı kalmaz. Malatya en sona bırakılmış, daha hiçbir yer yapılmamış. Biz Malatya inşa edilirken buranın en sona bırakılmasını talep ediyoruz”

şeklinde konuştu.

“KAPIMIZA TEBLİGAT YAPIŞTIRILIYOR”

Daha önce bu caddenin yıl sonuna doğru yıkılacağı bilgisinin verildiğini, bu yüzden hazırlıksız olduklarını söyleyen Samet Altıok ise,

“Bize hiçbir bilgi verilmeden dükkânlarımıza kâğıtlar yapıştırıldı. 14 gün içinde tahliye etmemizi istiyorlar. Bize daha önceden bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Belediye Başkanımız Sami Er, Milletvekilimiz Babacan bize yıl sonuna kadar buraya karışılmayacağını söylediler. ‘Ona göre dükkânınıza malınızı alın’ dediler. Biz de ona göre mal aldık, hesabımızı ödemelerimizi ona göre ayarladık. Dün dükkânımıza geldik ki tahliye kararı alınmış. Bu vicdana sığar mı? Şimdi biz ne yapacağız? Bize bir yer de yok. Bize yeni bir yer gösterilmedi. Biz yetkililerden, en azından yıl sonuna kadar bir süre vermelerini istiyoruz. Çünkü ödemelerimiz var, dükkâna yeni mallarımızı aldık. Çeklerimizi hazırladık, bizi en azından yıl sonuna kadar idare etsinler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er her röportajında söyledi. Önce Saray Mahallesi’nden başlanacağı, arka taraftan sonra buraya geçileceğini söyledi. Daha Saray Mahallesi’ne çivi çakılmadı. Bu kadar kısa sürede böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir şeyden haberimiz yok, kapımıza tebligat yapıştırılıyor. Burada birçok insan ekmek yiyor, bizim ekmek kapımız burası. Daha önceden basın aracılığıyla bize bilgi verilebilirdi. Buraya gelip bunu bize söyleyebilirlerdi”

dedi.

“KEŞKE VERİLEN SÖZLER TUTULSA”

Birçok esnafın mağdur durumda olduğunun altını çizen Fırat Yıldırım,

“Bize tebligat geldi. 15 gün içerisinde buraları boşaltmamız gerektiği söyleniyor. Bize belediye başkanımız, devlet başkanları böyle söylememişlerdi. 1 sene net süre vermişlerdi ama sözlerinde durmadılar. Bize bir yer tahsis etseler çok iyi olur ama genellikle bilgi kirliliği var. Getirip tebligatı dükkâna yapıştırdılar. Bu şekilde insanları zorluyorlar. Bir de bizi çevik kuvvet ile çıkaracaklar herhalde. Bunlar yanlış uygulamalar. Keşke verilen sözler tutulsa, biz bunu istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Biz kendimizi ona göre ayarladık. Sadece ben değilim, burada bir dünya esnaf arkadaşımız var. Bir an önce bu konu hakkında bir bilgi verseler bizim için çok iyi olur”

söyleminde bulundu.

“YIL SONUNA KADAR BURADA KALMAK İSTİYORUZ”

Kışla Caddesi’nin yıl sonunda yıkılacağının söylenmesinin ardından yeni ürünler aldığını ve hasar gören dükkânına tadilat yaptırdığını bildiren Şerafettin Kocaman,

“Buraya belgeyi astılar, Çevre Şehirciliğe çağırdılar ve ‘bir an önce buraları boşaltın’ diyorlar. Yer bile hazır değil. Bu söylemle olmaz, biz daha önce de taleplerimizi ilettik. Mümkün mertebe yıl sonuna kadar burada kalmak istiyoruz. Yeni mobilya yaptırdım, daha taksitleri bile yeni başladı. Depremlerden sonra yapın, oturun dediler. Hasarlı bir bina değil, depremlerin ardından su baskınlarıyla kötü olmuştu buralar. Mecburen dekoru yeniledik ve borçlandık. Fuara gidip yeni ürünler aldık, sonrasında karşımıza sürpriz çıktı. 3 ay önce söyleniyordu bunlar ama biz yıl sonuna kadar süre istiyoruz. 3 ayda kimse ödemesini yapamaz. Biz bu sürenin uzatılmasını istiyoruz, esnafı gözetsinler”

diye konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN İNSANLARIN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK”

