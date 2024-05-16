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Malatya'da koyun kırkım sezonu açıldı

Malatya'da koyun kırkım kursunu tamamlayan yetiştiriciler, artık alanda uygulamalı olarak kırkımlara başladı. Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nde geçtiğimiz aylarda açılan koyun kırkım kursunun tamamlanmasıyla birlikte, kırsal kesimdeki yetiştiricilere bu sefer de uygulamalı eğitim verilmeye başlandı.

Malatya'da koyun kırkım sezonu açıldı
Malatya'da koyun kırkım sezonu açıldı
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Malatya’da koyun kırkım kursunu tamamlayan yetiştiriciler, alanda uygulamalı olarak kırkımlara başladı.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği’nde geçtiğimiz aylarda açılan koyun kırkım kursunun tamamlanması ile kırsal kesimlerde yetiştiricilere bu sefer de uygulamalı olarak eğitim verildi. Arapgir ilçesi Deregezen Mahallesi’nde gerçekleşen koyun kırkımlarına katılan Birlik Başkanı İhsan Akın, kurslarına katılan 15 yetiştiricinin bugün de sahada makine ile uygulamalı olarak kırkımları gerçekleştirdiğini söyledi.

Malatya'da koyun kırkım sezonu açıldı

Küçükbaş hayvanlarda kırkımın önemine değinen Akın, “Buradaki asıl amacımız kırkımlar ile parazit, bit, kene ve sıcaktan korunmak hayvanların korunması. Bazı hastalıklardan korunma amacı ile kırkımın zamanında yapılması gerekiyor. Bunun içinde eğitim anlamında birebir uygulama anlamında yetiştiricilerimizin yanındayız. Bu tür kurslarımız devam edecek” diye konuştu.
Malatya'da koyun kırkım sezonu açıldı

Makine ile hayvanlarını daha rahat kırktıklarını belirten yetiştiriciler de aldıkları kursların kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek makas ile 15 dakika süren kırkımların artık makine ile 2-3 dakika sürdüğünü söylediler.

Kaynak: İHA

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16 May 2024 - 11:25 Malatya/ Arapkir (Arapgir)- Çevre

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