“Yıkılacağını zaten biliyorduk ama bize verilen sözler vardı” diyen ve verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Mehmet Birer şu ifadelere yer verdi:



“Malatya’nın mülki idare amirleri, akil insanları, seçtiğimiz insanların bize verdikleri sözler vardı. Yıkılmaya yıkılacak. Hatta vakti gelince ilk kazmayı da biz vururuz ama bu sürpriz oldu. Bizim de amacımız, isteğimiz Malatya’nın ayağa kalkması, daha güzel hale gelmesi ama böyle olmadı. Kocaman dükkân, 25 yıldır burada bu işi yapıyoruz, vergimizi veriyoruz, istihdam sağlıyoruz, vatandaşa hizmet veriyoruz. 15 gün kala buraya gelip tebligat yapıştırıp, ‘Buraları boşaltın’ demek marifet değil. Önemli olan insanların işlerini kolaylaştırmak, güçleştirmek değil. Bizler de buranın yerli esnafıyız. Çoğu esnafımız depremden sonra gitti ya da baskılar yüzünden gitti, yer bulamadı. Biz depremin ilk gününden beri bir yere gitmedik. İnsanlara mum bile sattık, ihtiyacı giderecek her şeyi yaptık. Bu devlet büyüklerimize de yakışmadı. Arka taraflar yapılır. Yıkım sırası buraya gelince boşaltırız, ilelebet burada kalacak halimiz yok.”

“KARŞILIKLI DÜKKÂNLARIN OLDUĞU TEK CADDE KIŞLA CADDESİ”

Depremlerin ardından Malatya’da karşılıklı dükkânların olduğu tek caddenin Kışla Caddesi olduğunu, buranın diğer mahallelerden sonra yıkılması gerektiğini belirten Ahmet Erbaş,

“2 gün önce bir tebligat aldık. Hayatımızın şokunu yaşadık. Seçimden önce her şey güllük gülistanlıktı. Buranın yıkılacağı hiç konuşulmuyordu. Bir ara bazı muhabbetler geçti. Belediye Başkanımız Sami Er TOKİ Müdürü ile geldi. Buraların yıkımının uzatılacağını, önce arka taraflardan başlanılacağını söylediler. Buradaki herkes buna şahittir. Vekillerimiz Abdurrahman Babacan ve Bülent Tüfenkci de dükkânımıza geldiler. Bize ‘Müsterih olun arkadaşlar, buranın yıkımları yıl sonuna kadar olmayacak’ dediler. Ben de genç bir esnaf olduğumu, buraya tadilat yaptıracağımı ve milyonluk mal alacağımı söyledim. ‘Ben sizin lafınızı senet bilirim, size güvenirim, ona göre tadilat yapıp mal alacağım’ dedim. 2 gün önce bir tebligat geldi, ‘15 gün içinde boşaltın’ diyorlar. Ben boşaltıp nereye gideceğim? Benim bir dolabım bile konteynere sığmaz. Konteynerdeki esnafın ne kadar iş yaptığını da sorgulamak gerekiyor. Siftahsız kapatan esnaflar var. Konteyner bir çözüm değil. Malatya’da karşılıklı dükkânların olduğu tek cadde Kışla Caddesi. Bu kadar yoğunluğu başka yerde de bulamazsınız. Kışla Caddesi yıkıldıktan sonra bu halk nereye gidecek? Çarşı denilince eskiden Akpınar’dı, şimdi burası. Çarşı diye insanlar nereye gidecek. Seçimden önce buraları gezen dolaşan vekiller vardı. Şimdi muhatap bulamıyoruz. Bir gün derdimizi soran yok. Biz güvenip oylarımızı verdik. İnsanlar güvenip dükkânlarına yeni mallar aldılar. Büyük müteahhitler düşünüleceğine biraz da küçük esnaflar düşünülsün. Biz burada gerçekten yıkıldık. Bu sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz”

diyerek sözlerini tamamladı.